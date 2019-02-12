Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 10
MetaTrader 5 Client Terminal build 375
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена ошибка во вкладке параметров.
- MQL5: Исправлено перестроение базы графических объектов.
- MQL5: Исправлена сравнение переменных базовых типов NULL.
- MQL5: Исправлены предупреждения об утечке памяти при запрете использования DLL.
- MetaTester: Показ загрузки CPU удалённого агента заменён на показ прогресса тестирования.
- MetaEditor: Добавлена опция нумерации строк.
- MetaEditor: Добавлена поддержка полноэкранного режима.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 381
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Включена проверка
email адреса при регистрации демо-счёта - на указанный адрес высылается
письмо с кодом подтверждения, необходимым для открытия демо-счёта. При
следующем использовании данного адреса повторное подтверждение не
требуется.
- Terminal: Добавлен запрос подтверждения загрузки эксперта при добавлении на график с уже работающим экспертом.
- Terminal: Теперь при подключении к серверу в журнале терминала указывается использованная точка доступа.
- Terminal: Исправлена ошибка выгрузки ценовой истории при смене текущего аккаунта.
- MQL5: Исправлено выполнение функции OnDeinit пользовательских индикаторов при закрытии терминала.
- MQL5: Исправлено выставление меток пользовательских индикаторов через #property.
- MQL5: Исправлено рисование уровней пользовательских индикаторов.
- MQL5: Исправлена ошибка при работе с глобальными массивами для x64.
- MQL5: Исправлена ошибка расчёта пользовательских индикаторов.
- MQL5: Исправлено сравнение беззнаковых типов с нулём.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека: все классы библиотеки теперь наследуются от класса CObject.
- MQL5:
Обновлена стандартная библиотека: методы Type() классов CDealInfo,
CHistoryOrderInfo, COrderInfo и CPositionInfo переименованы
соответственно в DealType(), OrderType() и PositionType().
- MetaTester: Исправлено падение тестера при освобождении пользовательских индикаторов.
- MetaTester: Исправлено зацикливание терминала при подключении к тестеру.
- MetaEditor: Исправлена работа автоподстановки при использовании зарезервированных слов.
- MetaEditor:
В мастер создания нового эксперта и нового индикатора добавлен шаг
выбора обрабатываемых событий с последующей генерацией
функций-заготовок.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 384
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Добавлен мастер
добавления удалённых агентов тестирования. Помимо ручного ввода и
импорта из *.mt5 файла, добавлена возможность сканирования локальной
сети для нахождения работающих агентов.
- MQL5: Добавлена
возможность хранения ресурсов в *.ex5 файлах. Для добавления ресурса в
*.ex5 используется директива #resource с указанием пути к файлу
относительно каталога MQL5\Images клиентского терминала. Например:
#resource myexpert\button.bmp
- MQL5: Исправлена передача в качестве параметра функции ArrayGetAsSeries и аналогичные ошибки.
- MQL5: Исправлено ложное предупреждение компиляции "expression is always false".
- MQL5: Исправлено освобождение пользовательских индикаторов, используемых в MQL5 программах.
- MetaTester: Исправлено падение тестера при освобождении пользовательских индикаторов.
- MetaEditor: Добавлен показ аргументов функции во всплывающей подсказке для вложенных и многострочных функций.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
На файлы в ресурсе можно ссылаться строкой вида: "имя_скрипта::имя_ресурса". В качестве имени ресурса используется имя файла (без расширения), переданное в директиве #resource.
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Добавлена поддержка вставки из буфера обмена в список торговых серверов в диалоге открытия нового счёта.
- Terminal: Исправлено сохранение и отображение выбранных категорий новостей.
- Terminal: Добавлена фильтрация строк при вставке в поля диалога открытия нового счёта из буфера обмена.
- Terminal: Исправлен расчёт суммарной прибыли в отчёте истории торговли в OpenXML .
- Terminal: В журнал терминала добавлены сообщения о включении-отключении автоторговли.
- MQL5: Исправлено получение параметров эксперта.
- MQL5: Исправлена передача вызова функций семейства ArrayGetAs* в х64.
- MQL5: Исправлено определение доступности protected и private членов класса.
- MQL5: Оптимизирована обработка событий экспертами.
- MQL5: Исправлено определение путей к ресурсам.
- MQL5: Исправлена ошибка с выводом сообщения об удалении неудаляемого или невалидного указателя.
- MetaTester: Исправлено сохранение настроек тестирования при запуске одиночного прогона из результатов оптимизации.
- MetaTester: Исправлено резервирование памяти при отображении 2D результатов оптимизации на больших объёмах данных.
- MetaTester: Оптимизирована передача параметров тестирования.
- MetaTester: Оптимизирован показ истории торговли тестера.
- MetaEditor: Исправлено обновление тестера через LiveUpdate.
- MetaEditor: Исправлено своевременное выставление точек отладки.
- MetaEditor:
Добавлена команда создания файла *.mqh по файлу *.mq5 для подготовки заголовочных файлов библиотек.
- MetaEditor: Исправлен переход между описанием и определением метода.
- MetaEditor: Исправлено открытие файла из командной строки.
- MetaEditor: Исправлена ошибка поиска по MQL5.com при подключении через прокси-сервер.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Значительно ускорена загрузка чартов с большим количеством графических объектов (сотни тысяч).
- MQL5: Исправлены команды навигации по чарту из эксперта.
- MQL5: Исправлена ошибка приведения чисел с плавающей точкой к строке.
- MQL5: Исправлены ошибки копирования структур.
- MQL5: Исправлена ошибка выставления параметров запущенных экспертов.
