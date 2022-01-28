Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 10

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Roman:

BestBid BestOffer не может быть пустым.

Запросто может. Проще всего сравнить со сторонней БД тиков.

 
fxsaber:

Запросто может. Проще всего сравнить со сторонней БД тиков.

Может когда вообще нет заявок в стакане, но такое в наше время мало возможно, так как по любому есть маркет мейкер, кто котирует инструмент.
Тут проблема в фиде самой биржи, а MQ передают как есть.

 

Из за огромного количества объектов торговли тестер начинает жутко тормозить. Можно ли как то это отключить ?


 
Vladimir Pastushak:

Из за огромного количества объектов торговли тестер начинает жутко тормозить. Можно ли как то это отключить ?


Впишите периодически удалять все объекты с префиксом #

 
Alexey Viktorov:

Впишите периодически удалять все объекты с префиксом #

Благодарю

 

После обновления изменений из Хранилища, в журнале видно какие файлы обновились. 

Можно попросить реализовать открытие в редакторе MetaEditor (или хотя бы показ в Навигаторе редактора MetaEditor) скачанного файла после клика по нему? То есть сейчас чтобы найти этот новый скаченный файл нужно пройти в Навигатор редактора MetaEditor и искать этот файл. А хотелось-бы так: кликнуть по записи (на рисунке запись выделена прямоугольником) и файл открылся в редакторе MetaEditor.

 
Renat Fatkhullin:

Это нормально - Bid, Ask, Last могут приходить независимо заполненными.

Вы Last забыли выводить, кстати. Поэтому и думаете, что тики битые.

Все же что-то не ладно с функциями CopyTicks()  и CopyTicksRange()

Билд 2560, ФОРТС, Открывашка, реал

 

На 2615 то же самое

2020.09.18 04:30:19.166 Ticks   'BR-11.20' file open or reading error [The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
2020.09.18 04:30:19.167 Ticks   'BR-11.20' file open or reading error [The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
2020.09.18 04:30:19.167 Ticks   'BR-11.20' file open or reading error [The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
2020.09.18 04:30:19.167 Ticks   BR-11.20: update container failed
 

Билд 2615

FileSelectDialog не работает в индикаторе. Файл прилагаю. 

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
        if(id==CHARTEVENT_CLICK) {
                   string filenames[];
                   if( FileSelectDialog("Выберите файлы для загрузки", NULL, 
                                       "INI files (*.ini)|*.ini|All files (*.*)|*.*", 
                                       FSD_FILE_MUST_EXIST, filenames) > 0 )    {
                      //--- выведем имя каждого выбранного файла
                      int total=ArraySize(filenames);
                      for(int i=0; i<total; i++)
                         Print(i, ": ", filenames[i]);
                        } else {
                     Print("Files not selected");
                        }
        }

  }

То же самое, но в скрипте, прекрасно работает.

Файлы:
Open_File_test.mq5  6 kb
 
prostotrader:

Все же что-то не ладно с функциями CopyTicks()  и CopyTicksRange()

Билд 2560, ФОРТС, Открывашка, реал

 

На 2615 то же самое

В логах же написано, что другой процесс занял файлы.

Вы что, поставили линки на каталоги и с разных терминалов используете одни и те же каталоги данных?
 
Vladimir Belozercev:

Билд 2615

FileSelectDialog не работает в индикаторе. Файл прилагаю.

То же самое, но в скрипте, прекрасно работает.

В индикаторах функции, вызывающие блокировки, не работают. Потому что индикаторы работают в системных потоках обработки, а не независимо как скрипты или эксперты.
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