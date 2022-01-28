Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просьба в списках подумать в сторону моноширных шрифтов.
Сейчас кривые списки выходят.
Собственно как такое получилось ?
Все нули...
У меня обновился терминал а старые вопросы остались(
1 когда уже можно будет отключить изменение размера шрифта (ctrl+колесо мыши)?
2 как включить старую добрую подсветку скобок или как настроить новую что бы иметь старую?
При использовании форварда, расходятся результаты форвард-оптимизации при запуске одиночных проходов.
Иногда вообще сделок не происходит на форвард-отрезке. Появилось в 2615.
I imagine e.g. a function returning the array size (=no. of found news) like int = getNews( symbol, relevance, start day, no. of days, resultNews);
where resultNews is an array of a structure that has the fields:
MQ предлагает бесплатный виджет для предоставления бизнес-новостей на сайте с собственного новостного сайта MNQ https://www.tradays.com/en, но жаль, что в MQL5 нет функции (функций) для предоставления собственных бизнес-новостей MQ (через JavaScript?) непосредственно эксперту - без текстового анализа всех новостей за текущую неделю всей веб-страницы!
Я представляю себе, например, функцию, возвращающую размер массива (=нет. найденных новостей) вроде int = getNews( symbol, релевантность, день начала, нет. дней, resultNews);
где resultNews - это массив структуры с полями:
At least it would be nice if the MQ calendar had an URL where one could download historical business news of a certain week during a backtest - even if it should only be allowed for local backtests and not for the agents in the cloud similar to backtests with tick data.
По крайней мере, было бы неплохо, если бы календарь MQ имел URL, по которому можно было бы загружать исторические бизнес-новости за определенную неделю во время бэктеста - даже если это должно быть разрешено только для локальных бэктестов, а не для агентов в облаке, как в бэктестах с тиковыми данными.
Кажется, поломался выбор способа оптимизации.
При выборе "Slow complete algorithm" (общее кол-во вариантов > 5 млрд) всё равно проходит генетическая оптимизация.
Могу заблуждаться, но раньше такого не видел.
Кажется, поломался выбор способа оптимизации.
При выборе "Slow complete algorithm" (общее кол-во вариантов > 5 млрд) всё равно проходит генетическая оптимизация.
Могу заблуждаться, но раньше такого не видел.
Ответ есть в справке
Ответ есть в справке
Подскажите, пожалуйста, где искать?
Справка - первое, о чем подумал, но не смог найти :(