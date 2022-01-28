Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 34
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Подскажите, как получить комплексный критерий из имеющихся данных в кэше оптимизации:
Показания выше соответствуют первой строке, а именно результат 24,68 :
Подскажите, как получить комплексный критерий из имеющихся данных в кэше оптимизации:
Показания выше соответствуют первой строке, а именно результат 24,68 :
Соберите данные нескольких проходов и отправьте в ветку машинного обучения. Думаю, смогут найти формулу.