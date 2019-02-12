Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 12

MetaTrader 5 Client Terminal build 458
  1. Terminal: Добавлена возможность масштабировать график цен мышью при фиксированном масштабе.
  2. Terminal: Исправлен показ объёмов во вкладке "Активы".
  3. Terminal: Исправлено сканирование Cloud-серверов.
  4. MQL5: Добавлена генерация события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при прокрутке графика цен.
  5. MQL5: Исправлены ошибки компиляции, связанные с ложным распознаванием конструктора.
  6. MQL5: Исправлены ошибки операций сравнения однобайтовых типов с константами.
  7. MQL5: Исправлены классы генераторов сигналов в MQL5 Wizard.
  8. MetaTester: Переработано и оптимизировано взаимодействие терминала и агентов тестирования. Протокол взаимодействия оптимизирован для работы с Cloud-серверами.
  9. MetaEditor: Исправлена подсветка аргументов встроенных перегруженных функций MQL5.
  10. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  11. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 463

  1. Terminal: Исправления в работе с MQL5 Market.
  2. MQL5: Исправлена ошибка компиляции "tree optimization error."
  3. MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
  4. MQL5: В справку добавлены примеры для 25 технических индикаторов.
  5. MetaTester: Подготовительные работы по публикации визуального тестера.
  6. MetaTester: Разделена статистика тестирования через Cloud сервер и локально.
  7. MetaTester: Исправлено функционирование LiveUpdate для тестерных агентов.
  8. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  9. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 466

  1. Terminal: Добавлена новая реализация стакана цен:




  2. Terminal: Переделаны цветные кнопки в диалогах торговли.
  3. Terminal: Исправлена докачка ценовой истории текущего дня при первичном закачивании истории.
  4. Terminal: Исправлен показ вкладки Codebase.
  5. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - исправлены классы  CTrailingFixedPips и CTrailingMA.
  6. MetaTester: Проведены работы по оптимизации использования Cloud-серверов.
  7. MetaTester: Исправлено сохранение списка отключенных Cloud-серверов.
  8. MetaTester: Исправлены падения агента тестирования при подключении нескольких терминалов.
  9. MetaTester: Исправлено освобождение памяти после простоя и прихода новых параметров тестирования.
  10. MetaEditor: Исправлено создание индикаторов с DRAW_FILLING в Мастере MQL5.
  11. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  12. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 468

  1. MetaTester: Добавлен режим визуального тестирования. Визуализация возможна только при одиночном тестировании на локальном агенте.




  2. MetaTester: В облачных агентах минимизирован вывод в лог.
  3. MetaTester: Облачные агенты удаляют все файлы из папки tester\каталог_агента\MQL5\Files после завершения тестирования.
  4. MetaTester: Реализовано более полное освобождение памяти агентами (удалёнными и облачными) после простоя в работе.
  5. MetaTester: Добавлена автоматическая перекомпиляция экспертов, скомпилированных для отладки.
  6. MetaTester: Переделан расчёт счётчика производительности.
  7. MetaTester: Счётчик производительности теперь используется только для облачных агентов.
  8. MQL5: Исправлена работа функции ChartSaveTemplate.
  9. MQL5: Обновлены стандартные библиотеки
  10. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  11. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 470

  1. Terminal: Исправлено рисование графического объекта "Fibo Fan".
  2. Terminal: Исправлено управление показом шкал в графическом объекте "Chart".
  3. MQL5: Исправлена перезагрузка эксперта при смене аккаунта.
  4. MetaTester: Добавлена поддержка навигации по графику с клавиатуры при визуальном тестировании.
  5. MetaTester: Изменены скорости визуального тестирования для разных положений регулятора.
  6. MetaTester: Добавлена поддержка пользовательских индикаторов в шаблоне при визуальном тестировании.
  7. MetaTester: Добавлен вывод в журнал агента информации об изменении его настроек.
  8. MetaTester: Изменено размещение Data Window в визуальном тестировании.
  9. MetaTester: Введено общее ограничение на число параметров тестирования и оптимизации - 1024.
  10. MetaTester: Исправлено освобождение ресурсов при тестировании и оптимизации.
  11. MetaTester: Исправлено поведение команды очистки логов. Теперь её получают все агенты, в том числе работающие в MQL5 Cloud.
  12. MetaTester: Исправлено формирование путей к данным в режиме визуального тестирования.
  13. MetaTester: Исправлено отображение шкалы графика при визуальном тестировании.
  14. MetaTester: Исправлено отображение тикового графика при визуальном тестировании.
  15. MetaTester: Исправлена загрузка изменённой EX5-библиотеки.
  16. MetaTester: Исправлена работа агента при обращении к несуществующим агентам.
  17. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  18. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 478