- MQL5: Исправлены ошибки в функции StringReplace.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- MetaTester: Исправлено формирование кэша оптимизации.
- MetaTester: Оптимизирована передача и показ торговых результатов тестирования.
- MetaEditor: Добавлена возможность генерации классов в Мастерe MQL5.
- MetaEditor: Исправлено создание *.mqh файла по *.mq5 файлу для длинных имен функций.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 392
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- MetaTester: Исправлено выставление параметров оптимизации.
- MetaTester: Исправлено массовое добавление и удаление агентов.
- MetaTester:Теперь результаты одиночного тестирования показываются сразу после их прихода.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 401
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлен запуск клиентского терминала с пользовательским конфигурационным файлом.
- Terminal: Исправлено сохранение отрицательных углов наклона для объектов-меток.
- Terminal: Добавлен пересчёт ширины шкал чарта после изменения его свойств.
- MQL5: Исправлена работа функции ChartApplyTemplate.
- MQL5: Исправлено чтение больших строк из файла.
- MQL5: Исправлен вызов метода OnDeinit для кастомных индикаторов, используемых одновременно из нескольких экспертов или чартов.
- MQL5: Изменено значение флага OBJ_ALL_PERIODS (0x001fffff (2 097 151) вместо 0xffffffff (4 294 967 295))
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- MetaTester: Команда "Очистить" контекстного меню журнала тестера удаляет все лог-файлы тестера и локальных агентов.
- MetaTester: Исправлена инициализация исторического кеша при смещении даты начала тестирования.
- MetaTester:
В контекстное меню журнала тестера добавлена команда "Full Optimization
Logs" - показ в журнале записей о завершении промежуточных этапов
оптимизации.
- MetaEditor: Добавлена поддержка сниппетов -
автоматическая подстановка фрагментов кода, инициализируемая набором
ключевого слова. Например, для того чтобы вставить декларацию класса,
достаточно набрать class - после этого курсор изменит свою форму, тем
самым показывая, что данное слово является ключевым словом для сниппета:
Ключевое слово Значение start Точка входа OnStart initv Точка входа void OnInit initi Точка входа int OnInit deinit Точка входа OnDeinit tick Точка входа OnTick time Точка входа OnTime trade Точка входа OnTrade book Точка входа OnBook chart Точка входа OnChart test Точка входа OnTester calc Точка входа OnCalculate calcp Точка входа OnCalculate struct Объявление структуры for Объявление цикла for while Объявление цикла while do Объявление цикла do while if Объявление условия if ife Объявление условия if-else enum Объявление перечисления class Объявление класса classb Объявление класса с наследованием switch Селектор switch case Селектор case #imp Объявление импорта
- MetaEditor: Добавлен поиск на MQL5.com по Ctrl+F1.
- MetaEditor: Исправлен поиск по MQL5.com на английском языке.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
Далее, при нажатии на клавишу Tab, ключевое слово заменяется декларацией класса, при этом изменение имени класса автоматически изменит и имена конструктора и деструктора.
Переход между активными полями сниппета (в нашем случае между именем класса, именем конструктора и именем деструктора) осуществляется с помощью клавиш Tab (переход вперёд) и Shift+Tab (переход назад). В настоящее время поддерживаются следующие сниппеты:
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено включение-выключение сигнала в диалоге его выставления.
- MQL5: Исправлено замедление при отсутствии входящих значений для пользовательских индикаторов.
- MQL5: Добавлена принудительная перерисовка чарта при навигации из скриптов и экспертов.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека - исправлена ошибка в методе CString::Reverse
- MetaTester: Исправлено формирование кэша оптимизации.
- MetaTester: Исправлена ошибка в файловом кеше тестерного агента.
- MetaTester: Исправлена ошибка передачи эксперта тестерному агенту в случае изменения эксперта.
- MetaEditor: Исправлены утечки памяти при работе сниппетов.
- MetaEditor: Исправлено сохранение файлов открытых в браузере в каталог MQL5.
- MetaEditor: Оптимизировано редактирование и компиляция больших mq5 файлов.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: В журнал записывается сообщение об удалении аккаунта на клиентском терминале.
- Terminal: Исправлено формирование стакана цен при его первичной загрузке.
- MQL5: Добавлено событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE - изменений характеристик чарта: размера, цветов, шаблона и т.д.
- MQL5: Исправлен пропуск сообщения об ошибке при пропущенном знаке ';'.
- MQL5: Исправлено предупреждение о сравнении bool типов с другими типами данных.
- MQL5: Константам цветов добавлен префикс clr*: цвет GreenYellow теперь будет называться clrGreenYellow. Поддержка старых имён цветов будет сохранена на несколько следующих билдов.
- MQL5: Исправлено приведение цвета к строке и строки к цвету.
- MQL5: Исправлена отработка изменения свойства чарта CHART_BRING_TO_TOP.
- MQL5: Исправлено поведение MQL5 программ при ошибке загрузки пользовательского индикатора.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека. Исправлен метод Resize классов динамических массивов CArray*.
- MetaTester: Исправлено обновление удалённых агентов.
- MetaTester: Исправлена установка символа и периода тестирования эксперту при повторном прогоне.
- MetaTester:
Процессу удалённого агента тестирования выставляется пониженный
приоритет для более гибкого планирования вычислительных ресурсов
компьютера.
- MetaTester: Исправлено освобождение памяти с историческими данными при отсутствии новых подключений.
- MetaEditor: Оптимизирована работа MetaAssist.
- MetaEditor: Исправлена обработка сниппета do...while.
- MetaEditor: Добавлена опция "Только в выбранном" в диалоге замены текста.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
