Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 3

Новый комментарий
 

b.2605

If I use a custom indicator the compiler logs the following line: / Если я использую пользовательский индикатор, компилятор протоколирует следующую строку:

property tester_inidicator "myIndi" has been implicitly added during compilation because the indicator is used in iCustom function   myNewIndi.mq5   82   47

But now I added at the top of "myNewIndi.mq5": Но теперь я добавил в верхней части "myNewIndi.mq5":

#property tester_indicator "myIndi.ex5"

But still then I get the compiler hint: / Но все же тогда я понял подсказку компилятора:

property tester_inidicator "myIndi" has been implicitly added during compilation because the indicator is used in iCustom function   myNewIndi.mq5   83   47

As I have "implicitly added" that line, why does the compiler implicitly adds it again?

Так как я "неявно добавил" эту строку, почему компилятор неявно добавляет ее снова?

 
Carl Schreiber:

b.2605

If I use a custom indicator the compiler logs the following line: / Если я использую пользовательский индикатор, компилятор протоколирует следующую строку:

But now I added at the top of "myNewIndi.mq5": Но теперь я добавил в верхней части "myNewIndi.mq5":

But still then I get the compiler hint: / Но все же тогда я понял подсказку компилятора:

As I have "implicitly added" that line, why does the compiler implicitly adds it again?

Так как я "неявно добавил" эту строку, почему компилятор неявно добавляет ее снова?

В property нужно указывать точно такое-же имя, как в iCustom

Пример: MA on CCI EA

***
#property tester_indicator "MA on CCI"
***
int OnInit()
  {
***
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),InpWorkingPeriod,"MA on CCI",


 

Я установил темную цветовую тему в редакторе, но кажется, что группа ключевых слов не выделена таким образом:

I have set a dark color theme in the editor but the keyword group seems not to be highlighted a such:


and here my color set for the editor (metaeditor.ini): / и вот мой цветовой набор для редактора (metaeditor.ini):

[Colors]
Color0=0
Color1=13948116
Color2=16777215
Color3=8519755
Color4=8388608
Color5=16776960
Color6=11842740
Color7=65280
Color8=8388352
Color9=13749760
Color10=2396927
Color11=16740351
Color12=16754431
Color13=16739071
Color14=327666
Color15=16711935

 
Renat Fatkhullin:

У меня правильно(насколько я понимаю) отрисовывает на любом таймфрейме EURUSD на MetaQuotes-Demo. Билд 2605.

Так и должно быть, индикатор должен работать на любом ТФ.

Но если он у вас работает, то, возможно, это мои локальные проблемы ?

Прежде, чем это у меня произошло позавчера, у меня было две попытки компиляции, которые закончились сообщением "ошибка компиляции (или компилятора ?).

На третьей попытке все прошло нормально, но исполняемый файл перестал работать правильно.

Может мне переустановить МТ5 ?

 

В ENUM_SYMBOL_SECTOR, не обнаружил свойства Биржевые фонды(ETF)
Добавьте SECTOR_ETF 

И наверно ещё SECTOR_TREASURY

 
Yurixx:

Так и должно быть, индикатор должен работать на любом ТФ.

Но если он у вас работает, то, возможно, это мои локальные проблемы ?

Прежде, чем это у меня произошло позавчера, у меня было две попытки компиляции, которые закончились сообщением "ошибка компиляции (или компилятора ?).

На третьей попытке все прошло нормально, но исполняемый файл перестал работать правильно.

Может мне переустановить МТ5 ?

Пересоберите с нуля на 2605 и попробуйте снова.

Опубликуйте полный набор информации с описанием окружения и со скриншотом графика EURUSD, H1 на MetaQuotes-Demo. Проверим у разных пользователей на разных компьютерах.

Сообщите точную строку идентификации железа компьютера со старта терминала, пожалуйста.

 
Yurixx:


version '1.001' - убраны предупреждения о потере точности при преобразовании 

Файлы:
TICK_ZZM4c-tst.mq5  78 kb
 
Vladimir Karputov:

version '1.001' - убраны предупреждения о потере точности при преобразовании 

Спасибо за урок. ))

Не знал как это сделать, а предупреждения доставали. )

 
Roman:

В ENUM_SYMBOL_SECTOR, не обнаружил свойства Биржевые фонды(ETF)
Добавьте SECTOR_ETF 

И наверно ещё SECTOR_TREASURY

Есть Financial -> Exchange Traded Funds
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Aleksey Vyazmikin, 2020.09.14 11:51

Сегодня понедельник, запускаю скрипт,

void OnStart()
{

   datetime Fp=0,Ep=0,pFp=0,pEp=0,Arr[];
   int Count=0,bars=0,dt=0;
   if(CopyTime(NULL,PERIOD_D1,iTime(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0),1+3,Arr)>0)
   {
      Fp=Arr[0];
      Print("PERIOD_CURRENT=", EnumToString(Period()));
      Print("iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=", iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0));
      ArrayPrint(Arr);
   }
   Print("Fp=",TimeToString(Fp,TIME_DATE|TIME_MINUTES));

}


билд 2361 (x32)

2020.09.14 12:36:11.964 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 12:36:11.964 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 12:36:00
2020.09.14 12:36:12.074 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 12:36:12.074 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.11 00:00

Правильным числом должно быть 09.09.2020 - в массиве такого числа нет, да и вообще там помойка.

Терминал был обновлен в воскресенье, в понедельник до открытия торговой сессии ушел в гибернацию, после выхода и подключения к серверу такой результат.

Сейчас перезапущу терминал.

Результат такой же 

2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 12:49:00
2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.11 00:00

Зато 2560 (x64) сегодня показывает верное число.

В чём же причина???

Добавлено:

Удаление  кэша истории не помогло, полное удаление истории помогло.

2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 13:12:00
2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.09 00:00:00 2020.09.10 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.09 00:00

Прикладываю архив истории для воспроизведения ошибки.

Добавлено:

В клиринг произошел сбой и на 2560 (x64)!

2020.09.14 14:05:40.913 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 14:05:40.913 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 14:05:00
2020.09.14 14:05:40.918 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 14:05:40.918 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.11 00:00

12345678910...34
Новый комментарий