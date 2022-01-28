Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 26
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Правильно ли в данном случае формируется подсказка?
Набрал VIRTUAL::S
добавил n.
Думал, что после S появится подсказка всего, что начинается на S.
Просьба пояснить цифры профилировщика.
Судя по картинке, Вы просматриваете отчёт по вызовам.
Функция OrderSend вызывается в вашем коде из 1 места и потребляет более 99 процентов времени работы программы.
Судя по картинке, Вы просматриваете отчёт по вызовам.
Функция OrderSend вызывается в вашем коде из 1 места и потребляет более 99 процентов времени работы программы.
Спасибо. Что там обозначает число 24287?
Спасибо. Что там обозначает число 24257?
Это абстрактные единицы измерения затрат CPU
Новый профилировщик, в отличие от предыдущей версии, не вносит никаких изменений в рабочий нативный код.
Такие изменения являются инструментом измерения и позволяют собрать точное количество работы того или иного участка, но сам инструмент сильно искажает картину по реальному потреблению CPU, т.к. сбор данных очень дорогой.
Вместо этого, новый профилировщик делает паузы в работе MQL программы (~1000 раз в секунду) и отмечает, сколько раз пауза пришлась на тот или иной участок кода, в том числе анализируются стеки вызовов, чтобы определить "вклад" каждой функции в общее время работы кода.
Таким образом, в конце проифилирования мы получаем статистику, сколько раз была выполнена пауза и сколько раз каждая из функций оказывалась в стеке вызовов.
Собственно наша абстрактная единица и есть то количество "появлений" функции в паузах.
При чём счётчика два:
1. общее количество "появления" функции в стеке вызова (включая счётчик 2)
2. количество, когда остановились непосредственно внутри функции, этот счётчик наиболее важен для определения "узких" мест
т.к. по статистике мы чаще будем останавливаться в участках программы требующих большего количество времени CPU
Для нового профилировщика, чем дольше мы проводим профилировку, тем больше данных мы соберём - тем точнее окажется отчёт.
Дополнение:
в отчёте нового проифилировщика можно не увидеть некоторые строки или даже целые функции, которые ну 100% исполнялись.
Из-за быстрой скорости работы кода строки или функции, ни одна из пауз профилирования не попадает в участок натива этой строки или функции.
Запустил по тикам тест в визуализаторе.
В логе время первого принта
По тикам если смотреть инструмент, то первый тик был ровно в 10:00, да и торговая сессия ещё закрыта в это время. Это в визуальном режиме, без галки первый принт приходит в 10 часов.
Огромное Спасибо за такие подробности! Теперь стало понятно, что обозначают цифры и как трактовать отсутствие функций.
build 2615
В MetaEditor подсказки уходят за левый край экрана, из-за этого подсказки практически не видны:
build 2615
В MetaEditor подсказки уходят за левый край экрана, из-за этого подсказки практически не видны:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
Renat Fatkhullin, 2020.09.24 13:32
Выпущена бета 2620 с исправлениями:
Установил MT5 от MetaQuotes, билд 2622. Работает все отлично.