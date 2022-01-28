Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 28

Новый комментарий
 
Dmitiry Ananiev:
Никогда такого не было раньше. Но с 2622 билдом терминал зависает 1-2 раза в сутки. Приходится убить процесс в диспетчере задач . и перезапустить терминал. 
Уберите этот глюк. 

Вот пост (не знаю, имеет ли это отношение именно именно к вашему зависанию, но я на всякий случай обновился с 2622 до 2624, хотя у меня ни от количества и качества советников/индикаторов на чартах, ни от чего другого не зависало) - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий

MetaQuotes, 2020.09.29 11:35

Обновитесь до 2624 беты, пожалуйста.

Вчера досадную ошибку с дедлоком выпустили. При обновлении нужно подождать 1-2 минуты, чтобы инсталлер остановил зависший процесс.


 

Из основного в бете 2626 по сравнению с 2620:

  • исправлена ошибка с падением профилировщика, когда есть только одна функция в программе
  • оптимизация ArrayBsearch
  • оптимизация работы с ордерами в тестере
  • поправки в поиске ордеров в тестере
  • исправления в построении кешей истории чартов
  • исправления в показе глубины стека в отладчике
  • приведена в соответствие с документацией вставка значений в статические массивы
  • новый дизайн отображения профилировщика
  • улучшена скорость принятия больших потоков тиков
  • исправлены тормоза в массовом добавлении символов в обзор рынка из программ
  • убрали возможность вызова MessageBox в индикаторах при отладочном режиме
  • больше HiDPI иконок

 
Renat Fatkhullin:

Из основного в бете 2626 по сравнению с 2620:

Информативно, спасибо.


Познавательный профилировщик получился! В b2626 запускается теперь и там, где раньше не получалось. Сразу показал место, которое можно улучшить. Буду запускать на несколько часов, чтобы объективнее картину видеть.


Правильно ли понимаю, что MessageBox игнорируется в режиме профилирования?

 

b2626, при отображении прибыли открытых позиций в пунктах данные не обновляются.


 

Накопленные так долго данные профилировщика элементарно могут быть потеряны в ME. Например, при новой компиляции. Знаю про возможность сохранения данных, но прошу подумать над возможностью не удалять из ME данные профилировщика, пока не сделано новое профилирование.

И иметь возможность вернуться к анализу профилирования через загрузку ранее сохраненных данных.


Профилирование на исторических данных БЕЗ визуализатора возможно будет делать?

 

Пожалуйста обратите внимание на контроль значений в отладчике. Что значит «Выражение не может быть оценено»? На «равно» не может, а на «не равно» может быть оценено. На больше или меньше тоже может быть оценено. И это длится уже достаточно давно.



  
void OnStart() { Alert(""); }

По окончании дебага Алерт-окно исчезает. Это правильно?

 
Возможно ли добавить в ME пакетную MQL-Protector компиляцию, как это происходит с обычной - CTRL+F7?
 

билд 2626, есть ветка в англ форуме (эта) о том, что текущая цена (Price) и прибыль (Профит) не обновляется со временем на открытой позиции.
Я проверил у двух брокеров (демо) и у MetaQuotes-Demo - все застыло на моменте открытия позиции.

Сделал скриншоты по времени (открыл позицию - скриншот, чуть подождать - опять скриншот, и так далее):

То есть, цена 1.17493 и -6 застыло, а в окне Обзор Рынка - все нормально двигается.

Сейчас скриншот сделал -

--------------

PS. Обновился до 2628 - не исправилось.

Metatrader 5 built 2626 MAJOR and BIG BUG. Don't update to this version.
Metatrader 5 built 2626 MAJOR and BIG BUG. Don't update to this version.
  • 2020.10.01
  • www.mql5.com
There is big issue with MT5 new update 30 sep 2020. terminal did not update current prices of open position. They are fixed...
 
Renat Fatkhullin:

Из основного в бете 2626 по сравнению с 2620:


Можно ли оптимизировать SocketTlsReadAvailable функцию?
Recv() крутится в цикле без задержки. 
Принудительная задержка для цикла, критична для меня.

tl

1...2122232425262728293031323334
Новый комментарий