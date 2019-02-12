Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 12
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Добавлена возможность масштабировать график цен мышью при фиксированном масштабе.
- Terminal: Исправлен показ объёмов во вкладке "Активы".
- Terminal: Исправлено сканирование Cloud-серверов.
- MQL5: Добавлена генерация события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при прокрутке графика цен.
- MQL5: Исправлены ошибки компиляции, связанные с ложным распознаванием конструктора.
- MQL5: Исправлены ошибки операций сравнения однобайтовых типов с константами.
- MQL5: Исправлены классы генераторов сигналов в MQL5 Wizard.
- MetaTester:
Переработано и оптимизировано взаимодействие терминала и агентов
тестирования. Протокол взаимодействия оптимизирован для работы с Cloud-серверами.
- MetaEditor:
Исправлена подсветка аргументов встроенных перегруженных функций MQL5.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 463
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправления в работе с MQL5 Market.
- MQL5: Исправлена ошибка компиляции "tree optimization error."
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- MQL5: В справку добавлены примеры для 25 технических индикаторов.
- MetaTester:
Подготовительные работы по публикации визуального тестера.
- MetaTester: Разделена статистика тестирования через Cloud сервер и локально.
- MetaTester: Исправлено функционирование LiveUpdate для тестерных агентов.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 466
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Добавлена новая реализация стакана цен:
- Terminal: Переделаны цветные кнопки в диалогах торговли.
- Terminal: Исправлена докачка ценовой истории текущего дня при первичном закачивании истории.
- Terminal: Исправлен показ вкладки Codebase.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - исправлены классы CTrailingFixedPips и CTrailingMA.
- MetaTester: Проведены работы по оптимизации использования Cloud-серверов.
- MetaTester:
Исправлено сохранение списка отключенных Cloud-серверов.
- MetaTester: Исправлены падения агента тестирования при подключении нескольких терминалов.
- MetaTester: Исправлено освобождение памяти после простоя и прихода новых параметров тестирования.
- MetaEditor: Исправлено создание индикаторов с DRAW_FILLING в Мастере MQL5.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 468
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- MetaTester:
Добавлен режим визуального тестирования. Визуализация возможна только
при одиночном тестировании на локальном агенте.
- MetaTester: В облачных агентах минимизирован вывод в лог.
- MetaTester: Облачные агенты удаляют все файлы из папки tester\каталог_агента\MQL5\Files после завершения тестирования.
- MetaTester: Реализовано более полное освобождение памяти агентами (удалёнными и облачными) после простоя в работе.
- MetaTester: Добавлена автоматическая перекомпиляция экспертов, скомпилированных для отладки.
- MetaTester: Переделан расчёт счётчика производительности.
- MetaTester: Счётчик производительности теперь используется только для облачных агентов.
- MQL5: Исправлена работа функции ChartSaveTemplate.
- MQL5: Обновлены стандартные библиотеки
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 470
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено рисование графического объекта "Fibo Fan".
- Terminal: Исправлено управление показом шкал в графическом объекте "Chart".
- MQL5: Исправлена перезагрузка эксперта при смене аккаунта.
- MetaTester: Добавлена поддержка навигации по графику с клавиатуры при визуальном тестировании.
- MetaTester: Изменены скорости визуального тестирования для разных положений регулятора.
- MetaTester: Добавлена поддержка пользовательских индикаторов в шаблоне при визуальном тестировании.
- MetaTester: Добавлен вывод в журнал агента информации об изменении его настроек.
- MetaTester: Изменено размещение Data Window в визуальном тестировании.
- MetaTester: Введено общее ограничение на число параметров тестирования и оптимизации - 1024.
- MetaTester: Исправлено освобождение ресурсов при тестировании и оптимизации.
- MetaTester: Исправлено поведение команды очистки логов. Теперь её получают все агенты, в том числе работающие в MQL5 Cloud.
- MetaTester: Исправлено формирование путей к данным в режиме визуального тестирования.
- MetaTester: Исправлено отображение шкалы графика при визуальном тестировании.
- MetaTester: Исправлено отображение тикового графика при визуальном тестировании.
- MetaTester: Исправлена загрузка изменённой EX5-библиотеки.
- MetaTester: Исправлена работа агента при обращении к несуществующим агентам.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 478
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Оптимизирован алгоритм выбора оптимальной точки доступа для подключения.
- Terminal: Добавлена возможность фильтрации новостей без категории.
- Terminal: Исправлена сортировка списка новостей, содержащего новости с одинаковым временем получения.
- Terminal: Исправлено рисование рамки графического объекта "Rectangle Label".
