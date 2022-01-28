Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 5
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В property нужно указывать точно такое-же имя, как в iCustom
Пример: MA on CCI EA
Ok, that's it - thanks, I used the example from the MQL5 reference:
Ну вот и все - спасибо, я ориентировался на пример из ссылки на MQL5:
While in iCustom again this for is used: / В то время как в iCustom опять это используется:
and: и:
Additionally is there a little typo in the error message tester_inidicator:
Кроме того, в сообщении об ошибке tester_inidicator есть небольшая опечатка:
property tester_inidicator "myIndicator" has been implicitly added during compilation because the indicator is used in iCustom function ...
у всех МТ Всегда подключается к нижнему серверу, худшему по пингу?
у меня пинг большой регионально, разница между верхним и нижним по списку ~20мс, это не особенность билда, так было всегда. в очень редких случаях бывает не последний а предпоследний по списку.
Нет, у меня норм.
Такое бывает, если самый близкий сервер перегружен подключениями. Но это, скорее, вопрос к брокеру, чем к MQ.
Опубликуйте полную строку железа из терминала.
На скриншоте MetaTrader.png есть все сообщения терминала при загрузке, включая данные о компьютере.
Если это не то, то объясните что такое "полная строка железа из терминала".
У меня стоит IE8, но терминал требует IE9.
До сих пор это никак не мешало, но может быть для 2605 это существенно и в этом причина ?
На скриншоте MetaTrader.png есть все сообщения терминала при загрузке, включая данные о компьютере.
Если это не то, то объясните что такое "полная строка железа из терминала".
У меня стоит IE8, но терминал требует IE9.
До сих пор это никак не мешало, но может быть для 2605 это существенно и в этом причина ?
Что мешает выложить скриншоты и логи нормальным образом? Вероятность того, что кто-то скачает ZIP-файл, распакует его и посмотрит содержимое, стремится к нулю.
Я посмотрел две картинки - игра "найдите 10 отличий". Никто этим заниматься не будет
у всех МТ Всегда подключается к нижнему серверу, худшему по пингу?
у меня пинг большой регионально, разница между верхним и нижним по списку ~20мс, это не особенность билда, так было всегда. в очень редких случаях бывает не последний а предпоследний по списку.
Что мешает выложить скриншоты и логи нормальным образом? Вероятность того, что кто-то скачает ZIP-файл, распакует его и посмотрит содержимое стремится к нулю.
Я посмотрел две картинки - игра "найдите 10 отличий". Никто эти заниматься не будет
2020.09.15 10:32:44.800 Trades '': failed modify #0 buy 0 sl: 0.000, tp: 0.000 -> sl: 0.000, tp: 77.344 [Position doesn't exist]
При этом сам торговый запрос выглядит так.
Желтым выделил несоответствие. В торговом запросе указан номер позиции, а в логе Терминала - нет, т.к. позиция после отправки приказа на модификацию закрылась. Отсюда складывается впечатление при прочтении лога, что будто был сформирован неправильный торговый приказ с нулевой позицией. Но это не так.
Просьба поправить: в лог Терминала выводить указанный номер позиции (даже если она закрылась) - из торгового приказа.Строка для поиска: Uluchshenie 026.
Что мешает выложить скриншоты и логи нормальным образом?
Вы зря раздражаетесь. Я просто не знаю, что для вас значит "нормальным образом". Пользуюсь возможностями МТ, а он не предоставляет средств обрезать ненужное.
Вы зря раздражаетесь. Я просто не знаю, что для вас значит "нормальным образом". Пользуюсь возможностями МТ, а он не предоставляет средств обрезать ненужное.
Текст из лога и картинку можно вставить прямо в сообщение, а не прятать в архив. Это и есть "нормальным образом".
Попробуйте посмотреть на свои действия со стороны.
Покажите код, разберитесь с логгированием. Скорее всего неопределенное поведение или слабый код.
Я нашел по-видимому первое место, где начинаются ошибки.
В процедуре ZTPyramidCalc() на первом же операторе присвоения.
При
результат получается 0, хотя должно быть -1. Это тиковый график, поэтому, как правило, здесь разница в цене между соседними барами равна 0.0001.
Эта ошибка повторяется многократно, пока, по непонятной причине, вычисляется правильно. Потом опять неправильно. И т.д.
Для графиков М1, а тем более Н1, эта ситуация с разницей в 1 пункт встречается редко. А для тиковых графиков - постоянно. Поэтому и кажется, что индикатор отрисовывает правильно на Н1.
По-моему ситуация похожа на ту, когда вещественное значение присваивается целой переменной. Дробная честь отсекается. А поскольку есть проблема точности представления, то это часто приводит к тому, что присвоение 1.0 целой переменной дает 0. Но в данном-то случае специально, чтобы избежать такого, используется функция MathRound().