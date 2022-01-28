Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 34

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Подскажите, как получить комплексный критерий из имеющихся данных в кэше оптимизации:

2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       проход: 0
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       начальный депозит/результат: 10000.0
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       снято средств: 0.0
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       общая прибыль (+): -14.72000000000116
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       общий плюс: 1326.060000000002
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       общий минус: 1340.779999999976
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимально прибыльная сделка: 4.98
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимально убыточная сделка: 2.2
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       прибыль максимальной последовательности прибыльных сделок: 25.03
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная прибыль среди последовательностей: 25.03
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       минимальное значение баланса (для расчёта абсолютной просадки): 9914.509999999558
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная просадка по балансу: 155.8700000003391
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       отношение максимальной просадки по балансу к её пику: 1.547806537591836
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная относительная просадка по балансу в деньгах: 155.8700000003391
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная относительная просадка по балансу в процентах: 1.547806537591836
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       минимальное значение equity (для расчёта абсолютной просадки по equity): 9914.26
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная просадка по equity: 157.7399999999998
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       отношение максимальной просадки по equity к её пику (+): 1.566123907863382
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная относительная просадка по equity в деньгах: 157.7399999999998
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная относительная просадка по equity в процентах: 1.566123907863382
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       матожидание выигрыша (+): -0.0131781557743722
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       показатель прибыльности (+): 0.9890213159504364
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       фактор восстановления (+): -0.09331811842272843
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       коэффициент Шарпа (+): 0.002665003356432636
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       минимальный уровень маржи: 81196.17575264443
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       пользовательский фитнесс - результат OnTester (+): 0.0
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       общее количество сделок: 2234
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество сделок out/inout: 1117
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество прибыльных: 429
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество убыточных: 688
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество шортов: 586
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество лонгов: 531
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество прибыльных шортов: 217
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       количество прибыльных лонгов: 212
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная последовательность прибыльных сделок: 8
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       последовательность максимальной прибыли: 8
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       максимальная последовательность убыточных сделок: 15
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       последовательность максимального убытка: 15
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       среднее количество последовательных прибыльных сделок: 2
2022.01.28 16:35:06.206 test2 (XAUUSD,H1)       среднее количество последовательных убыточных сделок: 3

Показания выше соответствуют первой строке, а именно результат 24,68 :

 
Aliaksandr Hryshyn #:

Подскажите, как получить комплексный критерий из имеющихся данных в кэше оптимизации:

Показания выше соответствуют первой строке, а именно результат 24,68 :

Соберите данные нескольких проходов и отправьте в ветку машинного обучения. Думаю, смогут найти формулу.

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