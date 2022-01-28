Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 23
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Надоело изучать всё то, что вокруг да около.
Когда есть инструменты специально для этого предназначенные.
И как бы задача не в вычислениях, а в не блокирующих вызовах.
Откатитесь на более ранние версии МТ и проблема решена.
Проблему решил перенеся все вычисления за пределы терминала. Теперь он используется только для сбора исходной информации
... а задачи им как задавать? Наверное, заранее прописывать где то...
этот баг с иконкой так и не исправили!
При этом кнопка Stop остается гореть, что есть правильно.
Использую RAM-drive для Тестера. Он не резиновый, к сожалению. Когда получаю такое сообщение, то руками просто убиваю папку Tester\bases и продолжаю нормально работать с Тестером.
Возможно ли сие действие автоматизировать со стороны Тестера? Забилась Tester\bases-папка - почистил. Речь, конечно, про локальные Агенты.
У меня несколько сотен кастомных символов, на них запускаю пакетную Оптимизацию. Ну и получаю время от времени эту ситуацию. В общем, прошу подумать в этом направлении, чтобы повысить удобство работы с Оптимизатором.Строка для поиска: Uluchshenie 027.
Сейчас графики бэктестов (и Оптимизации) безымянные - на них нет никаких данных, чему они соответствуют. Сохранил в файл, смотришь на него и не понимаешь, на каких данных был получен. Просто какая-то кривая баланса и больше ничего.
Возможно ли это дело поправить?
Сейчас графики бэктестов (и Оптимизации) безымянные - на них нет никаких данных, чему они соответствуют. Сохранил в файл, смотришь на него и не понимаешь, на каких данных был получен. Просто какая-то кривая баланса и больше ничего.
Возможно ли это дело поправить?
в идеале это из одиночного прохода тестера нужно уметь сохранить в файл с нужным именем
ЗЫ: как вариант как в TesterStatistics() такая функция должна отдать картинку как массив - ресурс
Функция может быть вызвана внутри OnTester() или OnDeinit() в тестере. В других случаях результат неопределён.
в идеале это из одиночного прохода тестера нужно уметь сохранить в файл с нужным именем
Некоторые кастомные стейтменты умеют свои картинки сохранять после одиночного.