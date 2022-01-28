Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 9
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Спасибо за установку фона даже для темного режима - но можно ли добавить белую рамку вокруг поля предложений, чтобы увидеть, где он заканчивается. После ввода «req» (верхнее красное поле) открывается окно предложений, но нижний конец поля трудно распознать (нижнее красное поле):
Thank you for setting the background even for a dark mode - but would it be possible to add a white border around the box of the suggestions to see where it ends. After entering "req" (upper red box) it opens the box of suggestions but the lower end of the box is hart to recognize (lower red box):
При чем тут " менять тип переменной " ? Речь идет о присвоении целой переменной значения вещественной переменной.
Приведенный вами пример не показателен. Вот другой пример:
Преобразование к вещественному типу не создает проблемы. А вот наоборот - не всегда.
Что вы несёте? Какой 0 в результате?
Выглядит, как пустой стакан. Тогда норм.
Это нормально - Bid, Ask, Last могут приходить независимо заполненными.
Вы Last забыли выводить, кстати. Поэтому и думаете, что тики битые.
А когда ожидать обновления ?
Билд 2606 уже доступен в бете.
Проверьте, пожалуйста.
Билд 2606 уже доступен в бете.
Проверьте, пожалуйста.
Проверил, все работает. Большое спасибо !
Спасибо за установку фона даже для темного режима - но можно ли добавить белую рамку вокруг поля предложений, чтобы увидеть, где он заканчивается. После ввода «req» (верхнее красное поле) открывается окно предложений, но нижний конец поля трудно распознать (нижнее красное поле):
Thank you for setting the background even for a dark mode - but would it be possible to add a white border around the box of the suggestions to see where it ends. After entering "req" (upper red box) it opens the box of suggestions but the lower end of the box is hart to recognize (lower red box):
Это нормально - Bid, Ask, Last могут приходить независимо заполненными.
Вы Last забыли выводить, кстати. Поэтому и думаете, что тики битые.
Зачем человеку Last, если ему нужны COPY_TICKS_INFO ?
Да, независимо заполненные могут приходить, но почему тогда функция возвращает нули в данном примере? А не предыдущее значение тика.
Логично же возвращать изменившееся значение в биде, и предыдущее значение офера, если офер пришел пустой(без изменений).
То есть у вас позиция, как из фида идёт так и передаём? Не каких улучшений функции на ваш взгляд вы не видите?
Ведь нулей в бид/офер не должно быть априори. За исключением перехода в отрицательные цены.
Почему бы не сделать проверку на ноль или пустоту (с учётом перехода в отрицательные цены), и не возвращать его из функции вообще, а возвращать предыдущее значение.
Откуда пользователь может знать, какой там идёт фид от биржи, он об этом не должен думать, он вызывает COPY_TICKS_INFO, и должен получить что хотел.
Думаю если функция будет хранить в себе четыре тика, по два последних значения на каждую сторону, не пострадает что нибудь там по памяти.
Ведь нулей в бид/офер не должно быть априори.
Уверен, там был пустой стакан, поэтому нулевые цены.
Уверен, там был пустой стакан, поэтому нулевые цены.
BestBid BestOffer не может быть пустым.