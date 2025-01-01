Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыИменованные константы
- Предопределенные макроподстановки
- Математические константы
- Константы числовых типов
- Причины деинициализации
- Проверка указателя объекта
- Прочие константы
Все используемые в языке MQL5 константы можно разбить на следующие группы:
- Предопределенные макроподстановки – значения подставляются на этапе компиляции;
- Математические константы – значения некоторых математических выражений;
- Константы числовых типов – ограничения, накладываемые на простые типы;
- Причины деинициализации – описание причин деинициализации;
- Проверка указателя объекта – перечисление типов указателей, возвращаемых функцией CheckPointer() ;
- Прочие константы – все, что не вошло в остальные группы констант.