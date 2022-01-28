Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 18

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Позиционирование окна подсказок исправим в ближайших бетах
 
в редакторе Навигаторе, если переименовать исходник с малой на заглавную букву, он исчезает из списка, пока не обновить, давно уже это
 
Renat Fatkhullin:
Мы это исправим вводом цветовых схем и расширением цветовой модели

For you to experimentz with here is my color setting:
Для тебя экспериментировать здесь - моя цветовая гамма:

[Colors]
Color0=0
Color1=13948116
Color2=16777215
Color3=8519755
Color4=8388608
Color5=16776960
Color6=11842740
Color7=65280
Color8=8388352
Color9=13749760
Color10=2396927
Color11=16740351
Color12=16754431
Color13=16739071
Color14=327666
Color15=16711935
 

В связи с другим вопросом о том, как получить значения окна данных: https://www.mql5.com/en/forum/351630

Надеюсь, вы не против, чтобы я повторил желание и добавил новое:

  1. Если указатель мыши находится над полосой, добавьте в контекстное меню (щелкните правой кнопкой мыши) порядок, который копирует все значения в буфер обмена.
  2. В дополнение к этому вы можете использовать сочетание клавиш (Ctrl + C), чтобы скопировать их (на самом деле Ctrl + C в этом контексте не используется).
  3. Создайте новую функцию, например getValuesAsString (int BarIndex, short delimiter = ','), которая копирует все значения окна данных этой панели.
    и возвращает их как одну строку: «Символ, Временной интервал, Дата, Время, Открытие, ..», как показано в окне данных.


Due to another question about how to get the values of the data window: https://www.mql5.com/en/forum/351630

I hope you don't mind me to repeat a wish and to add a new one:

  1. If the mouse if over a bar please add to  the context menu (right mouse click) an order that copies all the values to the clipboard
  2. Additionally to that you can spent a shortcut (Ctrl+C) to copy them (actually Ctrl+C is not used in this context).
  3. Create a new function e.g. getValuesAsString(int BarIndex, short delimiter=',') that copies all the values of the data window of that bar
    and returns them as a single string: "Symbol,Timeframe,Date,Time,Open,.." as shown in the data window.


How to export chart with indicator values?
How to export chart with indicator values?
  • 2020.09.21
  • www.mql5.com
Hi! New to MT5, coming from Tradingview and ready for more power...
 

Часто возникает необходимость получить в виде текста какие-то данные позиции/ордера/сделки. Возможно ли добавить в ПКМ-меню пункт "Копировать C"?

Сейчас для этого нужно либо запоминать тот же тикет, либо через MQL его доставать. Неудобно совсем.


Пример использования.

Видите позицию и хотите посмотреть в логе ее историю возникновения/модификаций. Для этого нужно ее тикет вбить в Журнал Терминала.

Сейчас для этого нужно запомнить (выписать в блокнот) тикет и затем вбить его в соответствующем окне.

 
fxsaber:

Тем более странно, что допустим во вкладке Новости предусмотрено такое копирование строк, а во вкладках Торговля и История - нет

 

Выпущена бета 2620 с исправлениями:

  • скорректирована точка привязки окна интеллисенса в редакторе
  • правильно наследуются комментарии при построении истории по позициям
  • улучшен профилировщик
  • в Tools -> Options -> Charts добавлен флаг Preload chart data for opened positions and orders для того, чтобы терминал автоматически поднимал закачку истории чартов открытых позиций. это дает ускорение работы при переключении графиков
  • улучшена принудительная отрисовка графиков при синхронизации блоков истории

 
Renat Fatkhullin:
В индикаторах функции, вызывающие блокировки, не работают. Потому что индикаторы работают в системных потоках обработки, а не независимо как скрипты или эксперты.

В хелпе написано иное: "Функцию не рекомендуется использовать в пользовательских индикаторах, так как вызов FileSelectDialog() приостанавливает работу потока исполнения индикатора на всё время ожидания ответа пользователя."

К тому же функция MessageBox тоже блокирующая, но работает.

 
Vladimir Belozercev:

В хелпе написано иное: "Функцию не рекомендуется использовать в пользовательских индикаторах, так как вызов FileSelectDialog() приостанавливает работу потока исполнения индикатора на всё время ожидания ответа пользователя."

К тому же функция MessageBox тоже блокирующая, но работает.

Подумайте логически о последствиях остановки обработки тикового потока и сразу все станет ясно.

Не воспринимайте вежливость формулировок за разрешение.

MessageBox, если он все-таки работает в индикаторах, конечно же отключим. Это явный недосмотр.

 

Ренат, я прекрасно осведомлен о последствиях остановки потока и иду на это осознано... При всем уважении, не стоит так высокомерно относиться к людям и априори считать всех идиотами, лишь только потому, что вы не видите потребностей и/или возможностей.

Для меня единственный легитимный источник информации - это хелп. Если эмпирика не совпадает с хелпом - это косяк.

Не понимаю этого "запретительного" подхода... Не лучше ли оставить это на совести прикладного программиста?! Да, есть нюансы работы, но они есть везде. По моему глубокому убеждению, двигаясь по данной парадигме можно выхолостить возможности развитого языка до "калькулятора". Не флейма ради, а для понимания, скажите, зачем отключать эти функции? Защита от дурака? Что дальше будет? Отмена указателей или еще чего-нибудь "сомнительного"?!.. Как быть с "тяжелыми" расчетами в индикаторах? Тоже запретить?! Может лучше "копать" в сторону асинхронной потоковой модели МТ?

Есть смысл объяснять свою позицию или это уже решенный вопрос? Не хочется тратить время на борьбу "с ветряными мельницами"...

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