Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 27
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Огромное Спасибо за такие подробности! Теперь стало понятно, что обозначают цифры и как трактовать отсутствие функций.
+1!
Подскажите, в стандартную библиотеку не планируется вводить новые элементы? Например интересует список множественного выбора
Установил MT5 от MetaQuotes, билд 2622. Работает все отлично.
Рекомендую чаще просматривать форум и читать сообщения разработчиков. Остальное читать не обязательно.
Попытка запросить тики через Терминал.
И так с каждым символом. Перезагрузка не помогает. У кого-нибудь воспроизводится? Параллельный b2622 - без проблем.
ЗЫ Попытка переключиться на другой торговый сервер.
Для перезагрузки требуется в Диспетчере задач снимать terminal64.exe.
После профилирования этого скрипта.
Где этот crashlog?
Зарекаюсь больше не работать на бета-версиях. Одно лечим - другое калечим. Build 2623. При попытке переключить на счёт другого брокера появляется запись в логе:
KE 3 11:24:18.578 NetDispatcher thread timeout reached possible deadlock [15]
Пропадает связь с сервером. Попытка подключения безуспешна.
Закрываю терминал, пытаюсь открыть снова. Процесс висит в Диспетчере задач, окно терминала не открывается. После убийства процесса руками повторный запуск - окно терминала открывается.
Привет бета-тестерам!
Зарекаюсь больше не работать на бета-версиях. Одно лечим - другое калечим. Build 2623. При попытке переключить на счёт другого брокера появляется запись в логе:
Пропадает связь с сервером. Попытка подключения безуспешна.
Закрываю терминал, пытаюсь открыть снова. Процесс висит в Диспетчере задач, окно терминала не открывается. После убийства процесса руками повторный запуск - окно терминала открывается.
Привет бета-тестерам!
Обновитесь до 2624 беты, пожалуйста.
Вчера досадную ошибку с дедлоком выпустили. При обновлении нужно подождать 1-2 минуты, чтобы инсталлер остановил зависший процесс.
b2624 - полет нормальный. Думал, что такая информация об изменениях была хорошим прецендентом.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
Renat Fatkhullin, 2020.09.24 13:32
Выпущена бета 2620 с исправлениями:
Внутренний список для каждой беты точно есть. Осталось волевым решением его публиковать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
fxsaber, 2020.09.29 09:25
После профилирования этого скрипта.
Где этот crashlog?
b2624 - вылетает Терминал во время профилирования с теми же записями.
Уберите этот глюк.