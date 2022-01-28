Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 11

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b2615 - профилировщик без изменений.
 
Renat Fatkhullin:
В логах же написано, что другой процесс занял файлы.

Вы что, поставили линки на каталоги и с разных терминалов используете одни и те же каталоги данных?

Нет конечно

Билд 2615, ФОРТС, Открывашка , реал

Почему-то эти функции не зачитывают несколько (иногда много) последних тиков

cnt = 0;
      result = 0;
      while ((result <= 0) && (cnt < 100)) 
      {
        result = CopyTicksRange(Symbol(), pr_ticks, COPY_TICKS_INFO, ulong(start_time) * 1000, ulong(end_time) * 1000);
        cnt++;
      }
      if(result > 0)
      {
        Print("Start time = ", start_time);
        Print("End time = ", end_time);
        Print("Time now = ", TimeTradeServer());
        Print("Last time  tick = ", pr_ticks[result-1].time);
2020.09.18 15:48:22.331 Spread (BR-11.20,M1)    Start time = 2020.07.01 19:05:00
2020.09.18 15:48:22.331 Spread (BR-11.20,M1)    End time = 2020.11.02 18:45:00
2020.09.18 15:48:22.331 Spread (BR-11.20,M1)    Time now = 2020.09.18 15:48:22
2020.09.18 15:48:22.331 Spread (BR-11.20,M1)    Last time  tick = 2020.08.31 23:50:56
 
Yurixx:

При чем тут " менять тип переменной " ? Речь идет о присвоении целой переменной значения вещественной переменной.

Приведенный вами пример не показателен. Вот другой пример:

Преобразование к вещественному типу не создает проблемы. А вот наоборот - не всегда.

Как раз об этом и речь, если результат округления будет целым, а не вещественным, это создаст проблемы при округлении в формуле. Особенно при делении. Результат деления вещественного на целое получается целым. 

double A=1.1, B=5.3;

double  A1 = MathRound (A)/MathRound(B);// Если результаты округления будут целыми будет 0, если double то 0.2

Вычислял скорость, делил на Period(), а он целый, и на старших ТФ начал получать 0. Был удивлен)

А про присвоение разных типов без приведения, это статичный язык, без приведения не получается и создает решаемые через костыли (конечно) проблемы, это не питон.

 
prostotrader:

Нет конечно

А написано четко - заблокировано другим процессом.

Если у вас файлы заблокированы или недостаточно прав, то можно много проблем получить.

Разберитесь с правами доступа в рабочие каталоги, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

А написано четко - заблокировано другим процессом.

Если у вас файлы заблокированы или недостаточно прав, то можно много проблем получить.

Разберитесь с правами доступа в рабочие каталоги, пожалуйста.

Каким образом разобраться с правами доступа?

Терминал был установлен от имени администратора,

запускается так же от имени администраторя.

Ничего с папками я сам не делал.

 
prostotrader:

Каким образом разобраться с правами доступа?

Терминал был установлен от имени администратора,

запускается так же от имени администраторя.

Ничего с папками я сам не делал.

Будем разбираться со своей стороны.

Но явно проблемы доступа к файлам. У вас места на диске достаточно свободного?
 
Renat Fatkhullin:

Будем разбираться со своей стороны.

Но явно проблемы доступа к файлам. У вас места на диске достаточно свободного?


Думаю, что да

 
Загружается индикатор. Он что, грузит истории как попало? В перемежку и с дырами? А потом докачивает дыры? Что-то изменили в последних релизах?
 
Vladimir Karputov:
Загружается индикатор. Он что, грузит истории как попало? В перемежку и с дырами? А потом докачивает дыры? Что-то изменили в последних релизах?

По крайней мере, у меня, так

https://www.mql5.com/ru/forum/351487#comment_18341723

Просьба запустить на реале на BR-11.20
Просьба запустить на реале на BR-11.20
  • 2020.09.18
  • www.mql5.com
Пишу индикатор с использованием функции CopyTicksRange(); Получаю кастрированные данные https://www.mql5...
 

Win10-64 , билд 2615

в МЕ не показывает часть текста при максимальном правом положении полосы прокрутки, текст в этой  строке такой: 

int handle = FileOpen("tst_" + agent + ".txt", FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_TXT | FILE_COMMON);


перемещение клавишами перемещения курсора клавиатуры все ОК


UPD: пару раз изменял ширину окна "навигатор", в итоге вернул ширину как на скрине.... а теперь МЕ работает корректно, т.е. полоса прокрутки до конца двигается и весь текст строки показывает

по моему какой то баг  с определением ширины окна редактора в МЕ

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