Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 30
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МЕ5 b2629 изменилось, с моей точки зрения, не в лучшую сторону окно "Поиск".
Теперь оно занимает очень много места на экране, что затрудняет обзор, после каждого выполнения закрывается и, например, когда требуется выполнить "Заменить" раз 100, приходится те-же 100 раз открывать это самое огромное окно. В ранних версиях это выглядело удобнее.
Может быть обратите на это внимание...
MT5_b2629 Висящее уведомление об 1 непрочитанном сообщении вводит в заблуждение и "мозолит глаза". Если подключиться к аккаунту, и нет ни каких не прочтенных сообщений, уведомления нет. При отключении, оно появляется вновь и назойливо светит в правом верхнем углу. Думаю, что когда нет подключения к аккаунту, не должно быть никаких уведомлений.
Не верное поведение в Метаедиторе
при наборе ::Mes ожидается увидеть список доступных функций (MessageBox), но его нет в отличии от набора Mes
Не верное поведение в Метаедиторе
при наборе ::Mes ожидается увидеть список доступных функций (MessageBox), но его нет в отличии от набора Mes
Почему прибыль нулевая?
Почему прибыль нулевая?
Надо смотреть POSITION_PROFIT и TICKVALUE-значения.
Надо смотреть POSITION_PROFIT и TICKVALUE-значения.
Я понимаю это, но в терминале то прибыль должна быть...
Я понимаю это, но в терминале то прибыль должна быть...
Не важно, что показывает Терминал. Важно, почему он это показывает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
fxsaber, 2020.09.20 23:43
На открытии торговой сессии SymbolInfoTick выдает неверное значение для второго тика: цены первого тика, а время - второго.
Привожу два примера этого бага (на всех символах, что отслеживал, баг имел место быть).
EURCAD.
Начало торговой сессии.
EURNZD.
Начало торговой сессии.
В обоих примерах хорошо видно, что SymbolInfoTick для второго тика выдает цены первого.
Начиная с третьего тика (торговой сессии - для форекса это начало понедельника) SymbolInfoTick выдает правильные значения.
Баг критический, т.к. SymbolInfoTick может показывать (на примерах выше это показано) очень сильно отличающиеся от реальности цены. Соответственно, торговый робот может сильно ошибиться в торговых операциях.