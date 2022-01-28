Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так было всегда. Где всплыла подсказка там и останется. А TimeCurrent и появляется стандартный. Только если не надо время помещать в структуру, то и оставить надо void
В b2636 ситуация изменилась. Все работает.
Почему в режиме тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков" проходят тики, когда их нет ни на графике ни в истории?
Почему в режиме тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков" проходят тики, когда их нет ни на графике ни в истории?
Бездоказательное утверждение.
Бездоказательное утверждение.
Скрин не залился - выше смотрите.
Скрин не залился - выше смотрите.
Делаете CopyTicks в Терминале и записываете в файл. Затем в тестере SymbolInfoTick записываете в файл. Сравниваете.
А что показывает Визуализатор, не важно.
Делаете CopyTicks в Терминале и записываете в файл. Затем в тестере SymbolInfoTick записываете в файл. Сравниваете.
А что показывает Визуализатор, не важно.
Тик реально проходит в визуализаторе.
Билд 2634, режим portable. Проблема с тестером осталась. После прогона советника не получается прокрутить график влево.
В 2650 тестер снова прокручивает график. Спасибо.
Тик реально проходит в визуализаторе.
Бывают тики, которые меняют график. Бывают тики, которые никак на график не воздействуют. Вы рассматривали оба случая?
За это отвечает настройка символа, как строится график, по бидам или по ластам
Бывают тики, которые меняют график. Бывают тики, которые никак на график не воздействуют. Вы рассматривали оба случая?
За это отвечает настройка символа, как строится график, по бидам или по ластам
Биржа открывается в 10:00 часов и тиков нет в истории до этого времени. Какую дополнительную информацию нужно предоставить?