Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 29
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Одиночный вызов HTTPRecv()
b2626 и b2628 - баг не в GUI, а в PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT) !!! Он не обновляется. Все, кто торгует на этих билдах, переходите на b2624. Роботы видят полную фигню.
Почему за сутки с момента первого сообщения этот супер-критический баг не был исправлен?!
Профайлер на исторических данных закрыл Визуализатор в конце Тестирования и больше ничего не выдал.
- так и горит.
В режиме профайлинга грузятся два ядра.
В обычном режиме - одно.
Так и должно быть?
В режиме профайлинга грузятся два ядра.
В обычном режиме - одно.
Так и должно быть?
Профайлер на исторических данных закрыл Визуализатор в конце Тестирования и больше ничего не выдал.
На истории пока не пашет.
ОБновитесь на бету 2629, пожалуйста.
POSITION_PRICE_CURRENT заработал. Профайлер на истории - нет.
Профайлер на исторических данных закрыл Визуализатор в конце Тестирования и больше ничего не выдал.
- так и горит.
Профилировщик работает в визуальном тестере
Проверьте билд агента тестера
Предоставьте пожалуйста код для исследования, возможно в агенте присутствует критический баг, который не даёт нормально завершить профилировку.
Профилировщик работает в визуальном тестере
Проверьте билд агента тестера
Предоставьте пожалуйста код для исследования, возможно в агенте присутствует критический баг, который не даёт нормально завершить профилировку.
Перестал вылетать, причин не знаю. Ничего не менял, вроде. Будет проблема, сообщу.