Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 13
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https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/optimization_types
MQ offers a free widget to provide business news on a website from MNQ's own news site https://www.tradays.com/en, but it's a bit of a pity that MQL5 doesn't have a function(s) to provide MQ's own business news (via JavaScript?) to an EA directly - without a text analysis of all news of the current week of the entire webpage!
I imagine e.g. a function returning the array size (=no. of found news) like int = getNews( symbol, relevance, start day, no. of days, resultNews);
where resultNews is an array of a structure that has the fields:
MQ предлагает бесплатный виджет для предоставления бизнес-новостей на сайте с собственного новостного сайта MNQ https://www.tradays.com/en, но жаль, что в MQL5 нет функции (функций) для предоставления собственных бизнес-новостей MQ (через JavaScript?) непосредственно эксперту - без текстового анализа всех новостей за текущую неделю всей веб-страницы!
Я представляю себе, например, функцию, возвращающую размер массива (=нет. найденных новостей) вроде int = getNews( symbol, релевантность, день начала, нет. дней, resultNews);
где resultNews - это массив структуры с полями:
At least it would be nice if the MQ calendar had an URL where one could download historical business news of a certain week during a backtest - even if it should only be allowed for local backtests and not for the agents in the cloud similar to backtests with tick data.
По крайней мере, было бы неплохо, если бы календарь MQ имел URL, по которому можно было бы загружать исторические бизнес-новости за определенную неделю во время бэктеста - даже если это должно быть разрешено только для локальных бэктестов, а не для агентов в облаке, как в бэктестах с тиковыми данными.
Зачем анализировать тесты веб-страниц, если есть MQL API новостей? Или оно не подходит? Полагаю, что для использования в тестере потребуется сперва новости скачать через это API, а потом в виде файла подключи к эксперту/индикатору.
Warum Webseitentests analysieren, wenn es eine MQL- Nachrichten-API gibt ? Oder passt es nicht? Ich glaube, um es im Tester zu verwenden, müssen Sie zuerst die Nachrichten über diese API herunterladen und dann als Datei mit dem Experten / Indikator verbinden.
Упс, извините - я искал здесь новости и финансы из-за вопроса пользователя, но ничего не нашел.Ooops, sorry - I was searching here for news and financial due to a question of a user but couldn't find anything.
Что это может быть, когда по одному реальному символу CopyTicks (включая штатный запрос через CTRL+U) отдает тики только до 31.08.2020 23:59? Т.е. за текущий месяц не отдает.
На других символах все OK.
ЗЫ После перезагрузки Терминала история стала закачиваться, но все же что это за баг? Не первый раз с ним сталкиваюсь.
Что это может быть, когда по одному реальному символу CopyTicks (включая штатный запрос через CTRL+U) отдает тики только до 31.08.2020 23:59? Т.е. за текущий месяц не отдает.
На других символах все OK.
ЗЫ После перезагрузки Терминала история стала закачиваться, но все же что это за баг? Не первый раз с ним сталкиваюсь.
А у меня постоянно
На открытии торговой сессии SymbolInfoTick выдает неверное значение для второго тика: цены первого тика, а время - второго.
Привожу два примера этого бага (на всех символах, что отслеживал, баг имел место быть).
EURCAD.
Начало торговой сессии.
EURNZD.
Начало торговой сессии.
В обоих примерах хорошо видно, что SymbolInfoTick для второго тика выдает цены первого.
Начиная с третьего тика (торговой сессии - для форекса это начало понедельника) SymbolInfoTick выдает правильные значения.
Баг критический, т.к. SymbolInfoTick может показывать (на примерах выше это показано) очень сильно отличающиеся от реальности цены. Соответственно, торговый робот может сильно ошибиться в торговых операциях.Строка для поиска: Oshibka 012.
Так Вы будите решать проблему с CopyTime или нет???
Сегодня вместо 16.09.2020 предлагалась дата 31.08.2020 - ну уже сколько можно отрицать то!?
Билд 1615.
3 недели уже твержу, а они не верят :(((
Что это за чистки истории?
В логе на закрытом рынке:
А у меня постоянно
Поищите у себя такие сообщения.
Предполагаю, что если что-то подобное возникает, то часть функций Терминала перестает корректно работать. Даже если память почистить. Перезагрузка помогает.