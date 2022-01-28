Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 25

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Renat Fatkhullin:

Прочтите свой текст внимательно, пожалуйста.

Найдите в нем исходные условия, проверочный код, логи, выводы, а потом вопрос. Вы пропускаете важные шаги, но делаете утверждения и задаете вопросы.

Выше все добавил - этого достаточно, или нет? Скажите, пожалуйста, если требуется дополнительно предоставить что-либо.

 

Build 2622.

В Отладчике ничего не сломали? Стек вызовов показывает только 2 последних уровня, а все, что ниже, пропадают. 

 
Denis Kirichenko:

Build 2622.

В Отладчике ничего не сломали? Стек вызовов показывает только 2 последних уровня, а все, что ниже, пропадают. 

Мы тестируем новую систему отладчика и профайлера.

Лучше всего прикладывать полные детали
 
Renat Fatkhullin:
Мы тестируем новую систему отладчика и профайлера.

Лучше всего прикладывать полные детали

Пожалуйста.

Пример для Build 2622.

Стандартный советник MACD Sample.

Выставил 3 точки останова.

Когда попадаю на строку 153, то вижу такой стек:

А вот в ранних версиях:


Глубже чем на 2 вызова стек сейчас не отображается.

 
Спасибо, будем разбираться
 
Denis Kirichenko:

Пожалуйста.

Пример для Build 2622.

Стандартный советник MACD Sample.

Выставил 3 точки останова.

Когда попадаю на строку 153, то вижу такой стек:

А вот в ранних версиях:


Глубже чем на 2 вызова стек сейчас не отображается.

Спасибо за сообщение.

Ошибка исправлена, исправление войдёт в следующий билд

 
Ilyas:

Просьба пояснить цифры профилировщика.


 
b2622 - актуально.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий

fxsaber, 2020.09.15 19:45

Попытка запуска профилировщика на реальных данных. 
code generated          1       1
internal error #112             0       0
1 errors, 0 warnings            2       1
Профилирование на исторических - аналогично.
 
В ME по ESC одновременно появляется окно Инструменты и всплывающая подсказка (курсор на функции). Это правильное поведение?
 
Пытаюсь в ME создать клаcc c именем "sy" 
class sy // После набора этого нажимаю ENTER.

И не получается! Как теперь действовать?

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