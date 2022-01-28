Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удалось запустить профилировщик не на боевом советнике. На истории показывает так.
OrderSend съедает 92%. Видимо, в Тестере это дорогая функция.
Видимо, мое невежество в знании возможностей синтаксиса.
Это математика - 1ый класс: 1 + + 1 = 1 + (+1) = 2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.08 19:46
Выделил совсем непонятные значения. Например, по какой причине OrderSend, который вызывается в OnTimer, сработал 445 раз, а OnTimer - один раз?
Лог запуска/выгрузки советника.
Девять секунд работал. Секундный OnTimer должен был сработать примерно столько же раз. Как и OrderSend.
В общем, что-то не так с профилировщиком.
ЗЫ На скрине только четыре строки. Где mqh-составляющая и PositionSelectByTicket?
Это математика - 1ый класс: 1 + + 1 = 2
Дело не в математике, а в синтаксисе.Не в курсе, прокатит ли с operator-ами.
Дело не в математике, а в синтаксисе.Не в курсе, прокатит ли с operator-ами.
С operator тоже самое: унарный плюс\минус имеет больший приоритет, чем сложение\вычитание, поэтому скобки не обязательны
Если подозреваете ошибку, то напишите в чем она заключается
С operator тоже самое: унарный плюс\минус имеет больший приоритет, чем сложение\вычитание, поэтому скобки не обязательны
Если подозреваете ошибку, то напишите в чем она заключается
Ошибок не вижу. Тут мое незнание только.
В общем, что-то не так с профилировщиком.
Да, после обновления он показывает ахинею. Нужно подождать, пока допилят.