Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 3
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b.2605
If I use a custom indicator the compiler logs the following line: / Если я использую пользовательский индикатор, компилятор протоколирует следующую строку:
But now I added at the top of "myNewIndi.mq5": Но теперь я добавил в верхней части "myNewIndi.mq5":
But still then I get the compiler hint: / Но все же тогда я понял подсказку компилятора:
As I have "implicitly added" that line, why does the compiler implicitly adds it again?
Так как я "неявно добавил" эту строку, почему компилятор неявно добавляет ее снова?
b.2605
If I use a custom indicator the compiler logs the following line: / Если я использую пользовательский индикатор, компилятор протоколирует следующую строку:
But now I added at the top of "myNewIndi.mq5": Но теперь я добавил в верхней части "myNewIndi.mq5":
But still then I get the compiler hint: / Но все же тогда я понял подсказку компилятора:
As I have "implicitly added" that line, why does the compiler implicitly adds it again?
Так как я "неявно добавил" эту строку, почему компилятор неявно добавляет ее снова?
В property нужно указывать точно такое-же имя, как в iCustom
Пример: MA on CCI EA
Я установил темную цветовую тему в редакторе, но кажется, что группа ключевых слов не выделена таким образом:
I have set a dark color theme in the editor but the keyword group seems not to be highlighted a such:
and here my color set for the editor (metaeditor.ini): / и вот мой цветовой набор для редактора (metaeditor.ini):
[Colors]
Color0=0
Color1=13948116
Color2=16777215
Color3=8519755
Color4=8388608
Color5=16776960
Color6=11842740
Color7=65280
Color8=8388352
Color9=13749760
Color10=2396927
Color11=16740351
Color12=16754431
Color13=16739071
Color14=327666
Color15=16711935
У меня правильно(насколько я понимаю) отрисовывает на любом таймфрейме EURUSD на MetaQuotes-Demo. Билд 2605.
Так и должно быть, индикатор должен работать на любом ТФ.
Но если он у вас работает, то, возможно, это мои локальные проблемы ?
Прежде, чем это у меня произошло позавчера, у меня было две попытки компиляции, которые закончились сообщением "ошибка компиляции" (или компилятора ?).
На третьей попытке все прошло нормально, но исполняемый файл перестал работать правильно.
Может мне переустановить МТ5 ?
В ENUM_SYMBOL_SECTOR, не обнаружил свойства Биржевые фонды(ETF)
Добавьте SECTOR_ETF
И наверно ещё SECTOR_TREASURY
Так и должно быть, индикатор должен работать на любом ТФ.
Но если он у вас работает, то, возможно, это мои локальные проблемы ?
Прежде, чем это у меня произошло позавчера, у меня было две попытки компиляции, которые закончились сообщением "ошибка компиляции" (или компилятора ?).
На третьей попытке все прошло нормально, но исполняемый файл перестал работать правильно.
Может мне переустановить МТ5 ?
Пересоберите с нуля на 2605 и попробуйте снова.
Опубликуйте полный набор информации с описанием окружения и со скриншотом графика EURUSD, H1 на MetaQuotes-Demo. Проверим у разных пользователей на разных компьютерах.
Сообщите точную строку идентификации железа компьютера со старта терминала, пожалуйста.
version '1.001' - убраны предупреждения о потере точности при преобразовании
version '1.001' - убраны предупреждения о потере точности при преобразовании
Спасибо за урок. ))
Не знал как это сделать, а предупреждения доставали. )
В ENUM_SYMBOL_SECTOR, не обнаружил свойства Биржевые фонды(ETF)
Добавьте SECTOR_ETF
И наверно ещё SECTOR_TREASURY
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2020.09.14 11:51
Сегодня понедельник, запускаю скрипт,
билд 2361 (x32)
Правильным числом должно быть 09.09.2020 - в массиве такого числа нет, да и вообще там помойка.
Терминал был обновлен в воскресенье, в понедельник до открытия торговой сессии ушел в гибернацию, после выхода и подключения к серверу такой результат.
Сейчас перезапущу терминал.
Результат такой же
Зато 2560 (x64) сегодня показывает верное число.
В чём же причина???
Добавлено:
Удаление кэша истории не помогло, полное удаление истории помогло.
Прикладываю архив истории для воспроизведения ошибки.
Добавлено:
В клиринг произошел сбой и на 2560 (x64)!