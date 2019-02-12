Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 18
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1035: Построитель опционных стратегий и доступ к тикам
В пятницу 12 декабря будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
Построитель прост в обращении: трейдер выбирает опцион по дате истечения и базовом активу, а затем выбирает одну из более 30 доступных стратегий. Построитель отобразит соответствующую комбинацию опционов и рассчитает по ним параметры для оценки - так называемые "греки" (Greeks). В нижней части окна при этом можно посмотреть график прибыли/убытка, а также графики по грекам.
В дополнение к большому количеству встроенных стратегий, трейдер может создавать и сохранять для последующего использования собственные стратегии.
Новая функция расширяет возможности написания скальперских торговых роботов. Функция OnTick не является обработчиком каждого тика, она уведомляет эксперта об изменениях на рынке. Изменения могут быть пакетными: в терминал может одновременно прийти несколько тиков, но функция OnTick будет вызвана лишь один раз для уведомления эксперта о последнем состоянии рынка. Функция CopyTicks позволяет получать и анализировать все пришедшие тики.
Тики можно запросить по дате, указав значение from, или по количеству, указав значение count. Если ни один из параметров не указан, передаются все доступных тики, но не более 2000. Также тики можно запрашивать по типу при помощи параметра flags. Доступные значения:
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1045: Новый WebRequest
В пятницу 16-го января будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
MetaTrader 5 Client Terminal build 1045
Terminal: Агенты тестирования переведены на работу только в 64-разрядных системах. Данное решение обусловлено необходимостью следовать развитию IT-индустрии. Отказ от старых технологий в пользу новых позволит увеличить производительность вычислений и даст возможность дальнейшему развитию сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network.
Изменения в компонентах платформы:
Данная функция позволяет явно формировать содержимое заголовка HTTP-запроса, предоставляя более гибкий механизм взаимодействия с различными Web-сервисами. Пример - Автоматическая публикация с WebRequest()
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1075: Аренда продуктов в Маркете
В пятницу 6 февраля будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:MetaTrader 5 Client Terminal build 1075
Любой разработчик в Маркете может выбрать, будет ли его продукт предоставляться в аренду и какова будет стоимость этой аренды.
По желанию разработчик может не предоставлять продукты в аренду, продавая только полные лицензии, не ограниченные по сроку действия.
Если для продукта разрешена аренда, на его странице показываются возможные ее варианты: сроки и стоимость. Нажмите "Арендовать" и выберите срок аренды.
После окончания срока можно либо продлить аренду, либо приобрести неограниченную версию продукта.
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1085
Опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:MetaTrader 5 Client Terminal build 1085
Хостинг виртуальных серверов осуществляется компаниями-партнерами MetaQuotes Software Corp.
Выделение виртуального сервера
Чтобы получить в пользование терминал на виртуальном сервере, подключитесь необходимым торговым счетом и выполните в контекстном меню команду "Выделить виртуальный сервер".
Появится диалоговое окно "Мастер виртуального хостинга", которое покажет, как работает сеть виртуального хостинга. Процесс получения виртуального сервера состоит из трех шагов, где вам подскажут, как подготовиться к миграции, и предложат выбрать ближайший виртуальный сервер с минимальной сетевой задержкой до торгового сервера вашего брокера.
Вы можете использовать 1 сутки бесплатного хостинга, которые выдаются каждому зарегистрированному пользователю MQL5.community или выбрать один из предложенных тарифных планов. На последнем этапе вам необходимо выбрать режим миграции данных, который зависит от цели:
После выбора режима миграции вы можете запустить виртуальный сервер сразу же по кнопке "Мигрировать прямо сейчас" или сделать это позже в любое удобное для вас время.
Подготовка к миграции
Перед запуском виртуального терминала необходимо подготовить для него активное окружение - графики, запущенные индикаторы и советники, параметры копирования сделок по подписке и настройки терминала.
Миграция
Миграцией называется процесс переноса текущего активного окружения с клиентского терминала на виртуальный.
Миграция производится при каждой синхронизации клиентского терминала, синхронизация всегда работает в одну сторону - окружение клиентского терминала доставляется на виртуальный, но никогда наоборот. Состояние виртуального терминала мы можем контролировать с помощью запросов логов терминала и экспертов, а также данных мониторинга виртуального сервера.
Для проведения синхронизации вызовите контекстное меню счета и выберите тип миграции.
Таким образом вы можете в любой момент изменить количество графиков и список символов, состав запущенных программ и их входные параметры, настройки терминала и подписку на Сигналы.
При выполнении миграции вся информация записывается в лог клиентского терминала.
После выполнения синхронизации откройте основной журнал виртуального терминала для просмотра выполненных на нем действий.
