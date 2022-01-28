Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 28
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Никогда такого не было раньше. Но с 2622 билдом терминал зависает 1-2 раза в сутки. Приходится убить процесс в диспетчере задач . и перезапустить терминал.
Уберите этот глюк.
Вот пост (не знаю, имеет ли это отношение именно именно к вашему зависанию, но я на всякий случай обновился с 2622 до 2624, хотя у меня ни от количества и качества советников/индикаторов на чартах, ни от чего другого не зависало) -
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
MetaQuotes, 2020.09.29 11:35
Обновитесь до 2624 беты, пожалуйста.
Вчера досадную ошибку с дедлоком выпустили. При обновлении нужно подождать 1-2 минуты, чтобы инсталлер остановил зависший процесс.
Из основного в бете 2626 по сравнению с 2620:
Из основного в бете 2626 по сравнению с 2620:
Информативно, спасибо.
Познавательный профилировщик получился! В b2626 запускается теперь и там, где раньше не получалось. Сразу показал место, которое можно улучшить. Буду запускать на несколько часов, чтобы объективнее картину видеть.
Правильно ли понимаю, что MessageBox игнорируется в режиме профилирования?
b2626, при отображении прибыли открытых позиций в пунктах данные не обновляются.
Накопленные так долго данные профилировщика элементарно могут быть потеряны в ME. Например, при новой компиляции. Знаю про возможность сохранения данных, но прошу подумать над возможностью не удалять из ME данные профилировщика, пока не сделано новое профилирование.
И иметь возможность вернуться к анализу профилирования через загрузку ранее сохраненных данных.
Профилирование на исторических данных БЕЗ визуализатора возможно будет делать?
Пожалуйста обратите внимание на контроль значений в отладчике. Что значит «Выражение не может быть оценено»? На «равно» не может, а на «не равно» может быть оценено. На больше или меньше тоже может быть оценено. И это длится уже достаточно давно.
По окончании дебага Алерт-окно исчезает. Это правильно?
билд 2626, есть ветка в англ форуме (эта) о том, что текущая цена (Price) и прибыль (Профит) не обновляется со временем на открытой позиции.
Я проверил у двух брокеров (демо) и у MetaQuotes-Demo - все застыло на моменте открытия позиции.
Сделал скриншоты по времени (открыл позицию - скриншот, чуть подождать - опять скриншот, и так далее):
То есть, цена 1.17493 и -6 застыло, а в окне Обзор Рынка - все нормально двигается.
Сейчас скриншот сделал -
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PS. Обновился до 2628 - не исправилось.
Из основного в бете 2626 по сравнению с 2620:
Можно ли оптимизировать SocketTlsReadAvailable функцию?
Recv() крутится в цикле без задержки.
Принудительная задержка для цикла, критична для меня.