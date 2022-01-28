Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 17
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Статический массив нельзя увеличить или уменьшить.
Используйте динамический массив.
Документация гласит:
Примечание
Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива-приемника dst_array[] не меняется,
при этом начиная с позиции dst_start элементы массива-приемника сдвигаются вправо (последние count элементов "выпадают" ),
а на освободившееся место происходит копирование элементов из массива-источника.
Нужна вставка, со смещением элементов, без увеличения массива.https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinsert
Документация гласит:
Примечание
Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива-приемника dst_array[] не меняется, при этом начиная с позиции dst_start элементы массива-приемника сдвигаются вправо (последние count элементов "выпадают" ), а на освободившееся место происходит копирование элементов из массива-источника.
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinsert
Верно.
Похоже, что на очередном цикле оптимизации изменили поведение. Проверим и исправим.
Неплохо бы если объем сделки запоминал терминал на торговый инструмент. Бывает торгую нефть 10 контрактами потом перехожу на индекс широкого рынка SP500 но торговать 10 контрактами нет надобности, что не удобно.
Не срабатывает снятие галочки в этом месте.
Поэтому возникают фризы (вплоть до зависания Терминала), когда открываешь позицию по символу, по которому в истории торгов несколько десятков тысяч позиций.
ЗЫ Подсказали, что надо еще и в свойствах открытых чартов эту опцию отключить.
Не срабатывает снятие галочки в этом месте.
Поэтому возникают фризы (вплоть до зависания Терминала), когда открываешь позицию по символу, по которому в истории торгов несколько десятков тысяч позиций.
ЗЫ Подсказали, что надо еще и в свойствах открытых чартов эту опцию отключить.
Эта настройка для дефолтного поведения при открытии новых чартов, а не глобальное отключение. Каждый график потом управляется независимо.
При этом надо помнить про возможность переопределения флагов в ранее сохраненных шаблонах графиков.
Even in b. 2615 the edge in a different color than the background is missing, which separates the suggestions of the editor (Intellisense) from the code in the editor.
With the standard colors you see a black edge, which is missing when you switch the black text on white background to white text on black background:
Даже в b. 2615 отсутствует край другого цвета, чем фон, что отделяет предложения редактора (Intellisense) от кода в редакторе.
При стандартных цветах виден черный край, который отсутствует при переключении черного текста на белом фоне на белый текст на черном фоне:
Please 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️
Even in b. 2615 the edge in a different color than the background is missing, which separates the suggestions of the editor (Intellisense) from the code in the editor.
With the standard colors you see a black edge, which is missing when you switch the black text on white background to white text on black background:
Даже в b. 2615 отсутствует край другого цвета, чем фон, что отделяет предложения редактора (Intellisense) от кода в редакторе.
При стандартных цветах виден черный край, который отсутствует при переключении черного текста на белом фоне на белый текст на черном фоне:
Уже много сообщений на эту тему. Поддержу.
Увеличивам слегка шрифт и если окно подсказок правее все не помещается до правой части экрана (не окна), то оно помещается влево, даже если левая часть этого окна выходит за пределы экрана.
Очевидно, что необходимо включить проверку на положение левой границы окна подсказок, т.к. оно важнее и информативнее правой части окна.
Почините пожалуйста.