- Terminal: Исправлено обновление состояния клиентского счёта при выполнении балансовых операций на торговом сервере.
- Terminal: Исправлена работа со списком серверов при открытии демо-счёта. Теперь управление не блокируется при сканировании.
- MQL5: Исправлена отладка при выключенной опции "Allow DLL imports".
- MQL5: Исправлена отработка опции "Allow DLL imports" в пользовательских индикаторах.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - добавлен метод CTrade::OrderCheck.
- MetaTester: Добавлено отображение данных индикаторов в окне Data Window в режиме визуализации.
- MetaTester: Добавлена поддержка обновления LiveUpdate удалённых агентов тестирования через Cloud-сервер.
- MetaTester: Добавлен диалог глобальных переменных в режиме визуализации. Вызов диалога осуществляется нажатием на клавишу F3.
- MetaTester: Добавлен показ счётчика используемых агентов при использовании Cloud-сервера.
- MetaTester: Исправлен показ спреда в окне Data Window в режиме визуализации.
- MetaTester: Кнопка визуализации становится неактивной в режиме математических вычислений.
- MetaTester: Исправлена подсветка колонок SL и TP в списке открытых позиций в режиме визуализации.
- MetaTester: Добавлен расчёт дневной статистики (Bid Low, Bid High и т.д.) в обзоре рынка.
- MetaTester: Улучшена навигация по графику в режиме визуализации.
- MetaTester: Исправлена генерация последнего бара перед началом тестирования в режиме M1 OHLC.
- MetaTester: Исправлено запрещение торговли в тестере при запрещении торговли в клиентском терминале.
- MetaTester: Расширен доступный набор портов для установки удалённых агентов тестирования.
- MetaTester: Добавлен показ сетевого трафика в списке запущенных сервисов удалённых агентов.
- MetaTester: Добавлен периодический выбор оптимального Cloud-сервера для подключения.
- MetaTester: Исправлено отображение подписи в графике оптимизации.
- MetaTester: Исправлено преждевренное завершение тестирования при работе с Cloud-сервером.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Анонс обновления MetaTrader 5 build 480
В течение ближайших дней запланировано очередное обновление платформы MetaTrader 5. Планируются следующие изменения:
Автоматическое обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлен расчет активов (Exposure) по нефорексным инструментам.
- Terminal: Исправлена ошибка, при которой не выставлялись магическое число и комментарий позиции при развороте.
- Terminal: Исправлен текст ошибки о невозможной отправке запрос при отсутствии подключения к серверу.
- Terminal: Исправлена ошибка смещения индикаторов на графике при нажатии клавиши Home.
- Terminal: Исправлена ошибка обновления при открытом окне менеджеров агентов или визуального тестирования.
- Terminal: При выделении новых счетов на вкладке сервера по умолчанию выбирается самый быстрый сервер.
- MQL5: Исправлена ошибка передачи строк в x64 версии, приводящая к падению.
- MQL5: Исправлена ошибка неверного отображения при отладке значений элементов массивов, которые являются членами объекта.
- MQL5: Добавлена функция FileGetInteger() для получения свойств файла.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChart добавлены методы работы с индикаторами.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChart добавлены методы BringToTop, EventObjectCreate и EventObjectDelete.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChartObjectBitmap добавлены методы X_Offset и Y_Offset.
- MetaTester:
Исправлена ошибка, при которой не выставлялись Stop Loss и Take Profit
для инструментов, по которым начисление свопов осуществляется методом
переоткрытия позиции.
- MetaTester: Исправлено отображение процента выполнения задачи от удаленных агентов.
- MetaTester: Оптимизирована отрисовка графика оптимизации для больших объемов данных.
- MetaTester: Оптимизирована раздача задач Cloud-серверам.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 485
MetaTrader 5 Client Terminal build 485

Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 489
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено сохранение отчётов торговли и тестирования.
- MQL5: исправлена ошибка компилятора, приводящая к критической ошибке Acces violation. Все mql5-программы, скомпилированные в 485 билде, необходимо перекомпилировать заново!
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - исправлен метод CMoneyNone::ValidationSettings().
- MetaTester: Исправлено падение при использовании MQL5 Cloud Network в режиме "Математические вычисления".
- MetaTester: Исправлено падение при запросе исторических данных.
- MetaTester: Исправлена ошибка в оценки производительности агентов MQL5 Cloud Network при распределении задач.
- MetaTester: Добавлен диалог ввода логина и пароля аккаунта MQL5.com перед использованием MQL5 Cloud Network.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 495
MetaTrader 5 Client Terminal build 495

Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.