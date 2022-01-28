Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 33

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Alexey Viktorov:

Так было всегда. Где всплыла подсказка там и останется. А TimeCurrent и появляется стандартный. Только если не надо время помещать в структуру, то и оставить надо void

В b2636 ситуация изменилась. Все работает.

 

Почему в режиме тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков" проходят тики, когда их нет ни на графике ни в истории?

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему в режиме тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков" проходят тики, когда их нет ни на графике ни в истории?

Бездоказательное утверждение.

 
fxsaber:

Бездоказательное утверждение.

Скрин не залился - выше смотрите.

 
Aleksey Vyazmikin:

Скрин не залился - выше смотрите.

Делаете CopyTicks в Терминале и записываете в файл. Затем в тестере SymbolInfoTick записываете в файл. Сравниваете.

А что показывает Визуализатор, не важно.

 
fxsaber:

Делаете CopyTicks в Терминале и записываете в файл. Затем в тестере SymbolInfoTick записываете в файл. Сравниваете.

А что показывает Визуализатор, не важно.

Тик реально проходит в визуализаторе.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Билд 2634, режим portable. Проблема с тестером осталась. После прогона советника не получается прокрутить график влево.

В 2650 тестер снова прокручивает график. Спасибо.

 
Aleksey Vyazmikin:

Тик реально проходит в визуализаторе.

Бывают тики, которые меняют график. Бывают тики, которые никак на график не воздействуют. Вы рассматривали оба случая?

За это отвечает настройка символа, как строится график, по бидам или по ластам

 
Slava:

Бывают тики, которые меняют график. Бывают тики, которые никак на график не воздействуют. Вы рассматривали оба случая?

За это отвечает настройка символа, как строится график, по бидам или по ластам

Биржа открывается в 10:00 часов и тиков нет в истории до этого времени. Какую дополнительную информацию нужно предоставить?

 
Вод бы ещё тестер цеплял все возможные вычислительные мощьностя по OpenCL и тестировал со скоростью света...
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