  1. Terminal: Оптимизирован алгоритм выбора оптимальной точки доступа для подключения.
  2. Terminal: Добавлена возможность фильтрации новостей без категории.
  3. Terminal: Исправлена сортировка списка новостей, содержащего новости с одинаковым временем получения.
  4. Terminal: Исправлено рисование рамки графического объекта "Rectangle Label".
  5. Terminal: Исправлено обновление состояния клиентского счёта при выполнении балансовых операций на торговом сервере.
  6. Terminal: Исправлена работа со списком серверов при открытии демо-счёта. Теперь управление не блокируется при сканировании.
  7. MQL5: Исправлена отладка при выключенной опции "Allow DLL imports".
  8. MQL5: Исправлена отработка опции "Allow DLL imports" в пользовательских индикаторах.
  9. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - добавлен метод CTrade::OrderCheck.
  10. MetaTester: Добавлено отображение данных индикаторов в окне Data Window в режиме визуализации.
  11. MetaTester: Добавлена поддержка обновления LiveUpdate удалённых агентов тестирования через Cloud-сервер.
  12. MetaTester: Добавлен диалог глобальных переменных в режиме визуализации. Вызов диалога осуществляется нажатием на клавишу F3.
  13. MetaTester: Добавлен показ счётчика используемых агентов при использовании Cloud-сервера.
  14. MetaTester: Исправлен показ спреда в окне Data Window в режиме визуализации.
  15. MetaTester: Кнопка визуализации становится неактивной в режиме математических вычислений.
  16. MetaTester: Исправлена подсветка колонок SL и TP в списке открытых позиций в режиме визуализации.
  17. MetaTester: Добавлен расчёт дневной статистики (Bid Low, Bid High и т.д.) в обзоре рынка.
  18. MetaTester: Улучшена навигация по графику в режиме визуализации.
  19. MetaTester: Исправлена генерация последнего бара перед началом тестирования в режиме M1 OHLC.
  20. MetaTester: Исправлено запрещение торговли в тестере при запрещении торговли в клиентском терминале.
  21. MetaTester: Расширен доступный набор портов для установки удалённых агентов тестирования.
  22. MetaTester: Добавлен показ сетевого трафика в списке запущенных сервисов удалённых агентов.
  23. MetaTester: Добавлен периодический выбор оптимального Cloud-сервера для подключения.
  24. MetaTester: Исправлено отображение подписи в графике оптимизации.
  25. MetaTester: Исправлено преждевренное завершение тестирования при работе с Cloud-сервером.
  26. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  27. Обновлена документация.
Анонс обновления MetaTrader 5 build 480

В течение ближайших дней запланировано очередное обновление платформы MetaTrader 5. Планируются следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлен расчет активов (Exposure) по нефорексным инструментам.
  2. Terminal: Исправлена ошибка, при которой не выставлялись магическое число и комментарий позиции при развороте.
  3. Terminal: Исправлен текст ошибки о невозможной отправке запрос при отсутствии подключения к серверу.
  4. Terminal: Исправлена ошибка смещения индикаторов на графике при нажатии клавиши Home.
  5. Terminal: Исправлена ошибка обновления при открытом окне менеджеров агентов или визуального тестирования.
  6. Terminal: При выделении новых счетов на вкладке сервера по умолчанию выбирается самый быстрый сервер.
  7. MQL5: Исправлена ошибка передачи строк в x64 версии, приводящая к падению.
  8. MQL5: Исправлена ошибка неверного отображения при отладке значений элементов массивов, которые являются членами объекта.
  9. MQL5: Добавлена функция FileGetInteger() для получения свойств файла.
  10. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChart добавлены методы работы с индикаторами.
  11. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChart добавлены методы BringToTop, EventObjectCreate и EventObjectDelete.
  12. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChartObjectBitmap добавлены методы X_Offset и Y_Offset.
  13. MetaTester: Исправлена ошибка, при которой не выставлялись Stop Loss и Take Profit для инструментов, по которым начисление свопов осуществляется методом переоткрытия позиции.
  14. MetaTester: Исправлено отображение процента выполнения задачи от удаленных агентов.
  15. MetaTester: Оптимизирована отрисовка графика оптимизации для больших объемов данных.
  16. MetaTester: Оптимизирована раздача задач Cloud-серверам.
  17. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  18. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 485