Работа с виртуальным терминалом
Контроль состояния арендованного виртуального сервера легко осуществляется также из клиентского терминала. В контекстном меню необходимо вызвать команду "Подробности".
Информация представлена на четырех вкладках:
MetaTrader 5 Android build 1052
В Google Play стала доступна новая версия мобильного терминала MetaTrader 5 для Android. В ней исправлены некоторые ошибки и улучшена стабильность работы. В ближайших версиях планируется добавление аналитических объектов и системы обмена сообщениями.
Загрузить приложение можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/android&hl=ru
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1100: Ускорение тестирования и оптимизации экспертов
В пятницу 20-го марта будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:MetaTrader 5 Client Terminal build 1100
При помощи команд контекстного меню конкретному советнику можно разрешить или запретить авто-торговлю, можно удалить его с графика или посмотреть его свойства.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1150: Простые покупки в Маркете, отладка на истории и лента сделок
В пятницу 22 мая 2015 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
MetaTrader 5 Client Terminal build 1150
Покупка за один шаг
Для совершения покупки не обязательно заходить на MQL5.community и пополнять аккаунт. Теперь вы можете сразу оплатить продукт в одной из платежных систем прямо в платформе. Чтобы вы всегда имели прозрачную и понятную историю покупок в Маркете, а не искали их по разным платежным системам, нужная сумма будет сначала зачислена на ваш MQL5.community аккаунт, а затем с него будет оплачен продукт.
Таким образом, вы всегда сможете посмотреть все свои платежи через профиль MQL5.community.
Покупка без регистрации
Теперь совершить покупку в Маркете можно без аккаунта MQL5.community. Просто нажмите "Купить" и оплатите продукт через одну из платежных систем.
После этого вы будете перенаправлены на страницу платежной системы, где сможете завершить покупку.
После покупки мы настоятельно рекомендуем зарегистрировать аккаунт MQL5.community, и ваша покупка будет автоматически привязана к нему. Так вы получите возможность обновлять продукт и устанавливать его на других компьютерах.
Теперь работу программы можно проверить на интересующем участке истории. Отладка происходит в режиме визуального тестирования в тестере стратегий. Программа запускается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков.
Задайте нужные параметры для отладки в настройках MetaEditor: символ, таймфрейм, интервал, режимы исполнения и генерации тиков, а также начальный депозит и плечо. Именно с этими параметрами будет запущено визуальное тестирование.
Расставьте точки останова в коде программы, а затем запустите отладку на исторических данных.
После этого будет запущено визуальное тестирование и начнется процесс отладки.
Значительная часть изменений коснулась работы в Wine на компьютерах с ОС Linux и Mac OS. Теперь виртуальный сервер успешно выделяется, и с ним можно работать в обычном режиме: производить миграцию, следить за потреблением ресурсов и просматривать логи.
Изменения также коснулись работы с журналом. Если запрашивается слишком большое количество записей, то загружается только часть первых записей за указанный период. Это предотвращает снижение производительности при слишком объемных логах. Теперь, чтобы загрузить более поздние записи журнала, не нужно изменять даты запроса, а достаточно в окне просмотра выделить последнюю строку и нажать клавишу PgDn.
Такие активы отображаются в виде открытых позиций, а стоимость определяется по формуле: Contract size * Lots * Market Price * Liquidity Rate, где:
Активы (Assets) прибавляются к собственным средствам (Equity) и увеличивают размер свободной маржи (Free Margin), что позволяет увеличить объемы торговых операций на счете.
Таким образом, появилась возможность создавать счета с различными типами обеспечения.
В приведенном примере трейдер имеет 1 унцию золота, которая по текущей рыночной стоимости оценивается в 1 210.56 USD. Это значение прибавлено к собственным средствам и к свободной марже. Таким образом, трейдер может продолжать торговлю даже при нулевом балансе.
Теперь для биржевых инструментов, по которым транслируются реальные цены сделок, в стакане цен показывается тиковый график. На данном графике отмечаются все сделки, заключенные на бирже:
Чем больше размер круга, тем больше объем совершенной сделки. Объемы сделок также показываются в виде гистограммы под тиковым графиком.
В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.
Для более компактного отображения из списка скрываются все инструменты с истекшим сроком действия. Это особенно удобно при работе на срочном рынке. Неактуальным считается инструмент с истекшим сроком действия, который определяется по параметру "Последний день обращения". Эта дата указывается в списке символов в колонке "Истечение". Чтобы увидеть все символы, включите опцию "Показывать истекшие контракты".
Для удобства список символов автоматически сортируется:
Для автоматической замены истекших символов на актуальные в окне "Обзор рынка" используется опция "Автоудаление истекших" в контекстном меню.
