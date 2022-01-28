Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 18
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Мы это исправим вводом цветовых схем и расширением цветовой модели
For you to experimentz with here is my color setting:
Для тебя экспериментировать здесь - моя цветовая гамма:
Color0=0
Color1=13948116
Color2=16777215
Color3=8519755
Color4=8388608
Color5=16776960
Color6=11842740
Color7=65280
Color8=8388352
Color9=13749760
Color10=2396927
Color11=16740351
Color12=16754431
Color13=16739071
Color14=327666
Color15=16711935
Надеюсь, вы не против, чтобы я повторил желание и добавил новое:
и возвращает их как одну строку: «Символ, Временной интервал, Дата, Время, Открытие, ..», как показано в окне данных.
I hope you don't mind me to repeat a wish and to add a new one:
and returns them as a single string: "Symbol,Timeframe,Date,Time,Open,.." as shown in the data window.
Часто возникает необходимость получить в виде текста какие-то данные позиции/ордера/сделки. Возможно ли добавить в ПКМ-меню пункт "Копировать C"?
Сейчас для этого нужно либо запоминать тот же тикет, либо через MQL его доставать. Неудобно совсем.
Пример использования.
Видите позицию и хотите посмотреть в логе ее историю возникновения/модификаций. Для этого нужно ее тикет вбить в Журнал Терминала.
Сейчас для этого нужно запомнить (выписать в блокнот) тикет и затем вбить его в соответствующем окне.
Тем более странно, что допустим во вкладке Новости предусмотрено такое копирование строк, а во вкладках Торговля и История - нет
Выпущена бета 2620 с исправлениями:
В индикаторах функции, вызывающие блокировки, не работают. Потому что индикаторы работают в системных потоках обработки, а не независимо как скрипты или эксперты.
В хелпе написано иное: "Функцию не рекомендуется использовать в пользовательских индикаторах, так как вызов FileSelectDialog() приостанавливает работу потока исполнения индикатора на всё время ожидания ответа пользователя."
К тому же функция MessageBox тоже блокирующая, но работает.
В хелпе написано иное: "Функцию не рекомендуется использовать в пользовательских индикаторах, так как вызов FileSelectDialog() приостанавливает работу потока исполнения индикатора на всё время ожидания ответа пользователя."
К тому же функция MessageBox тоже блокирующая, но работает.
Подумайте логически о последствиях остановки обработки тикового потока и сразу все станет ясно.
Не воспринимайте вежливость формулировок за разрешение.
MessageBox, если он все-таки работает в индикаторах, конечно же отключим. Это явный недосмотр.
Ренат, я прекрасно осведомлен о последствиях остановки потока и иду на это осознано... При всем уважении, не стоит так высокомерно относиться к людям и априори считать всех идиотами, лишь только потому, что вы не видите потребностей и/или возможностей.
Для меня единственный легитимный источник информации - это хелп. Если эмпирика не совпадает с хелпом - это косяк.
Не понимаю этого "запретительного" подхода... Не лучше ли оставить это на совести прикладного программиста?! Да, есть нюансы работы, но они есть везде. По моему глубокому убеждению, двигаясь по данной парадигме можно выхолостить возможности развитого языка до "калькулятора". Не флейма ради, а для понимания, скажите, зачем отключать эти функции? Защита от дурака? Что дальше будет? Отмена указателей или еще чего-нибудь "сомнительного"?!.. Как быть с "тяжелыми" расчетами в индикаторах? Тоже запретить?! Может лучше "копать" в сторону асинхронной потоковой модели МТ?
Есть смысл объяснять свою позицию или это уже решенный вопрос? Не хочется тратить время на борьбу "с ветряными мельницами"...