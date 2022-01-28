Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нормальное ли это поведение в пропусках, при получении остатка от деления?
Нормальное ли это поведение в пропусках, при получении остатка от деления?
Нормально.
Нормально.
Мне думается, что не нормально.
Хотелось бы понять в чём причина.
Хотелось бы понять в чём причина.
Вам надо почитать, как устроен GetMicrosecondsCount. Он зависит от частоты процессора, загрузки ядер CPU и т.д. Плавать может очень серьезно, вплоть до тормозов.
Поэтому GetMicrosecondsCount вовсе не обязан принимать в цикле все подряд значения. Результат и так довольно стабильный вышел.
Вам надо почитать, как устроен GetMicrosecondsCount. Он зависит от частоты процессора, загрузки ядер CPU и т.д. Плавать может очень серьезно, вплоть до тормозов.
Поэтому GetMicrosecondsCount вовсе не обязан принимать в цикле все подряд значения. Результат и так довольно стабильный вышел.
К сожалению в документации нет этого пояснения. Благодарю.
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED выдает нулевое значение.
Правильно ли это? Советники Алертили, будто брокер мне запретил торговлю, а на самом деле был реконнект.
К сожалению, в этот момент не мониторил TERMINAL_CONNECTED.
ЗЫ Проблема обходится через TERMINAL_CONNECTED. Лучше не тратить время на этот пост.
По прежнему остается баг с функциями ParameterSetRange/ParameterGetRange: установка значений с помощью ParameterSetRange отрабатывает яко-бы успешно, но последующий вызов ParameterGetRange возвращает старые значения, как будто ParameterSetRange не вызывался. Таким образом, не представляется возможным узнать актуальные значения настроек оптимизации.
Прикладываю тестовый эксперт. Включаем вручную оптимизацию для параметра Fast (например, от 10 до 20 с шагом 1), а параметр Slow автоматически включается самим MQL-кодом, т.е. для него переключается режим в enabled=true и конечная величина диапазона ставится равной 2*20 (20 - берется из Fast).
В логе тестера читаем, что изменения вступили в силу:
Однако в логе эксперта, на основе значений, возвращаемых в MQL-код, получаем:Основной сценарий использования, который данным багом нарушен: параметры подстраиваются в коде коммерческого эксперта, а анализируются в коде коммерческой библиотеки, подключенной к этому эксперту. Исходные коды у продуктов, разумеется, разные.
In the German forum someone asked about the option to sort the products in the market for special offers and bargains. I think this could motivate some people to buy.
На немецком форуме кто-то спросил о возможности сортировки продуктов на рынке для специальных предложений и сделок. Я думаю, что это могло бы мотивировать некоторых людей на покупку.
Like that(?): / Вот так(?)
In the German forum someone asked about the option to sort the products in the market for special offers and bargains. I think this could motivate some people to buy.
На немецком форуме кто-то спросил о возможности сортировки продуктов на рынке для специальных предложений и сделок. Я думаю, что это могло бы мотивировать некоторых людей на покупку.
Like that(?): / Вот так(?)
Это вряд ли, потому что в Маркете нет понятия спец.предложения (автор оговаривает и реализует условия подручными средствами).
Зато вот что давно стоило бы добавить, так это закладку для Обновленных продуктов. В принципе не понятно, почему её нет, так как она является полным аналогом новых продуктов (такая закладка есть), но только в разрезе новых версий.
Если скопировать terminal64.exe в другую папку и запустить там, то выдает в лог такое.
Какой-то левый IP адрес оставили в дистрибутиве.