При перезапуске терминала символы с истекшим сроком действия скрываются, а на их место добавляются наиболее актуальные. Например, истекший фьючерсный контракт LKOH 3.15 будет заменен следующим контрактом на тот же базовый актив LKOH 6.15.
При этом также происходит замена символов в соответствующих открытых графиках, но только если на них не запущены эксперты.
Поиск слова/фразы осуществляется только по выведенным записям журнала.
ulong GetMicrosecondCount();Данная функция может быть использована для дополнительной профилировки исполнения программы и выявления "узких мест".
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1200: тиковая история и оплата сервисов напрямуюВ пятницу 23 октября 2015 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Для автоматического получения более глубокой тиковой истории используйте функцию CopyTicks(), ее работа изменена таким образом, что запрашивает и загружает отсутствующую историю при ее наличии на торговом сервере.
Для оплаты хостинга не обязательно заходить на MQL5.community и пополнять аккаунт. Теперь вы можете сразу оплатить услугу в одной из платежных систем прямо в платформе.
Выберите подходящую систему и проведите платеж:
Точно так же прямо из терминала вы можете напрямую оформить платную подписку на торговые сигналы, просто выберите удобную для вас систему оплаты.
Нужная сумма будет сначала зачислена на ваш MQL5.community аккаунт, а затем с него будет произведена оплата. Таким образом, вы всегда сможете иметь прозрачную и понятную историю арендованных хостингов и подписок на сигналы, а также видеть все свои платежи за сервисы MQL5.community.
У каждого тика всегда заполняются все параметры, независимо от того, изменились ли данные по сравнению с предыдущим тиком. Это позволяет всегда иметь актуальное состояние цен на любой момент времени без поиска предыдущих значений по тиковой истории. Например, с тиком могла измениться только цена бид, но в структуре помимо новой цены будут указаны и остальные параметры: предыдущая цена аск, объем и т.д. Чтобы узнать, какие именно данные изменились с текущим тиком, анализируйте его флаги:
Структура MqlTick используется в двух методах:
Результат выполнения:
TemplTest (EURUSD,H1) Dbl: 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0
TemplTest (EURUSD,H1) Ptr: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1210: Доработка стакана цен и общие исправления
В пятницу 30 октября 2015 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Если перетащить лимитный ордер через границу заявок на покупку и продажу, он изменится на стоп-ордер (Buy Limit заменяется на Buy Stop, а Sell Limit заменяется на Sell Stop). Теперь чтобы лимитный ордер не заменялся на стоп-ордер, удерживайте клавишу Crtl при перетаскивании.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1240: Ускорение работы и встроенные видеоролики
В четверг 17 декабря 2015 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Этот и многие другие видеоролики доступны на официальном канале MetaQuotes Software Corp. на YouTube.
MetaEditor: В Мастер MQL5 добавлена ссылка на обучающий видеоролик "Как собрать торгового робота в Мастере MQL5". Посмотрите 3-минутное видео и создайте торгового робота, не написав ни одной строчки кода.
Этот и многие другие видеоролики доступны на официальном канале MetaQuotes Software Corp. на YouTube.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1325: Торговля с хеджированием и тестирование по реальным тикам
В пятницу 22 апреля 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Новая система учета аналогична используемой в MetaTrader 4, она будет привычна трейдерам. При этом они смогут использовать все преимущества пятой версии платформы — исполнение ордеров несколькими сделками (в том числе — частичное), мультивалютный и многопоточный тестер с поддержкой вычислительной сети MQL5 Cloud Network и многое другое.
Теперь на одном счете можно торговать на бирже, где используется неттинг и по одному инструменту можно иметь только одну позицию. При этом в той же платформе, но на другом счете можно торговать на форексе и использовать хеджирование.
Как открыть счет с хеджированием и где посмотреть тип учета позиций
Тип учета позиций задается на уровне счета, он показывается в заголовке окна терминала, а также в журнале:
Чтобы открыть демо-счет с хеджингом, включите соответствующую опцию:
Неттинговая система
Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:
При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:
Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.
Хеджинговая система
Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.
Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:
Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.
Новый тип торговой операции Close By
Для счетов с хеджинговым учетом позиций добавлен новый вид торговых операций — закрытие позиции встречной. Эта операция позволяет одновременно закрыть две разнонаправленные позиции по одному и тому же инструменту. Если встречные позиции имеют разное количество лотов, то открытым останется только один ордер из двух. Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций.
По сравнению с одиночным закрытием двух позиций, закрытие встречной позволяет сэкономить трейдеру один спред:
При закрытии позиции встречной выставляется ордер типа "close by". В комментарии к нему указываются тикеты закрываемых позиций. Закрытие пары встречных позиций происходит двумя сделками типа "out by". Размер итоговой прибыли/убытка, полученного в результате закрытия обеих позиций, указывается только в одной сделке.
Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Это тики с бирж и от поставщиков ликвидности.
Чтобы начать тестирование или оптимизацию по реальным тикам, выберите соответствующий режим в тестере стратегий:
Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время. Скачанные тиковые данные хранятся по месяцам в TKC-файлах в каталоге \bases\[имя торгового сервера]\ticks\[имя символа]\.
Особенности тестирования по реальным тикам
При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.
Если по инструменту транслируется биржевой стакан цен, бары строятся строго по ценам исполнения последней сделки — Last. В ином случае, тестер сначала пытается строить бары по ценам Last, и только если их нет, использует цены Bid. Событие прихода тика OnTick срабатывает на всех тиках, независимо от того, была ли в них цена Last или нет.
Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт, использующий для торговли только цены открытия бара (в частности, встроенный Moving Average), получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления). При использовании режима генерации "Все тики", бары строятся по ценам Bid, а сделки совершаются по Bid и Ask. При этом Ask рассчитывается как Bid + фиксированный спред соответствующего минутного бара.
Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме "Все тики". Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.
Тестирование по реальным тикам в сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network
Тестирование по реальным тикам доступно не только на локальных и удаленных агентах, но и через облачную сеть MQL5 Cloud Network. Оптимизацию стратегии, которая могла бы занять месяцы, можно выполнить за несколько часов, используя вычислительную мощность тысяч компьютеров.
Для тестирования через сеть включите использование облачных агентов:
При тестировании на реальных тиках через MQL5 Cloud Network может передаваться большой объем интернет-трафика. Это может существенно повлиять на итоговую стоимость использования вычислительной сети.
При первом подключении счету, перенесенному из MetaTrader 4, вы увидите приветственное окно. Перенос осуществляется безопасно. Для начала работы укажите пароль от счета, который ранее использовался в MetaTrader 4, а затем задайте новый пароль.
После подключения вы сможете работать в обычном режиме, как если бы счет был изначально открыт в MetaTrader 5, при этом вся история сделок из MetaTrader 4 автоматически сохранится на новом счете.
При импорте тикеты ордеров и позиций (в том числе ордеров истории) не сохраняются, поскольку одной записи в торговой истории MetaTrader 4 может соответствовать до 4 записей в истории MetaTrader 5. Всем торговым записям проставляются новые тикеты.
Номера счетов могут быть сохранены или заменены новыми в зависимости от того, как брокер произведет импорт.
В то же время, EX5-программы, скомпилированные на билдах 1325 и выше, не будут работать в терминалах старых билдов - обратной совместимости нет.
Абстрактные классы предназначены для создания обобщенных сущностей, на основе которых в дальнейшем предполагается создавать более конкретные производные классы. Абстрактный класс – это класс, который может использоваться лишь в качестве базового класса для некоторого другого класса, поэтому невозможно создать объект типа абстрактного класса.
Класс, содержащий хотя бы одну чисто виртуальную функцию, является абстрактным. Поэтому классы, производные от абстрактного класса, должны реализовать все его чисто виртуальные функции, иначе они также будут абстрактными классами.
Виртуальная функция объявляется как "чистая" с помощью синтаксиса спецификатора чистоты. Рассмотрим в качестве примера класс CAnimal, который создается только для того, чтобы предоставлять общие функции – сами объекты типа CAnimal имеют слишком общий характер для практического применения. Таким образом, класс CAnimal является хорошим кандидатом в абстрактный класс:
Здесь функция Sound() является чисто виртуальной, потому что она объявлена со спецификатором чисто виртуальной функции PURE (=0).
Чисто виртуальными функциями являются только такие виртуальные функции, для которых указан спецификатор чистоты PURE, а именно: (=NULL) или (=0). Пример объявления и использования абстрактного класса:
Ограничения на использование абстрактных классов
При вызове конструктором абстрактного класса чистой виртуальной функции (прямо или косвенно) результат будет неопределенным.
Однако конструкторы и деструкторы абстрактных классов могут вызывать другие функции-члены.
Чтобы объявить указатель на функцию, определите тип "указатель на функцию", например:
Теперь TFunc является типом и можно объявить переменную-указатель на функцию:
В переменную func_ptr можно сохранить адрес функции, чтобы в дальнейшем ее вызывать:
Указатели на функции можно хранить и передавать в качестве параметра. Нельзя получить указатель на нестатический метод класса.
bool PositionSelectByTicket( ulong ticket // тикет позиции );
Особенности расчета маржи для захеджированных позиций описаны в руководстве пользователя торговой платформы MetaTrader 5.
CPosition
Добавлены методы:
CTrade
Добавлены методы:
Добавлена перегрузка для методов:
CAccountInfo
Изменены методы:
Добавлены методы:
CExpert
Добавлены методы:
