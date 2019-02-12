Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal

MetaTrader 5 Client Terminal build 213

  1. Исправлена ошибка докачки исторических данных
  2. Исправлена ошибка в работе автодостановка имён в MetaEditor 5.
  3. Исправлено поведение поля ввода цен.
  4. Исправлен режим отрисовки индикатора DRAW_SECTION.
  5. Исправлена ошибка в списке параметров эксперта.
  6. Исправлена работа команды отладчика "Add to watchlist" для выделенного текста.
  7. Исправлена ошибка синхронизации торговой истории.
  8. Переделана маркировка волн Эллиота в графических объектах в соответствии с "Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка." А. Пректер, А. Фрост
  9. Реализован метод Alert в MQL5. Добавлена возможность вызова окна алертов из клиентского терминала из контекстного меню вкладки Experts.
  10. Добавлена возможность выставления стопов в пунктах, при открытии и модификации позиций и отложенных ордеров. Управляется в настройках терминала (Tools->Options->Trade->Use Stops).

Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 216

  1. Добавлены свойства ширины и высоты графических объектов Bitmap и Label в MQL5.
  2. Добавлена сортировка истории ордеров по времени закрытия и состоянию
  3. Исправлена обработка тултипов кастомных индикаторов.
  4. В MQL5 добавлен метод IndicatorRelease - освобождение ранее полученного индикатора.
  5. Добавлено свойство Read Only для графического объекта Edit.
  6. Переработано представление торговой истории. Исправлен показ начисленных свопов.
  7. Исправлена ошибка повторного выделения демо-счетов.
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 217

  1. MetaEditor 5: Исправлена подсветка строковых литералов.
  2. MetaEditor 5: Исправлена автоподстановка для методов реализованных внутри объявления класса.
  3. Terminal: Исправлено контекстное меню чарта в разделе "Trading"
  4. Terminal: Исправлены свойства графического объекта Arrow.
  5. Terminal: Переработаны структуры конфигурационных файлов, при обновлении со старых билдов возможно появление сообщения "Symbols: invalid base header".
 

Список изменений в справке по MQL5:

  1. Добавлено свойство OBJPROP_READONLY для графического объекта Edit, которое разрешает/запрещает редактирование текста в этом объекте;
  2. Добавлен пример для функции IndicatorRelease();
  3. Добавлена функция IndicatorCreаte() в раздел "Доступ к таймсериям и индикаторам";
  4. Добавлено перечисление ENUM_INDICATOR, указывающее на тип индикаторе для функции IndicatorCreаte(), в разделе "Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Типы технических индикаторов";
  5. Добавлено перечисление ENUM_DATATYPE для указания типа входного параметра в разделе "Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов /Идентификаторы типов данных" ;
  6. Добавлена структура MqlParam разделе "Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных/Структура входных параметров индикатора";
  7. Добавлены ошибки в разделе "Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки времени выполнения".

    ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS - 4808
    Неправильное количество параметров при создании индикатора

    ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING - 4809
    Отсутствуют параметры при создании индикатора

    ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME - 4810
    Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора

    ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE - 4811
    Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 220

  1. MetaEditor 5: Исправлена работа Undo\Redo
  2. MetaEditor 5: Добавлено предупреждение о неудачном завершении компиляции
  3. MetaEditor 5: Исправлен формат вывода переменных с плавающей точкой в отладчике.
  4. MetaEditor 5: Исправлен поиск в файлах по маске.
  5. Terminal: Исправлена проверка параметров эксперта при вводе.
  6. Terminal: Исправлено зависание при совершении торговых операций
  7. Terminal: Расширено доступное число знаков при вводе значения уровней в индикаторах.
  8. Terminal: Добавлено меню ручного переключения серверов доступа и запуска сканирования серверов доступа с выбором наилучшего.
  9. Terminal: Исправлено восстановление окон чартов перед вызовом команд упорядочивания (Cascade, Tile Horizontally, Tile Vertically, Arrange Icons).
  10. Terminal: В заголовке окна терминала добавлен показ имени текущего сервера.
  11. Terminal: Исправлены ошибки подключения с новым счётом после открытия демо-счёта.
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 221

