Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 11
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В логах же написано, что другой процесс занял файлы.
Нет конечно
Билд 2615, ФОРТС, Открывашка , реал
Почему-то эти функции не зачитывают несколько (иногда много) последних тиков
При чем тут " менять тип переменной " ? Речь идет о присвоении целой переменной значения вещественной переменной.
Приведенный вами пример не показателен. Вот другой пример:
Преобразование к вещественному типу не создает проблемы. А вот наоборот - не всегда.
Как раз об этом и речь, если результат округления будет целым, а не вещественным, это создаст проблемы при округлении в формуле. Особенно при делении. Результат деления вещественного на целое получается целым.
Вычислял скорость, делил на Period(), а он целый, и на старших ТФ начал получать 0. Был удивлен)
А про присвоение разных типов без приведения, это статичный язык, без приведения не получается и создает решаемые через костыли (конечно) проблемы, это не питон.
Нет конечно
А написано четко - заблокировано другим процессом.
Если у вас файлы заблокированы или недостаточно прав, то можно много проблем получить.
Разберитесь с правами доступа в рабочие каталоги, пожалуйста.
А написано четко - заблокировано другим процессом.
Если у вас файлы заблокированы или недостаточно прав, то можно много проблем получить.
Разберитесь с правами доступа в рабочие каталоги, пожалуйста.
Каким образом разобраться с правами доступа?
Терминал был установлен от имени администратора,
запускается так же от имени администраторя.
Ничего с папками я сам не делал.
Каким образом разобраться с правами доступа?
Терминал был установлен от имени администратора,
запускается так же от имени администраторя.
Ничего с папками я сам не делал.
Будем разбираться со своей стороны.Но явно проблемы доступа к файлам. У вас места на диске достаточно свободного?
Будем разбираться со своей стороны.Но явно проблемы доступа к файлам. У вас места на диске достаточно свободного?
Думаю, что да
Загружается индикатор. Он что, грузит истории как попало? В перемежку и с дырами? А потом докачивает дыры? Что-то изменили в последних релизах?
По крайней мере, у меня, так
https://www.mql5.com/ru/forum/351487#comment_18341723
Win10-64 , билд 2615
в МЕ не показывает часть текста при максимальном правом положении полосы прокрутки, текст в этой строке такой:
перемещение клавишами перемещения курсора клавиатуры все ОК
UPD: пару раз изменял ширину окна "навигатор", в итоге вернул ширину как на скрине.... а теперь МЕ работает корректно, т.е. полоса прокрутки до конца двигается и весь текст строки показывает
по моему какой то баг с определением ширины окна редактора в МЕ