Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 25
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Build 2622.
В Отладчике ничего не сломали? Стек вызовов показывает только 2 последних уровня, а все, что ниже, пропадают.
Build 2622.
В Отладчике ничего не сломали? Стек вызовов показывает только 2 последних уровня, а все, что ниже, пропадают.
Мы тестируем новую систему отладчика и профайлера.
Пожалуйста.
Пример для Build 2622.
Стандартный советник MACD Sample.
Выставил 3 точки останова.
Когда попадаю на строку 153, то вижу такой стек:
А вот в ранних версиях:
Глубже чем на 2 вызова стек сейчас не отображается.
Пожалуйста.
Пример для Build 2622.
Стандартный советник MACD Sample.
Выставил 3 точки останова.
Когда попадаю на строку 153, то вижу такой стек:
А вот в ранних версиях:
Глубже чем на 2 вызова стек сейчас не отображается.
Спасибо за сообщение.
Ошибка исправлена, исправление войдёт в следующий билд
Просьба пояснить цифры профилировщика.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
fxsaber, 2020.09.15 19:45Попытка запуска профилировщика на реальных данных. Профилирование на исторических - аналогично.
И не получается! Как теперь действовать?