  1. Terminal: Исправлена перерисовка навигатора при начальной компиляции примеров.
  2. Terminal: Пользовательские сертификаты расширенной авторизации перенесены в каталог "Config\Certificates".
  3. Terminal: Исправлена отрисовка последних цен на чарте.
  4. Terminal: Исправлено сохранение списка языков по которым получаются новости.
  5. Terminal: Исправлена ошибка восстановления свёрнутых окон чартов.
  6. Terminal: В диалоге модификации позиции, добавлена возможность указывать отрицательное количество пунктов.
  7. Terminal: Исправлена рисование индикаторов при изменении параметров.
  8. Terminal: Добавлена вкладка "Активы":



    · Assets — название актива или инструмента;
    · Volume — объем клиентской позиции(в единицах) по данному активу или торговому инструменту;
    · Rate — курс актива или инструмента по отношению к валюте депозита;
    · USD — в данной колонке отображается количество реально затраченной валюты депозита(без учета плеча) на покупку/продажу валюты или торгового инструмента.
    · Graph — графическое отображение клиентской позиции в валюте депозита(Синими полосами отображаются длинные позиции, красными — короткие);

    Существует возможность просмотра информации по длинным или коротким позициям в виде диаграммы. Переключение диаграмм происходит по нажатию на названии или через контекстное меню. Активы счета по валюте депозита отображаются с учетом свободных залоговых средств.

  9. Terminal: Добавлена возможности ручного выбора точки подключения терминала и инициализации процесса оценки каждой из точек. Для каждой из точек доступа показывается уровень связи с каждой из точек:


 

Список изменений в справке по MQL5:

  1. Добавлены две новые ошибки компиляции

    295 - Функция была декларирована как экспортируемая
    296 - Функция не была декларирована как экспортируемая

  2. Поправлен пример для структуры MqlRates
  3. Поправлен пример для функции EventChartCustom.
  4. Добавлено перечисление ENUM_BOOK_TYPE
  5. Изменено описание структуры MqlBookInfo
  6. Добавлено описание классов в разделе "Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Графические объекты "
  7. Добавлен пример в раздел "Справочник MQL5 / Основы языка / Функции / Перегрузка функций"
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 224

  1. Terminal: Исправлено построение Fibonacci Retracement.
  2. Terminal: Исправлены ошибки форматирования в списке глобальных переменных.
  3. Terminal: Убрано ограничение на длину комментария чарта
  4. MQL5: Добавлено автоматическое освобождение неиспользуемых расчётных индикаторов эксперта при переключении символа или периода.
  5. MQL5: Добавлена константа CHARTS_MAX - максимальное количество открытых графиков.
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 226

  1. Terminal: Исправлено восстановление после падения внутри dll импортируемой в MQL5
  2. MQL5: Введён новый модификатор export для функций

int Function() export
{
}


Данный модификатор указывает компилятору внести функцию в таблицу экспортируемых данным EX5 функций. Только функции с таким модификатором становятся доступными ("видимыми") из других экспертов. Теперь свойство library всего лишь указывает компилятору, что данный EX5 будет являться библиотекой и компилятор проставит это в заголовке EX5.
Все функции которые планируются как экспортируемые нужно будет помечать модификатором export


Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 

Список изменений в справке по MQL5:

  1. Исправлено описание функции GlobalVariablesFlush(), входные параметры ей не требуются.
  2. Длина строки в комментарии увеличена до 2045 символов (Unicode). Отражено в функциях Comment() и ChartSetString().
  3. Добавлен пример для функции FileOpen().

