Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1340: Удобный перенос сертификатов в мобильные и улучшения в тестере
В пятницу 13 мая 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
В торговой платформе поддерживается расширенная авторизация — в дополнение к паролю счет защищается специальным SSL-сертификатом. Сертификат представляет собой файл, сгенерированный для счета на торговом сервере. Файл уникален и без него подключение к счету невозможно.
Ранее если сертификат был запрошен и сгенерирован через десктопный терминал, то для использования счета в MetaTrader 5 для iPhone/iPad или Android было необходимо переносить его файл на устройство вручную и затем устанавливать. Теперь сертификат переносится удобно.
Как происходит перенос
Перенос сертификата осуществляется через торговый сервер:
Перенос сертификата происходит безопасно: торговый сервер используется лишь как промежуточное звено для хранения, шифрация происходит на стороне клиента, пароль сертификата не передается и не хранится на торговом сервере.
Как перенести сертификат
Подключитесь к счету в десктопном терминале и выберите "Перенести сертификат" в его контекстном меню:
Укажите главный пароль счета для подтверждения того, что он принадлежит вам. Далее задайте пароль, которым будет защищен сертификат перед отправкой на сервер. Пароль должен состоять не менее чем из 8 цифр.
После успешной отправки сертификата на сервер откройте мобильный терминал и подключитесь к счету. Вам сразу будет предложено импортировать сертификат. Согласитесь и введите пароль, который указывали в десктопном терминале.
Посмотреть импортированный сертификат можно в разделе "О программе — Сертификаты".
Что изменилось для биржевых инструментов
На реальном рынке для биржевых инструментов построение графиков и срабатывание стоп-ордеров осуществляется по ценам последней сделки (Last). Срабатывание лимитных ордеров осуществляется по ценам Bid/Ask. При этом исполнение всех видов ордеров всегда осуществляется по текущим рыночным ценам Bid/Ask. В тестер стратегий внесены изменения для более точного соответствия реальным условиям:
Стоп, стоп-лимитные и SL/TP ордера по Last
Рассмотрим пример на инструменте Si-6.16. При текущих ценах Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 был выставлен ордер Buy Stop с ценой срабатывания 72580. В ценовом потоке мы получили новые текущие цены:
На биржевых инструментах триггером для срабатывания стоп-ордеров является цена Last. Поэтому, поступление в потоке цены Last=72580 привело к активации ордера Buy Stop. Ранее именно эта цена 72580 была бы использована для исполнения данного ордера. Такое поведение было некорректным, поскольку цены Ask=72580 для исполнения операции на покупку на рынке нет.
В обновленном тестере используется текущая цена покупки Ask=72590, и ордер Buy Stop будет исполнен именно ней. Таким образом, новый алгоритм исполнения сделок в тестере более точно соответствует реальному рынку. При старом же алгоритме торговая операция была бы совершена по нерыночной цене, что привело бы к некорректным результатам тестирования.
Что изменилось для небиржевых инструментов
Для небиржевых инструментов алгоритм срабатывания остался прежним: для всех видов отложенных ордеров и SL/TP используются цены Bid и Ask. Изменился режим исполнения: ранее оно происходило по заявленной в ордере цене, теперь же используются текущие рыночные цены Bid и Ask на момент срабатывания.
Новое в визуальном тестировании
При визуальном тестировании теперь показываются линии максимальной цены Ask и минимальной цены Bid за бар. На таком графике легче тестировать советников на биржевых инструментах, где построение баров и срабатывание ордеров осуществляется по ценам Last, а исполнение рыночных операций — по Bid и Ask.
На графике визуального тестирования появилась возможность навигации к указанной дате. Дважды кликните на графике и укажите нужную дату и время. Помимо этого график можно переместить к любому ордеру или сделке: дважды кликните на торговой операции на вкладке "Торговля", "История" или "Операции".
2016.05.10 12:47:53 Core 1 GBPUSD: history synchronization completed [5225 Kb]
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1375: Лента сделок и доступ к тикам при тестировании
В пятницу 15 июля 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Что такое лента сделок
В ленте сделок в режиме реального времени отображается список всех сделок, заключаемых на бирже. По каждой сделке показывается время ее заключения, направление (покупка или продажа), цена и объем. Для удобного визуального анализа каждое направление сделки показывается отдельным цветом: синим - покупки, розовым - продажи, зеленым - неопределенное направление. Объемы сделки дополнительно показываются в виде гистограммы.
Как лента сделок помогает понять рынок
Лента сделок позволит анализировать рынки более детально. Направление сделки в ленте сообщает трейдеру, кто был инициатором ее заключения: покупатель или продавец. Объем заключаемых сделок позволит понять поведение участников рынка: крупные это игроки или мелкие, какова их активность. Скорость совершения сделок и их объем на определенных ценовых уровнях позволит сделать вывод о значимости этих уровней.