  1. Terminal: Исправлен расчет активов (Exposure) по нефорексным инструментам.
  2. Terminal: Исправлена ошибка, из-за которой не выставлялись магическое число и комментарий позиции при развороте.
  3. Terminal: Исправлен текст ошибки о невозможности послать запрос при отсутствии подключения к серверу.
  4. Terminal: Исправлена ошибка смещения индикаторов на графике при нажатии клавиши Home.
  5. Terminal: Исправлена ошибка обновления при открытом окне менеджеров агентов или визуального тестирования.
  6. Terminal: Исправлено закрытие торгового диалога для биржевых торговых инструментов.
  7. Terminal: При выделении новых счетов на вкладке сервера по умолчанию выбирается самый быстрый сервер.
  8. Terminal: Исправлено копирование шаблонов и профилей при установке терминала.
  9. Terminal: Исправлена проверка отрицательных отклонений цены в диалоге Instant Execution.
  10. MQL5: Исправлена приводящая к падению ошибка передачи строк в x64 версии.
  11. MQL5: Исправлена ошибка неверного отображения при отладке значений элементов массивов, которые являются членами объекта.
  12. MQL5: Добавлена функция FileGetInteger для получения свойств файла.
  13. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChart добавлены методы работы с индикаторами.
  14. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChart добавлены методы BringToTop, EventObjectCreate и EventObjectDelete.
  15. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в CChartObjectBitmap добавлены методы X_Offset и Y_Offset.
  16. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - исправлена ошибка в методе CSeries::PeriodDescription.
  17. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - изменен алгоритм работы метода CIndicators::TimeframesFlags.
  18. MetaTester: Исправлена ошибка, при которой не выставлялись Stop Loss и Take Profit для инструментов, по которым начисление свопов осуществляется методом переоткрытия позиции.
  19. MetaTester: Исправлено отображение процента выполнения задачи от удаленных агентов.
  20. MetaTester: Исправлено расхождение результатов тестирования при наличии и отсутствии таймера (функция OnTimer()).
  21. MetaTester: Исправлено получение торговых и котировочных сессий торгового инструмента.
  22. MetaTester: Оптимизирована отрисовка графика оптимизации для больших объемов данных.
  23. MetaTester: Оптимизирована раздача задач Cloud-серверам.
  24. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  25. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 489

  1. Terminal: Исправлено сохранение отчётов торговли и тестирования.
  2. MQL5: исправлена ошибка компилятора, приводящая к критической ошибке Acces violation. Все mql5-программы, скомпилированные в 485 билде, необходимо перекомпилировать заново!
  3. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - исправлен метод CMoneyNone::ValidationSettings().
  4. MetaTester: Исправлено падение при использовании MQL5 Cloud Network в режиме "Математические вычисления".
  5. MetaTester: Исправлено падение при запросе исторических данных.
  6. MetaTester: Исправлена ошибка в оценки производительности агентов MQL5 Cloud Network при распределении задач.
  7. MetaTester: Добавлен диалог ввода логина и пароля аккаунта MQL5.com перед использованием MQL5 Cloud Network.
  8. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  9. Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 495

  1. Terminal: Исправлена ошибка, при которой использование One Click Trading при торговле по рынку было невозможным, в случае если для символа не разрешен режим FOK (Fill Or Kill).
  2. Terminal: Исправлена ошибка замерзания терминала или тестера при добавлении объектов с уже существующим именем.
  3. Terminal: Исправлен пропуск части логов при выводе в случаях активного логирования.
  4. Terminal: Внесены исправления для более корректной работы терминала под Wine в Linux.
  5. MQL5: Исправлено отображение двухмерного массива в отладчике в Watch List.
  6. MQL5: Исправлено сравнение переменных типа long с константами в 64-битной версии.
  7. MQL5: Исправлена работа с путями в строковых свойствах графических объектов.
  8. MQL5: Исправлена работа с изображениями для Bitmap Label.
  9. MQL5: Исправлено копирование в CopyTime для месячных данных.
  10. MetaTester: Исправлена ошибка, допускающая выставление некорректных стоп-уровней для отложенных ордеров.
  11. MetaTester: Увеличен период подключения к Cloud-сети после локального использования агента.
  12. MetaTester: Исправлены ошибки работы с историей ордеров и сделок в тестере.
  13. MetaTester: Исправлено возвращение невыполненных заданий от Cloud-агентов в очередь на выполнение в случае обрыва связи.
  14. MetaEditor: Добавлен пункт меню для открытия общего каталога с данными.
  15. MetaEditor: Добавлено сохранение списка переменных Watch List.
  16. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  17. Обновлена документация.