    //+------------------------------------------------------------------+

    //| Script program start function                                    |

    //+------------------------------------------------------------------+

    void OnStart()

      {

    //--- неправильный способ открытия файла

       string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

       string filename=terminal_data_path+"\\MQL5\\Files\\"+"fractals.csv";

       int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV);

       if(filehandle<0)

         {

          Print("Неудачная попытка открыть файл по абсолютному пути");

          Print("Код ошибки",GetLastError());

         }

     

    //--- правильный способ работы в "файловой песочнице"

       ResetLastError();

       filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);

       if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

         {

          FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);

          FileClose(filehandle);

          Print("FileOpen OK");

         }

       else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка",GetLastError());

    //--- еще один пример с созданием вложенной директории в MQL5\Files\

       string subfolder="Research";

       filehandle=FileOpen(subfolder+"\\fractals.txt",FILE_WRITE|FILE_CSV);

          if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

         {

          FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);

          FileClose(filehandle);

          Print("Файл должен быть создан в папке "+terminal_data_path+"\\"+subfolder);

         }

       else Print("File open failed, error",GetLastError());

      }

  4. Добавлено описание макроса CHARTS_MAX, содержащего значение максимально возможного количества одновременно открытых графиков в терминале. Раздел "Справочник MQL5\Стандартные константы, перечисления и структуры\Именованные константы\Прочие константы"
  5. Добавлено описание класса CChart.


Предлагается автоматическое обновление справки в формате CHM (1.3 Mb) при нажатие кнопки F1 в MetaEditor 5.


Кроме  того, справку можно скачать самостоятельно:

 

Список изменений в справке по MQL5:

  1. Добавлен раздел "Экспортирование функций".
  2. Дополнен раздел "Описание внешних функций".
  3. Изменено описание свойства препроцессора library в разделе "Свойства программ (#property)".
  4. Добавлено описание классов в разделе "Файловые операции".
  5. Исправлен тип функции FileSeek() с bool на void.
  6. Добавлено описание класса CString в разделе "Операции со строками".
  7. Добавлена новая константа IS_DEBUG_MODE в раздел "Прочие константы" и дополнен пример:

    //+------------------------------------------------------------------+
    //|                                             Check_DEBUG_MODE.mq5 |
    //|                      Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |
    //|                                        http://www.metaquotes.net |
    //+------------------------------------------------------------------+
    #property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
    #property link      "http://www.metaquotes.net"
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Script program start function                                    |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void OnStart()
      {
    //---
       string label_name="invisible_label";
       if(ObjectFind(0,label_name)<0)
         {
          Print("Object",label_name,"not found. Error code =",GetLastError());
          //--- создадим объект Label
          ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,0,0,0);
          //--- установим координату X
          ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,200);
          //--- установим координату Y
          ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,300);
          ResetLastError();
          if(IS_DEBUG_MODE// режим отладки
            {
             //--- выведем сообщение о режиме выполнения скрипта
             ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"DEBUG MODE");
             //--- зададим красный цвет текста
             if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,Red))
                Print("Не удалось установить цвет. Ошибка",GetLastError());
            }
          else              // рабочий режим
            {
             ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"RELEASE MODE");
             //--- зададим невидимый цвет текста
             if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE))
                Print("Не удалось установить цвет. Ошибка",GetLastError());
            }
          ChartRedraw();
          DebugBreak();    // здесь произойдет прерывание, если мы в режиме отладки
         }
      }


  8. Добавлена новая константа WHOLE_ARRAY в раздел "Прочие константы" и внесены соответствующие правки в функции FileWriteArray(), FileReadArray(), ArrayCopy(), ArrayMinimum(), ArrayMaximum().
  9. Добавлено утверждение "Деструкторы всегда являются виртуальными, независимо от того, объявлены они с ключевым слово virtual или нет" в разделы "Структуры и классы" и "Виртуальные функции".
  10. Изменено описание ошибки в разделе "Ошибки компиляции": "270. Функция должна иметь тело".
  11. Добавлена функция ChartWindowFind() в раздел "Операции с графиками".
  12. В раздел "Ошибки времени выполнения" добавлена ошибка 4113: "Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено".
  13. Улучшен дизайн PDF-версии справки по MQL5.
