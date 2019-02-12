Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
MetaTrader 5 Client Terminal build 216
- Добавлены свойства ширины и высоты графических объектов Bitmap и Label в MQL5.
- Добавлена сортировка истории ордеров по времени закрытия и состоянию
- Исправлена обработка тултипов кастомных индикаторов.
- В MQL5 добавлен метод IndicatorRelease - освобождение ранее полученного индикатора.
- Добавлено свойство Read Only для графического объекта Edit.
- Переработано представление торговой истории. Исправлен показ начисленных свопов.
- Исправлена ошибка повторного выделения демо-счетов.
MetaTrader 5 Client Terminal build 217
- MetaEditor 5: Исправлена подсветка строковых литералов.
- MetaEditor 5: Исправлена автоподстановка для методов реализованных внутри объявления класса.
- Terminal: Исправлено контекстное меню чарта в разделе "Trading"
- Terminal: Исправлены свойства графического объекта Arrow.
- Terminal: Переработаны структуры конфигурационных файлов, при обновлении со старых билдов возможно появление сообщения "Symbols: invalid base header".
Список изменений в справке по MQL5:
- Добавлено свойство OBJPROP_READONLY для графического объекта
Edit, которое разрешает/запрещает редактирование текста в этом объекте;
- Добавлен пример для функции IndicatorRelease();
- Добавлена функция IndicatorCreаte() в раздел "Доступ к таймсериям и индикаторам";
- Добавлено
перечисление ENUM_INDICATOR, указывающее на тип индикаторе для функции
IndicatorCreаte(), в разделе "Стандартные константы,
перечисления и структуры / Константы индикаторов / Типы технических
индикаторов";
- Добавлено перечисление ENUM_DATATYPE для
указания типа входного параметра в разделе "Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов
/Идентификаторы типов данных" ;
- Добавлена структура MqlParam разделе "Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных/Структура входных параметров индикатора";
- Добавлены ошибки в разделе "Стандартные
константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений /
Ошибки времени выполнения".
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS - 4808
Неправильное количество параметров при создании индикатора
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING - 4809
Отсутствуют параметры при создании индикатора
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME - 4810
Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE - 4811
Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора
MetaTrader 5 Client Terminal build 220
- MetaEditor 5: Исправлена работа Undo\Redo
- MetaEditor 5: Добавлено предупреждение о неудачном завершении компиляции
- MetaEditor 5: Исправлен формат вывода переменных с плавающей точкой в отладчике.
- MetaEditor 5: Исправлен поиск в файлах по маске.
- Terminal: Исправлена проверка параметров эксперта при вводе.
- Terminal: Исправлено зависание при совершении торговых операций
- Terminal: Расширено доступное число знаков при вводе значения уровней в индикаторах.
- Terminal: Добавлено меню ручного переключения серверов доступа и запуска сканирования серверов доступа с выбором наилучшего.
- Terminal: Исправлено восстановление окон чартов перед вызовом команд упорядочивания (Cascade, Tile Horizontally, Tile Vertically, Arrange Icons).
- Terminal: В заголовке окна терминала добавлен показ имени текущего сервера.
- Terminal: Исправлены ошибки подключения с новым счётом после открытия демо-счёта.
MetaTrader 5 Client Terminal build 221
- Terminal: Исправлена перерисовка навигатора при начальной компиляции примеров.
- Terminal: Пользовательские сертификаты расширенной авторизации перенесены в каталог "Config\Certificates".
- Terminal: Исправлена отрисовка последних цен на чарте.
- Terminal: Исправлено сохранение списка языков по которым получаются новости.
- Terminal: Исправлена ошибка восстановления свёрнутых окон чартов.
- Terminal: В диалоге модификации позиции, добавлена возможность указывать отрицательное количество пунктов.
- Terminal: Исправлена рисование индикаторов при изменении параметров.
- Terminal: Добавлена вкладка "Активы":
· Volume — объем клиентской позиции(в единицах) по данному активу или торговому инструменту;
· Rate — курс актива или инструмента по отношению к валюте депозита;
· USD — в данной колонке отображается количество реально затраченной валюты депозита(без учета плеча) на покупку/продажу валюты или торгового инструмента.
· Graph — графическое отображение клиентской позиции в валюте депозита(Синими полосами отображаются длинные позиции, красными — короткие);
Существует возможность просмотра информации по длинным или коротким позициям в виде диаграммы. Переключение диаграмм происходит по нажатию на названии или через контекстное меню. Активы счета по валюте депозита отображаются с учетом свободных залоговых средств.
- Terminal: Добавлена возможности ручного выбора точки подключения терминала и инициализации процесса оценки каждой из точек. Для каждой из точек доступа показывается уровень связи с каждой из точек:
Список изменений в справке по MQL5:
- Добавлены две новые ошибки компиляции
295 - Функция была декларирована как экспортируемая
296 - Функция не была декларирована как экспортируемая
- Поправлен пример для структуры MqlRates
- Поправлен пример для функции EventChartCustom.
