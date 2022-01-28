Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 30

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МЕ5 b2629 изменилось, с моей точки зрения, не в лучшую сторону окно "Поиск".

Теперь оно занимает очень много места на экране, что затрудняет обзор, после каждого выполнения закрывается и, например, когда требуется выполнить "Заменить" раз 100, приходится те-же 100 раз открывать это самое огромное окно. В ранних версиях это выглядело удобнее.

Может быть обратите на это внимание...

ме

 

MT5_b2629 Висящее уведомление об 1 непрочитанном сообщении вводит в заблуждение и "мозолит глаза". Если подключиться к аккаунту, и нет ни каких не прочтенных сообщений, уведомления нет. При отключении, оно появляется вновь и назойливо светит в правом верхнем углуДумаю, что когда нет подключения к аккаунту, не должно быть никаких уведомлений.

мт

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
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Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR. – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты...
 
Практически невозможно поменять входной параметр во время работы - F7. 
input int i = 0; // Попробуй изменить значение

const bool Init = EventSetMillisecondTimer(500);

void OnTimer()
{
  Alert("");
}
 

Не верное поведение в Метаедиторе 

при наборе ::Mes  ожидается увидеть список доступных функций (MessageBox), но его нет в отличии от набора Mes

 
Vladimir Pastushak:

Не верное поведение в Метаедиторе 

при наборе ::Mes  ожидается увидеть список доступных функций (MessageBox), но его нет в отличии от набора Mes

Указание глобального контекста вообще отключает интеллисенс почему-то...
 

Почему прибыль нулевая?


У меня b2629
 
Vladimir Pastushak:

Почему прибыль нулевая?

Надо смотреть POSITION_PROFIT и TICKVALUE-значения.

 
fxsaber:

Надо смотреть POSITION_PROFIT и TICKVALUE-значения.

Я понимаю это, но в терминале то прибыль должна быть...

 
Vladimir Pastushak:

Я понимаю это, но в терминале то прибыль должна быть...

Не важно, что показывает Терминал. Важно, почему он это показывает.

 
b2629, актуально.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий

fxsaber, 2020.09.20 23:43

На открытии торговой сессии SymbolInfoTick выдает неверное значение для второго тика: цены первого тика, а время - второго.

Привожу два примера этого бага (на всех символах, что отслеживал, баг имел место быть).


EURCAD.

LastHistoryTick:  time = 2020.09.21 00:08:26.654 bid = 1.56353 ask = 1.5645 last = 0.0 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK // Последний из CopyTicks
MarketWatchTick:  time = 2020.09.21 00:08:26.654 bid = 1.56286 ask = 1.56403 last = 0.0 volume = 0 0                            // SymbolInfoTick

Начало торговой сессии.


EURNZD.

LastHistoryTick:  time = 2020.09.21 00:15:07.018 bid = 1.75035 ask = 1.75129 last = 0.0 volume = 0 6 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK // Последний из CopyTicks
MarketWatchTick:  time = 2020.09.21 00:15:07.018 bid = 1.75105 ask = 1.7526 last = 0.0 volume = 0 0                              // SymbolInfoTick

Начало торговой сессии.


В обоих примерах хорошо видно, что SymbolInfoTick для второго тика выдает цены первого.

Начиная с третьего тика (торговой сессии - для форекса это начало понедельника) SymbolInfoTick выдает правильные значения.


Баг критический, т.к. SymbolInfoTick может показывать (на примерах выше это показано) очень сильно отличающиеся от реальности цены. Соответственно, торговый робот может сильно ошибиться в торговых операциях.

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