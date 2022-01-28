Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 27

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fxsaber:

Огромное Спасибо за такие подробности! Теперь стало понятно, что обозначают цифры и как трактовать отсутствие функций.

+1!

 

Подскажите, в стандартную библиотеку не планируется вводить новые элементы? Например интересует список множественного выбора

список множественного выбора

 
Maksym Mudrakov:

Установил MT5 от MetaQuotes, билд 2622. Работает все отлично.

Рекомендую чаще просматривать форум и читать сообщения разработчиков. Остальное читать не обязательно.

 
После обновления на b2623. 
2020.09.29 10:04:08.142 Tester  EURUSD: history check started
2020.09.29 10:04:18.846 Tester  EURUSD: history check timeout
2020.09.29 10:04:18.846 Tester  EURUSD: no history data from 2020.07.15 00:00 to 2020.07.16 00:00


Попытка запросить тики через Терминал.


И так с каждым символом. Перезагрузка не помогает. У кого-нибудь воспроизводится? Параллельный b2622 - без проблем.


ЗЫ Попытка переключиться на другой торговый сервер.

2020.09.29 10:06:07.762 NetDispatcher   thread timeout reached possible deadlock [15]

Для перезагрузки требуется в Диспетчере задач снимать terminal64.exe.

  
2020.09.29 10:22:47.624 Terminal        crashlog generated

После профилирования этого скрипта.

void OnStart()
{
  MessageBox("");
}


Где этот crashlog?

 

Зарекаюсь больше не работать на бета-версиях. Одно лечим - другое калечим. Build 2623. При попытке переключить на счёт другого брокера появляется запись в логе:

KE 3 11:24:18.578 NetDispatcher thread timeout reached possible deadlock [15]

Пропадает связь с сервером. Попытка подключения безуспешна. 

Закрываю терминал, пытаюсь открыть снова. Процесс висит в Диспетчере задач, окно терминала не открывается. После убийства процесса руками повторный запуск - окно терминала открывается. 

Привет бета-тестерам!

 
Denis Kirichenko:

Зарекаюсь больше не работать на бета-версиях. Одно лечим - другое калечим. Build 2623. При попытке переключить на счёт другого брокера появляется запись в логе:

Пропадает связь с сервером. Попытка подключения безуспешна. 

Закрываю терминал, пытаюсь открыть снова. Процесс висит в Диспетчере задач, окно терминала не открывается. После убийства процесса руками повторный запуск - окно терминала открывается. 

Привет бета-тестерам!

Обновитесь до 2624 беты, пожалуйста.

Вчера досадную ошибку с дедлоком выпустили. При обновлении нужно подождать 1-2 минуты, чтобы инсталлер остановил зависший процесс.

 

b2624 - полет нормальный. Думал, что такая информация об изменениях была хорошим прецендентом.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий

Renat Fatkhullin, 2020.09.24 13:32

Выпущена бета 2620 с исправлениями:

  • скорректирована точка привязки окна интеллисенса в редакторе
  • правильно наследуются комментарии при построении истории по позициям
  • улучшен профилировщик
  • в Tools -> Options -> Charts добавлен флаг Preload chart data for opened positions and orders для того, чтобы терминал автоматически поднимал закачку истории чартов открытых позиций. это дает ускорение работы при переключении графиков
  • улучшена принудительная отрисовка графиков при синхронизации блоков истории


Внутренний список для каждой беты точно есть. Осталось волевым решением его публиковать.

 

b2624 - вылетает Терминал во время профилирования с теми же записями.

 
Никогда такого не было раньше. Но с 2622 билдом терминал зависает 1-2 раза в сутки. Приходится убить процесс в диспетчере задач . и перезапустить терминал. 
Уберите этот глюк. 
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