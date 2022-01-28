Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 29

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Одиночный вызов HTTPRecv()

sk

 

b2626  и b2628 - баг не в GUI, а в PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT) !!! Он не обновляется. Все, кто торгует на этих билдах, переходите на b2624. Роботы видят полную фигню.


Почему за сутки с момента первого сообщения этот супер-критический баг не был исправлен?!

 

Профайлер на исторических данных закрыл Визуализатор в конце Тестирования и больше ничего не выдал.

 - так и горит.

 

В режиме профайлинга грузятся два ядра.


В обычном режиме - одно.


Так и должно быть?

 
fxsaber:

В режиме профайлинга грузятся два ядра.


В обычном режиме - одно.


Так и должно быть?

Да, профилировщик работает в отдельном потоке, снимает и парсит стек потока MQL программы
 
fxsaber:

Профайлер на исторических данных закрыл Визуализатор в конце Тестирования и больше ничего не выдал.

На истории пока не пашет.

 
ОБновитесь на бету 2629, пожалуйста.
 
MetaQuotes:
ОБновитесь на бету 2629, пожалуйста.

POSITION_PRICE_CURRENT заработал. Профайлер на истории - нет.

 
fxsaber:

Профайлер на исторических данных закрыл Визуализатор в конце Тестирования и больше ничего не выдал.

 - так и горит.

Профилировщик работает в визуальном тестере

Проверьте билд агента тестера

Предоставьте пожалуйста код для исследования, возможно в агенте присутствует критический баг, который не даёт нормально завершить профилировку.

 
Ilyas:

Профилировщик работает в визуальном тестере

Проверьте билд агента тестера

Предоставьте пожалуйста код для исследования, возможно в агенте присутствует критический баг, который не даёт нормально завершить профилировку.

Перестал вылетать, причин не знаю. Ничего не менял, вроде. Будет проблема, сообщу.

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