Как использовать данные
Помимо визуального анализа таблицы, вы можете выгрузить данные по сделкам в CSV файл. Далее их можно изучать в любом другом приложении, например MS Excel. В файле все данные разделены запятой:
2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
При тестировании на реальных тиках миллисекунды берутся из исходных тиковых данных. При генерации тиков проставление миллисекунд происходит в соответствии с тиковым объемом. Например, если в одной секунде умещается 3 тика, то им будет проставлено время 000, 333 и 666 миллисекунды.
Окно форвард-тестирования появляется только после завершения тестирования на основном промежутке времени.
Ниже схематично изображено предыдущее (красная стрелка) и текущее поведение функции:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1395: Ускорение торговых операций и улучшения в визуальном тестировании
В пятницу 19 августа 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Для обратного преобразования рекомендуется использовать оператор dynamic_cast<имя класса *>(указатель void *). Если приведение невозможно, результатом будет NULL.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1430: Обновленная вкладка ExposureВ пятницу 16 сентября 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Тем, кто торгует на Forex или фьючерсами на бирже, раздел "Активы" поможет понять свое текущее положение в рынке. Одни и те же валюты встречаются во множестве различных инструментов: в качестве одной из валют в паре, в качестве базовой валюты и т.д. Например, у вас могут быть разнонаправленные позиции по GBPUSD, USDJPY и GBPJY. В этой ситуации понять, сколько в итоге у вас есть той или иной валюты, и сколько вы должны, весьма проблематично. Еще сложнее, когда таких позиций не три, а гораздо больше. В этой ситуации итоговое состояние счета можно легко посмотреть на вкладке "Активы".
Рассмотрим пример на тех же трех позициях:
Buy GBPJPY 1 lot at 134.027 — получили 100 000 GBP, отдали 134 027 000 JPY
Sell USDJPY 1 lot at 102.320 — отдали 100 000 USD, получили 102 320 000 JPY
Sell GBPUSD 1 lot at 1.30923 — отдали 100 000 GBP, получили 103 920 USD
Мы одновременно купили и продали 100 000 GPB. Суммарно по GBP у нас 0, и вкладка "Активы" эту валюту не показывает. По USD в одном случае мы отдали валюту, в другом — получили. Вкладка "Активы" посчитает итог и просуммирует его с текущим балансом, поскольку валюта депозита у нас также USD. JPY участвовала в двух сделках, вкладка также покажет итоговое значение.
Тем, кто торгует по биржевой модели, раздел поможет понять, как используются деньги. В отличие от предыдущей модели, при совершении сделок деньги сразу списываются/начисляются на баланс. Например, при покупке EURRUB вы сразу получаете евро, а с баланса списывается соответствующая сумма в рублях. Во время торговли баланс счета даже может стать отрицательным: когда вы торгуете на заемные средства, а в роли обеспечения выступают приобретенные активы. В этой ситуации вкладка "Активы" позволит вам легко понять торговое состояние счета.
Дополнительно здесь показывается стоимость ликвидации — сумма денежных средств на счету и стоимости (результата) закрытия текущих позиций по рыночной цене.
Модификатор final для классов и структур
Наличие модификатора final при объявлении структуры или класса запрещает дальнейшее наследование от него. Если класс (структура) таков, что нет необходимости вносить в него дальнейшие изменения, или изменения недопустимы по соображениям безопасности, объявите его с модификатором final. При этом все методы класса будут также неявно считаться final.
При попытке наследования от класса с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:
see declaration of 'CFoo'
Модификатор override для функций
Модификатор override означает, что объявляемая функция обязательно должна переопределить метод родительского класса. Использование этого модификатора позволяет избежать ошибок при переопределении, таких как случайное изменение сигнатуры метода. Например, в базовом классе определен метод func, принимающий в качестве аргумента переменную типа int:
Далее метод переопределяется в наследуемом классе:
Но по ошибке тип аргумента изменяется с int на short. Фактически, в этом случае уже происходит не переопределение, а перегрузка метода. Действуя в соответствии с алгоритмом определения перегруженной функции, в определенных ситуациях компилятор может выбрать метод, определенный в базовом классе, вместо переопределенного метода.
Чтобы избежать подобных ошибок, к переопределяемому методу следует явно добавлять модификатор override.
Если при переопределении будет изменена сигнатура метода, компилятор не сможет найти в родительском классе метод с точной такой же сигнатурой и выдаст ошибку компиляции:
Модификатор final для функций
Модификатор final действует наоборот — он запрещает переопределение метода в классах-наследниках. Если реализация метода самодостаточна и полностью завершена, объявите его с модификатором final, чтобы он гарантированно не был изменен в последующем.
При попытке переопределения метода с модификатором final, как показано в примере выше, компилятор выдаст ошибку:
see declaration of 'CFoo::func'
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1455: Библиотеки математических функций в MQL5
В пятницу 14 октября 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Terminal: Добавлены всплывающие подсказки для кнопок Buy, Sell и Close в диалогах торговли. Подсказки поясняют, какие именно активы будут куплены и проданы при выполнении той или иной операции, помогая начинающим трейдерам понять суть торгового процесса.
MQL5: В стандартную библиотеку включена MQL5-версия библиотеки численного анализа ALGLIB.
Возможности библиотеки
Как использовать
Файлы библиотеки ALGLIB расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Alglib. Для использования функций, включите основной файл библиотеки в свою программу:
MQL5: В стандартную библиотеку включены функции работы с математической статистикой. Теперь в MQL5 доступны возможности языка R — одного из лучших инструментов статистической обработки и анализа данных.
Возможности библиотеки
Статистическая библиотека содержит функции для расчета статистических характеристик данных, а также функции для работы со статистическими распределениями:
Как использовать
Файлы статистической библиотеки расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Stat. Для использования включите файл с нужными функциями в свою программу, например:
Подробное описание функций библиотеки читайте в статье Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R.
MQL5: В стандартную библиотеку включена MQL5-версия библиотеки Fuzzy, в которой реализованы системы нечеткого логического вывода Мамдани и Сугено.
Возможности библиотеки
Как использовать
Файлы библиотеки Fuzzy расположены в каталоге \MQL5\Include\Math\Fuzzy. Для использования включите файл с нужными функциями в свою программу, например:
Подробное описание библиотеки можно найти в Code Base: Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой
Строка вызывается нажатием клавиши Enter или Space. При помощи нее можно быстро переместиться к заданной дате на графике, переключить символ и таймфрейм. Если ваша MQL5-программа обрабатывает нажатия клавиш Enter или Space, отключите свойство CHART_QUICK_NAVIGATION, чтобы терминал не перехватывал эти события. При этом останется возможность вызова строки навигации двойным кликом мыши.
Пример записи массива тиков в файл с последующим чтением этих данных:
Если указан один цвет, все свечи на графике будут полностью окрашены этим цветом.
Если указано два цвета, контуры свечи будут отрисовываться первым цветом, а тело — вторым цветом.
Если указано три цвета, контур свечи будет нарисован первым цветом, а цвет бычьей и медвежьей свечей будет задаваться вторым и третьим цветом.
Таким образом, с помощью стиля DRAW_CANDLES можно создавать собственные пользовательские варианты раскраски свечей. Все цвета можно также менять динамически в процессе работы индикатора с помощью функции PlotIndexSetInteger(индекс_построения_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, номер_модификатора, цвет), где номер_модификатора может иметь следующие значения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1485: дополнительные режимы тестирования и графика в стандартной библиотеке
В четверг 24 ноября 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Кроме того, через контекстное меню журнала теперь можно скрыть столбцы "Время" и "Источник".
ArrayPrint выводит в журнал не все поля массива структур – поля-массивы и поля-указатели объектов пропускаются. Для вывода всех полей такой структуры понадобится собственная функция массового вывода с желаемым форматированием.
Построение графика из 3 серий данных при помощи GraphPlot:
Результат:
Построение графика на основе массива данных при помощи GraphPlot:
Результат:
Ранее был доступен только режим произвольных задержек.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1490: Улучшения в работе
2 декабря 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Мы исправили ряд ошибок по сообщениям пользователей и крешлогам, чтобы сделать работу с платформой еще более комфортной.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1495: Улучшения в MQL5 для работы с пользовательской графикой
9 декабря 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Следует написать явное условие:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
В пятницу 27 января 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Для хеджинговых счетов данный вид представления позиций фактически аналогичен истории счета в MetaTrader 4.
Объявление ресурсной переменной
Особенности
Примеры использования
Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.
Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.
Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.
Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.
Новые свойства для работы с памятью
С помощью CLGetInfoIntegrer теперь можно получить четыре новых свойства:
bool CLExecutionStatus(int kernel)
Возвращает состояние выполнения OpenCL программы. В качестве параметра передается хэндл на кернел программы OpenCL.
bool CLSetKernelArgMemLocal(int kernel_handle,int arg_index,ulong local_mem_size)
Задает локальный буфер в качестве аргумента kernel-функции. В качестве параметров передаются хэндл на кернел программы OpenCL, номер аргумента OpenCL функции и размер буфера.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
MQ больше не публикует этот список?
Что, например, в билде 1628?