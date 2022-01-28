Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 10
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BestBid BestOffer не может быть пустым.
Запросто может. Проще всего сравнить со сторонней БД тиков.
Запросто может. Проще всего сравнить со сторонней БД тиков.
Может когда вообще нет заявок в стакане, но такое в наше время мало возможно, так как по любому есть маркет мейкер, кто котирует инструмент.
Тут проблема в фиде самой биржи, а MQ передают как есть.
Из за огромного количества объектов торговли тестер начинает жутко тормозить. Можно ли как то это отключить ?
Из за огромного количества объектов торговли тестер начинает жутко тормозить. Можно ли как то это отключить ?
Впишите периодически удалять все объекты с префиксом #
Впишите периодически удалять все объекты с префиксом #
Благодарю
После обновления изменений из Хранилища, в журнале видно какие файлы обновились.
Можно попросить реализовать открытие в редакторе MetaEditor (или хотя бы показ в Навигаторе редактора MetaEditor) скачанного файла после клика по нему? То есть сейчас чтобы найти этот новый скаченный файл нужно пройти в Навигатор редактора MetaEditor и искать этот файл. А хотелось-бы так: кликнуть по записи (на рисунке запись выделена прямоугольником) и файл открылся в редакторе MetaEditor.
Это нормально - Bid, Ask, Last могут приходить независимо заполненными.
Вы Last забыли выводить, кстати. Поэтому и думаете, что тики битые.
Все же что-то не ладно с функциями CopyTicks() и CopyTicksRange()
Билд 2560, ФОРТС, Открывашка, реал
На 2615 то же самое
Билд 2615
FileSelectDialog не работает в индикаторе. Файл прилагаю.
То же самое, но в скрипте, прекрасно работает.
Все же что-то не ладно с функциями CopyTicks() и CopyTicksRange()
Билд 2560, ФОРТС, Открывашка, реал
На 2615 то же самое
Билд 2615
FileSelectDialog не работает в индикаторе. Файл прилагаю.
То же самое, но в скрипте, прекрасно работает.