- Добавлено перечисление ENUM_BOOK_TYPE
- Изменено описание структуры MqlBookInfo
- Добавлено описание классов в разделе "Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Графические объекты "
- Добавлен пример в раздел "Справочник MQL5 / Основы языка / Функции / Перегрузка функций"
MetaTrader 5 Client Terminal build 224
- Terminal: Исправлено построение Fibonacci Retracement.
- Terminal: Исправлены ошибки форматирования в списке глобальных переменных.
- Terminal: Убрано ограничение на длину комментария чарта
- MQL5: Добавлено автоматическое освобождение неиспользуемых расчётных индикаторов эксперта при переключении символа или периода.
- MQL5: Добавлена константа CHARTS_MAX - максимальное количество открытых графиков.
MetaTrader 5 Client Terminal build 226
- Terminal: Исправлено восстановление после падения внутри dll импортируемой в MQL5
- MQL5: Введён новый модификатор export для функций
int Function() export
{
}
Данный модификатор указывает компилятору внести функцию в таблицу экспортируемых данным EX5 функций. Только функции с таким модификатором становятся доступными ("видимыми") из других экспертов. Теперь свойство library всего лишь указывает компилятору, что данный EX5 будет являться библиотекой и компилятор проставит это в заголовке EX5.
Все функции которые планируются как экспортируемые нужно будет помечать модификатором export
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Список изменений в справке по MQL5:
- Исправлено описание функции GlobalVariablesFlush(), входные параметры ей не требуются.
- Длина строки в комментарии увеличена до 2045 символов (Unicode). Отражено в функциях Comment() и ChartSetString().
- Добавлен пример для функции FileOpen().
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- неправильный способ открытия файла
string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);
string filename=terminal_data_path+"\\MQL5\\Files\\"+"fractals.csv";
int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(filehandle<0)
{
Print("Неудачная попытка открыть файл по абсолютному пути");
Print("Код ошибки",GetLastError());
}
//--- правильный способ работы в "файловой песочнице"
ResetLastError();
filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
FileClose(filehandle);
Print("FileOpen OK");
}
else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка",GetLastError());
//--- еще один пример с созданием вложенной директории в MQL5\Files\
string subfolder="Research";
filehandle=FileOpen(subfolder+"\\fractals.txt",FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
FileClose(filehandle);
Print("Файл должен быть создан в папке "+terminal_data_path+"\\"+subfolder);
}
else Print("File open failed, error",GetLastError());
}
- Добавлено описание макроса CHARTS_MAX, содержащего значение максимально возможного количества одновременно открытых графиков в терминале. Раздел "Справочник MQL5\Стандартные константы, перечисления и структуры\Именованные константы\Прочие константы"
- Добавлено описание класса CChart.
Предлагается автоматическое обновление справки в формате CHM (1.3 Mb) при нажатие кнопки F1 в MetaEditor 5.
Кроме того, справку можно скачать самостоятельно:
Список изменений в справке по MQL5:
- Добавлен раздел "Экспортирование функций".
- Дополнен раздел "Описание внешних функций".
- Изменено описание свойства препроцессора library в разделе "Свойства программ (#property)".
- Добавлено описание классов в разделе "Файловые операции".
- Исправлен тип функции FileSeek() с bool на void.
- Добавлено описание класса CString в разделе "Операции со строками".
- Добавлена новая константа IS_DEBUG_MODE в раздел "Прочие константы" и дополнен пример:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check_DEBUG_MODE.mq5 |
//| Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
string label_name="invisible_label";
if(ObjectFind(0,label_name)<0)
{
Print("Object",label_name,"not found. Error code =",GetLastError());
//--- создадим объект Label
ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,0,0,0);
//--- установим координату X
ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,200);
//--- установим координату Y
ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,300);
ResetLastError();
if(IS_DEBUG_MODE) // режим отладки
{
//--- выведем сообщение о режиме выполнения скрипта
ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"DEBUG MODE");
//--- зададим красный цвет текста
if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,Red))
Print("Не удалось установить цвет. Ошибка",GetLastError());
}
else // рабочий режим
{
ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"RELEASE MODE");
//--- зададим невидимый цвет текста
if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE))
Print("Не удалось установить цвет. Ошибка",GetLastError());
}
ChartRedraw();
DebugBreak(); // здесь произойдет прерывание, если мы в режиме отладки
}
}
- Добавлена новая константа WHOLE_ARRAY в раздел "Прочие константы" и внесены соответствующие правки в функции FileWriteArray(), FileReadArray(), ArrayCopy(), ArrayMinimum(), ArrayMaximum().
- Добавлено утверждение "Деструкторы всегда являются виртуальными, независимо от того, объявлены они с ключевым слово virtual или нет" в разделы "Структуры и классы" и "Виртуальные функции".
- Изменено описание ошибки в разделе "Ошибки компиляции": "270. Функция должна иметь тело".
- Добавлена функция ChartWindowFind() в раздел "Операции с графиками".
- В раздел "Ошибки времени выполнения" добавлена ошибка 4113: "Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено".
- Улучшен дизайн PDF-версии справки по MQL5.
MetaTrader 5 Client Terminal build 213
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate: