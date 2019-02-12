Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 16

Новый комментарий
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 730

  1. Terminal: Исправлены ошибки подключения к MQL5.community при наличии лишних пробелов в имени аккаунта.
  2. Terminal: Добавлена возможность вертикального позиционирования чарта клавишами "Up" и "Down" клавиатуры при фиксированном масштабе.
  3. Signals: Изменён принцип показа списка сигналов. Теперь по умолчанию показываются сигналы, установленные на сервере брокера, которому соответствует терминал. При отсутствии сигналов показываются сигналы, установленные на демонстрационном сервере компании MetaQuotes. Для просмотра полного списка сигналов нужно выбрать опцию "Full Signal List" в контекстном меню сигналов.



  4. Signals: Добавлено ограничение на подписку на торговые сигналы. Нельзя подписаться на сигналы с плечом более 1:100. Это сделано для ограничения возможности подписки на сигналы, использующие неадекватно рискованные стратегии.
  5. Signals: Исправлена ошибка в автоматическом преобразовании торговых символов Forex вида EURUSD*. В случае если у источника сигнала есть символ EURUSD!, а у подписчика сигнала - символ EURUSD (или наоборот), терминал автоматически распознаёт соответствие подобных торговых инструментов друг другу и подменяет их имена при копировании сигнала.
  6. Signals: Исправлен показ диалогов предупреждения при автосинхронизации позиций с торговым сигналом в случае нескольких пересинхронизаций в течение одной рабочей сессии терминала.
  7. MQL5: Исправлена ошибка, приводившая к невозможности создания индикатора с помощью функции IndicatorCreate.
  8. MQL5: Добавлена поддержка хранения индикаторов в ресурсах EX5. При этом индикаторы в ресурсах не смогут работать со своими собственными ресурсами.
  9. MQL5: Исправлена ошибка отбрасывания нулей при повторном вводе числовых параметров MQL5-программ.
  10. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен метод расчёта объёма короткой позиции CExpertMoney::CheckOpenShort.
  11. MetaTester: Исправлены зависания при работе под Wine (Linux и Mac).
  12. MetaTester: Исправлено отображение отчёта тестирования при работе под Wine (Linux и Mac).
  13. MetaEditor: Исправлено восстановление фокуса ввода в документе после использования MetaAssist с последующим закрытием диалогов.
  14. Исправления по крешлогам.
  15. Обновлена документация.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 742

  1. Terminal: Ускорена начальная загрузка и переупаковка ценовой истории с торгового сервера.
  2. Terminal: Исправлено отображение полос прокрутки и всплывающих подсказок при работе под Wine (Linux и Mac).
  3. Terminal: Разрешение на использование "One-click trading" теперь сохраняется отдельно для каждого торгового счёта, а не для всего терминала.
  4. Terminal: Исправлена обработка алертов в виде Push-сообщений. Теперь при отсылке автоматически заполняется описание алерта.
  5. Terminal: Исправлена и оптимизирована работа сервисов MQL5.com при работе через прокси-серверы.
  6. Terminal: Добавлен перевод справки на болгарский язык. Обновлены переводы интерфейса на другие языки.
  7. Signals: В витрине сигналов добавлена фильтрация по возрасту сигнала и типу счёта-источника сигнала. Добавлена цветовая подсветка сигналов по типу счёта-источника сигнала:
    • Жёлтый - реальный счёт
    • Зелёный - демо-счёт
    • Синий - конкурсный счёт


    Также добавлена команда быстрого поиска описания сигнала, на который подписан аккаунт  - "My Subscription".


  8. Signals: Добавлена функция продления подписки. Расширена информация о текущей подписке.





  9. Signals: Увеличено максимальное значение плеча для источников торговых сигналов, на которые можно подписаться - с 1:100 до 1:500.
  10. Signals: Модифицировано поведение при получении реквота или других ошибок при синхронизации позиций и выполнении сигналов. При получении реквота производится повторная попытка торговой операции с увеличением разрешённого проскальзывания на 0.5 текущего спреда по инструменту.
  11. Signals: Добавлено предупреждение в журнале терминала при несовпадении шага изменения лота, а также минимального и максимального допустимых значений лота у торговых инструментов источника сигнала и подписчика.
  12. Signals: Исправлено копирование сигналов при работе с торговыми инструментами с частичным исполнением.
  13. Signals: Добавлена отправка Push-уведомлений о начальной синхронизации терминала с торговым сигналом и о торговых действиях, совершаемых терминалом в процессе копирования сигнала.
  14. Signals: Исправлена ошибка, приводившая к отсутствию списка сигналов, если не прописан аккаунт в MQL5.community.
  15. Signals: Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к отсутствию вкладки "Signals".
  16. Market: Исправлена ошибка поиска, приводившая к поиску в недоступных для покупки продуктах.

  17. MQL5: Добавлена новая функция ArrayCompare:

    int ArrayCompare(const void &src1[],const void &src2[],uint start1=0,uint start2=0,uint count=WHOLE_ARRAY);

    Сравниваются массивы простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов (строк, динамических массивов, классов или других структур, содержащих сложные объекты). Функция работает только с массивами одинаковых типов src1 и src2. При сравнении массивов разных типов, например scr1 - char и scr2 - uchar, произойдет ошибка компиляции 302 "type mismatch".

  18. MQL5: Добавлено свойство графика CHART_IS_OBJECT (для функции ChartGetInteger) - признак того, что график является графическим объектом "Chart".
  19. MQL5: Добавлено свойство графика CHART_MOUSE_SCROLL (для функций ChartGetInteger и ChartSetInteger) - включение/выключение возможности прокрутки графика с помощью мыши. Данное свойство может быть использовано при реализации графического интерфейса MQL5-программ.
  20. MQL5: Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к переполнению стека при выполнении MQL5-программ.

  21. MQL5: Изменена система оценки производительности OpenCL: при обнаружении изменений в конфигурации устройств(а) OpenCL (в том числе - при первом запуске) терминал проводит тест, определяющий производительность устройств(а), сохраняя информацию в реестре.

    Для автоматического выбора наиболее производительного устройства следует вызывать функцию создания OpenCL-контекста, указав в качестве номера устройства CL_USE_ANY.

  22. MQL5: Исправлено сообщение 'invalid EX5' при использовании шаблонных функций.

  23. MetaTester: Результаты основной оптимизации и форвардной оптимизации разнесены по разным вкладкам окна тестера. Это позволит проще ориентироваться в результатах форвардной оптимизации.


  24. MetaTester: MQL5 Cloud Network. Расширен набор сообщений об ошибках исполнения, что позволяет лучше понять причины отказа работы программ.
  25. MetaTester: MQL5 Cloud Network. Увеличен объем статистики по исполнению программ, что позволит эффективнее распределять задачи.

  26. MetaTester: Добавлена возможность загрузки пользовательских индикаторов "по запросу" для тех случаев, когда невозможно заранее определить необходимость использования тех или иных индикаторов при помощи инструкций #property test_indicator <имя_индикатора> или iCustom(<имя_индикатора>...).

  27. MetaTester: Настройки форвард-тестирования теперь распространяются и на запуск одиночного прогона тестирования.
    Полученные два набора результатов - от даты начала до форвард-даты и от форвард-даты до даты конца (вместо одного набора результатов от даты начала до даты конца) - точно повторяют соответствующие строки в результатах оптимизации с включённым форвардным периодом. В режиме визуализации данная возможность пока не работает.

  28. MetaTester: Исправлен учёт результатов при оптимизации по критерию "баланс + минимальная просадка".
  29. MetaEditor: Исправлена работа горячих клавиш в активных окнах MetaAssist.
  30. MetaEditor: Улучшена работа MetaAssist со свойствами #property MQL5 программ.

  31. MetaEditor: Модифицировано отображение переменных типа char в отладчике. В случае если значению соответствует печатаемый символ, то также выводится этот символ.


  32. MetaEditor: Исправлено отображение sinput-переменных в отладчике.
  33. MetaEditor: В MetaAssist добавлено отображение свойств и методов объектов с обращением по индексу в массиве.

  34. MetaEditor: Добавлены команды навигации между ранее открытыми документами - Navigate Forward и Navigate Backward:


  35. Исправления по крешлогам.
  36. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 
MetaTrader 5 Client Terminal build 756
  1. Terminal: Для торговых инструментов с фиксированным шагом цены (фьючерсы и CFD), шкала графика строится кратной шагу цены торгового инструмента.




  2. Terminal: Исправлено отображение валюты депозита клиента во вкладке "Exposure".
  3. Terminal: Добавлена поддержка торговых инструментов с точностью до 8 знаков после запятой.
  4. Terminal: Исправлено поведение диалога торговли при выборе торгового инструмента с выключенной торговлей.
  5. Terminal: В информацию о торговом инструменте добавлен показ разрешённых типов ордеров, режимов исполнения и режимов истечения.




  6. Terminal: Исправлена ошибка, приводившая к возможности перемещения мышью графических объектов, невидимых для данного таймфрейма.
  7. Signals: Добавлена возможность визуализации торговой истории сигнала на чартах терминала:




    При нажатии кнопки "Visualize" клиентский терминал автоматически загружает торговую историю сигнала, открывает соответствующие чарты и отображает сделки сигнала в виде графических объектов аналогично тому, как это делается для истории торгового счёта клиентского терминала.

  8. Signals: Исправлено и улучшено отображение графиков в информации о сигнале. Графики приведены к общему виду с MQL5.com, добавлен показ трендовой линии.



  9. Signals: Изменён алгоритм вычисления объёма копируемой сделки при разных маржинальных плечах у источника сигнала и подписчика:

    Текущая схема: Объём сделки изменяется прямо пропорционально соотношению плеча источника сигнала и подписчика. Т.е. если источник сигнала с плечом 1:100 открывает сделку на 1 лот, то при 100% копировании и совпадающими по размеру и валюте депозитами подписчик с плечом 1:500 откроет сделку на 5 лотов, а подписчик с плечом 1:10 откроет сделку на 0.1 лота.

    Новая схема: Если плечо подписчика больше плеча источника сигнала, то оно не влияет на объём копируемой сделки, в противном случае объём сделки изменяется прямо пропорционально соотношению плеча источника сигнала и подписчика.
    Т.е. если источник сигнала с плечом 1:100 открывает сделку на 1 лот, то при 100% копировании и совпадающими по размеру и валюте депозитами подписчик с плечом 1:500 откроет сделку на 1 лот, а подписчик с плечом 1:10 откроет сделку на 0.1 лота.

  10. Signals: Исправлена сортировка списка сигналов по средней прибыли. 
  11. Signals: Исправлено отображение информации о сигнале при работе под Wine (Linux и Mac).
  12. Signals: Исправлены ошибки в конвертации валюты депозита при подписке на сигнал с валютой депозита, отличной от валюты депозита подписчика.
  13. Market: Исправлены ошибки в ярлыках программ и скриншотов в MQL5.Market в некоторых случаях.
  14. MQL5: Добавлены функции TextOut, TextSetFont, TextGetSize:

    Функция TextOut выводит текст в пользовательский массив (буфер) и возвращает результат успешности этой операции. Данный массив предназначается для создания графического ресурса.
    bool  TextOut(
   const string       text,          // выводимый текст
   int                x,             // координатa X 
   int                y,             // координатa Y 
   uint               anchor,        // способ привязки
   uint               &data[],       // буфер для вывода
   uint               width,         // ширина буфера в точках
   uint               height,        // высота буфера в точках
   uint               color,         // цвет текста
   ENUM_COLOR_FORMAT  color_format   // формат цвета для вывода
   );

    Функция TextSetFont устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования и возвращает результат успешности этой операции.
    bool  TextSetFont(
   const string  name,            // имя шрифта или путь к файлу шрифта на диске
   uint          size,            // размер шрифта
   uint          flags,           // комбинация флагов
   int           orientation=0    // наклон текста
   );
    Функция TextGetSize возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта. 
    bool  TextGetSize(
   const string       text,          // строка текста
   uint&               width,        // ширина буфера в точках
   uint&               height        // высота буфера в точках
   );

  15. MQL5: Исправлена загрузка библиотек, использующих OpenCL.
  16. MQL5: Исправлена работа функций CopyRates при запросе данных, превосходящих ограничение в настройках терминала, - вместо ожидания результатов обращения к серверу, немедленно возвращается ошибка.
  17. MQL5: Исправлен анализ свойства indicator_color пользовательского индикатора.
  18. MQL5: Стандартная библиотека. Добавлены методы для работы с текстом и шрифтами в классе CCanvas.
  19. MQL5: Стандартная библиотека. Добавлены методы для работы со свойствами чарта CHART_IS_OBJECT и CHART_MOUSE_SCROLL в классе CCanvas.CChart.
  20. MetaTester: Исправлена ошибка определения количества шагов оптимизации, приводившая к преждевременной остановке оптимизации.
  21. MetaTester: Исправлена поддержка "горячих клавиш" при работе с чартом в режиме визуализации тестирования.
  22. MetaTester: Улучшена обработка ошибок тестирования, расширено количество сообщений об ошибках, выводимых в лог тестера.
  23. MetaTester: Исправлено обновление списка ордеров в режиме визуализации тестирования.
  24. MetaEditor: Исправлено отображение спец. символов в именах файлов в заголовках вкладок открытых документов.
  25. Исправления по крешлогам.
  26. Обновлена документация.


Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 
MetaTrader 5 Client Terminal build 773
  1. Terminal: Добавлена панель быстрой торговли с чарта:



    Для показа/скрытия панели быстрой торговли на чарте используется значок в левом верхнем углу или команда контекстного меню.

  2. Terminal: Добавлено автоматическое отображение торговых транзакций на чартах:






  3. Terminal: Исправлен расчёт статистики в торговых отчётах и отчётах тестера.
  4. Terminal: Добавлен перевод пользовательского интерфейса на румынский язык.
  5. Signals: В витрину сигналов добавлена команда обновления списка доступных сигналов:



  6. Signals: Оптимизирована закачка базы доступных торговых сигналов.
  7. Signals: Улучшено сопоставление торговых инструментов Forex вида EURUSDx при торговле сигналом - теперь поддерживаются преобразования вида EURUSDx => EURUSDy.
  8. Signals: Исправлены ошибки в рисовании мини-графиков в витрине сигналов.
  9. MQL5: Исправлена привязка текста по параметру anchor в функции TextOut.
  10. MQL5: Исправлен вызов виртуальных функций при рекурсии.
  11. MQL5: Добавлено свойство чарта CHART_DRAG_TRADE_LEVELS (доступно через функции ChartGetInteger и ChartSetInteger) - включение/выключение возможности модификации ордеров с помощью перетаскивания торговых уровней мышью.
  12. MQL5: Исправлена ошибка компилятора при отсутствии у класса тела конструктора. 
  13. MQL5: Изменено поведение функции TextSetFont - теперь параметр size задаёт количество десятых долей размера шрифта. Например, если раньше в качестве размера использовалось 12, то теперь необходимо указать 120. Улучшено качество отображения шрифтов.
  14. MQL5: Стандартная библиотека. В классе CTrade исправлено выставление типа истечения ордера по умолчанию при торговле фьючерсами.
  15. MQL5: Стандартная библиотека. В класс CCanvas добавлен метод TextSize - получение размеров заданной строки в пикселях.
  16. MQL5: Стандартная библиотека. В класс CCanvas добавлены параметризованные методы CreateBitmap и CreateBitmapLabel - создание графических объектов Bitmap и BitmapLabel.
  17. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлены ошибки в закрытии панели в классе CAppDialog.
  18. MetaTester: Добавлена возможность обработки события таймера OnTimer при обработке фреймов результатов оптимизации. В перечисление ENUM_MQL5_INFO_INTEGER добавлено значение MQL5_FRAME_MODE, для того чтобы можно было определить, что в данный момент эксперт работает в режиме сбора фреймов результатов оптимизации. Это необходимо для правильной организации работы функций обработки событий OnChartEvent и OnTimer.
  19. MetaTester: Добавлен запрет на использование в MQL5.Cloud агентов тестирования, работающих на виртуальных ОС.
  20. MetaEditor: Исправлено подвисание MetaAssist при работе с исходными файлами больших размеров.
  21. Исправления по крешлогам.
  22. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 

MetaTrader 5 build 778: Новый профилировщик кода MQL5

  1. Terminal: Исправлено рисование панели One-Click Trading на чарте при работе под Wine (для работы в Linux, Mac).
  2. Terminal: Исправлено зависание при сохранении скриншота чарта во время отладки MQL5-программ.
  3. Terminal: Исправлен расчет расстояния до линий для индикаторов со стилем рисования "Зигзаг".
  4. Terminal: Исправлена ошибка, приводившая к невозможности запуска внешних скриптов по событиям терминала:




  5. Signals: Исправлено поведение при синхронизации торговых позиций источника и подписчика сигналов, если у подписчика нет активной торговой сессии по инструменту одной из позиций. Теперь такая ситуация не прерывает дальнейшую синхронизацию, проблемная позиция не синхронизируется до следующей попытки синхронизации.
  6. Signals: Исправлено рисование подписей на графиках информации о сигнале.
  7. MQL5: Добавлена публикация события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при смене типа графика (свойство CHART_MODE у функции ChartGetInteger).
  8. MQL5: Исправлено рисование графического объекта Bitmap Label при установке объекта из MQL5-программы.
  9. MQL5: Исправлены сообщения об ошибке загрузки OpenCL при отсутствии поддержки OpenCL.
  10. MQL5: Исправлено приведение элемента строкового массива к встроенному перечислению.
  11. MQL5: Исправлена ошибка при типизации шаблона перечислением.
  12. MQL5: Оптимизирована работа со шрифтами в MQL5-программах.
  13. MQL5: Исправлена ошибка в функции удаления индикаторов IndicatorRelease, приводившая к утечке памяти при освобождении индикаторов, унаследованных от встроенных индикаторов.
  14. MQL5: Стандартная библиотека. Добавлен новый класс элемента управления - CDatePickerCtrl (MQL5\Include\Controls\DatePicker.mqh) - элемент управления для ввода даты.
  15. MQL5: Стандартная библиотека. В классе CTrade (MQL5\Include\Trade\Trade.mqh) исправлено заполнение типов исполнения ордеров при работе с биржевыми инструментами.
  16. MetaTester: Исправлено отображение диалога управления агентами при использовании укрупнённых системных шрифтов.
  17. MetaTester: Исправлена ошибка вызова функции IndicatorRelease, приводившая к утечке памяти.
  18. MetaEditor: Улучшена визуализация работы профилировщика. Теперь данные профилировки показываются непосредственно в исходном коде.




  19. MetaEditor: Исправлена ошибка в работе профилировщика, приводившая к ухудшению значений результатов профилирования.
  20. MetaEditor: Исправлена ошибка отката изменений в бинарных файлах при работе с MQL5.Storage.
  21. Исправления по крешлогам.
  22. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 787: Добавлена возможность получения миллисекунд в торговых операциях

  1. Terminal: Панель быстрой торговли на чарте не показывается для неторгуемых инструментов и при использовании инвесторского счёта.
  2. Terminal: Исправлены ошибки в панели быстрой торговли на чарте при работе под Wine (для работы в Linux, Mac).
  3. Terminal: Исправлено рисование индикаторов со стилем рисования DRAW_FILLING.
  4. Signals: В диалог подписки на сигнал добавлено детальное предупреждение о различии настроек торговых инструментов у источника и подписчика сигнала. Тем самым уменьшается вероятность подписки на сигнал, несовместимый с торговым счётом подписчика.




  5. MQL5: Расширено перечисление ENUM_ORDER_STATE - состояния торговых ордеров. Добавлены значения ORDER_STATE_REQUEST_ADD, ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY, ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL.
  6. MQL5: Добавлены новые свойства позиции (перечисление ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER):

    • POSITION_TIME_MSC - время выставления позиции в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970
    • POSITION_TIME_UPDATE - время изменения позиции в секундах с 00:00:00 01.01.1970

    • POSITION_TIME_UPDATE_MSC - время изменения позиции в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970

    В стандартную библиотеку добавлены свойства CPositionInfo::TimeMsc, CPositionInfo::TimeUpdate, CPositionInfo::TimeUpdateMsc.

  7. MQL5: Добавлены новые свойства ордера (перечисление ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER):

    • ORDER_TIME_SETUP_MSC - время выставления ордера в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970

    • ORDER_TIME_DONE_MSC - время исполнения ордера в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970

    В стандартную библиотеку добавлены свойства COrderInfo::TimeSetupMsc, COrderInfo::TimeDoneMsc, CHistoryOrderInfo::TimeSetupMsc, CHistoryOrderInfo::TimeDoneMsc.

  8. MQL5: Добавлено новое свойство сделки  (перечисление ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER):

    • DEAL_TIME_MSC - время совершения сделки в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970

    В стандартную библиотеку добавлено свойство CDealInfo::TimeMsc.

  9. MQL5: Исправлено выставление из MQL5-программ рыночных торговых запросов для инструментов с типом исполнения Instant Execution и превышенным порогом, после которого тип исполнения меняется на Request Execution.
  10. MQL5: Исправлена ошибка, в результате которой не вызывалось событие OnTradeTransaction у пользовательских индикаторов.
  11. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлено зацикливание при использовании методов работы с каталогами в классе CFile.
  12. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлены ошибки в методах Resize и Reserve у классов динамических массивов CArray*.
  13. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлено поведение полос прокрутки и ниспадающих списков при их использовании в элементах управления (MQL5\Include\Controls).
  14. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлено выставление времени истечения у отложенных ордеров при использовании метода CTrade::OrderOpen.
  15. MetaTester: Добавлен контроль свободного места на диске при работе тестерного агента с MQL5.Cloud Network - при отсутствии по крайней мере 500 мб свободного места на диске подключение агента к MQL5.Cloud Network не производится.
  16. MetaTester: Исправлена ошибка неоправданного повторного выполнения заданий при расчёте генетической оптимизации чисто математических задач.
  17. MetaEditor: На панель инструментов и в меню добавлены команды навигации Navigate Forward/Navigate Backward.




  18. MetaEditor: Добавлена автоматическая активация MQL5.Storage - при отсутствии логина и пароля для MQL5-аккаунта и пустой базе MQL5.Storage в контекстном меню навигатора показывается команда активации:



  19. Исправления по крешлогам.
  20. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 794: Скальперский стакан и новые инструменты для быстрой торговли

  1. Terminal: Переработана система быстрой торговли:

    • При включенном режиме "One-Click Trading" диалог торговли закрывается сразу после успешной операции, в случае ошибки диалог отображает причину ошибки.


    • При включенном режиме "One-Click Trading" команда "Close Position" в контекстном меню позиции приводит к немедленному закрытию позиции без дополнительного показа торгового диалога. В списке открытых ордеров и позиций добавлена возможность снятия SL-TP одним кликом.


    • Для торговых уровней на чарте добавлено контекстное меню с возможностью управления уровнем непосредственно с чарта.


    • При включенном режиме "One-Click Trading" перетаскивание торговых уровней ордеров и позиций приводит к немедленной модификации соответствующего ордера или стопа без дополнительного показа торгового диалога.

    • При двойном клике на торговом уровне отображается диалог модификации ордера или позиции.

    • Переработано контекстное меню торговли на чарте, установка лимитных ордеров вынесена в основное меню, добавлена возможность установки алертов непосредственно с чарта.


    • В окне "Обзор рынка" убрана вкладка "Торговля". Теперь в ней нет необходимости, так как любые торговые операции можно выполнять непосредственно на чарте.

  2. Terminal: Стакан цен заменен на скальперский стакан цен - с ориентацией на минимальное время для совершения торговой операции. При включенном режиме "One-Click Trading" все торговые операции совершаются немедленно без дополнительного показа торгового диалога:


    • Уровни SL и TP задаются в пунктах.
    • Кнопка "Close" закрывает текущую позицию.
    • Лимитный ордер устанавливается нажатием на кнопку входа в рынок на соответствующем уровне.
    • Лимитный ордер или стоп снимается нажатием на кнопку снятия с зажатой клавишей "Shift".
    • Для изменения цены ордера или стопа достаточно перетащить ордер на новый уровень.
    • При перетаскивании отложенного ордера через уровень лучших цен ордер автоматически меняет тип с Limit на Stop и обратно.
    • Рыночный ордер устанавливается нажатием кнопок "Buy" или "Sell".

  3. Terminal: Исправлена ошибка при изменении вертикального масштаба на чарте у инструментов с заданным размером тика.

  4. Terminal: Добавлена вкладка с показом сайта технической поддержки брокерской компании.


  5. Terminal: Изменен алгоритм масштабирования в тиковом чарте торгового диалога - теперь масштаб подбирается таким образом, чтобы отображать на графике уровень торгового ордера и стопов.

  6. Terminal: Исправлено многократное обновление окна "Навигатор" при компиляции каталога в MetaEditor.

  7. Terminal: Исправлена ошибка, приводившая к изменению значения в поле ввода цены ордера при переключении между режимами модификации и выставления нового ордера в торговом диалоге.

  8. Signals: Добавлено предупреждение о нехватке средств при попытке подписки на платные сигналы.


  9. Market: Добавлена возможность загружать бесплатные приложения из MQL5 Market без наличия регистрации на MQL5.

  10. MQL5: Добавлены новые коды возврата при совершении торговых операций:

    • TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER - выставляемый ордер имеет запрещенный или неверный тип.
    • TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED - операция с позицией невозможна, так как позиция отсутствует.


    Внесены изменения в класс CTrade в стандартной библиотеке.

  11. MQL5: Добавлены новые значения в перечисление ENUM_BOOK_TYPE: BOOK_TYPE_SELL_MARKET и BOOK_TYPE_BUY_MARKET - заявки на продажу и покупку по рынку, соответственно.
  12. MQL5: Работа функции SendFTP теперь не зависит от разрешения публикации отчетов по FTP в настройках терминала.
  13. MQL5: Исправлена ошибка работы с альфа-каналом для изображений из ресурсов, приводившая к потере прозрачности.
  14. MQL5: Исправлена ошибка, приводившая к падению MQL5-программ при работе в 64-битном Wine (для работы в Linux, Mac).
  15. MQL5: Исправлена передача причины деинициализации в параметре точки входа OnDeinit для пользовательских индикаторов.
  16. MQL5: Исправлена работа точки отладки при выходе из функции.
  17. MQL5: Стандартная библиотека. В класс CCanvas добавлено рисование графических примитивов Ellipse, Arc, Pie и их версий с заливкой.
  18. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен показ календаря в элементе управления Date Picker (MQL5\Include\Controls\DatePicker.mqh).
  19. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен показ выпадающего списка в элементах управления Date Picker и Combo Box.

  20. MQL5: Стандартная библиотека. Добавлены классы диаграмм:

    • CPieChart (MQL5\Include\Canvas\Charts\PieChart.mqh) - круговая диаграмма.
    • CHistogramChart (MQL5\Include\Canvas\Charts\HistogramChart.mqh) - гистограмма.
    • CLineChart (MQL5\Include\Canvas\Charts\LineChart.mqh) - линейный график.


    Примеры использования классов добавлены в каталог MQL5\Scripts\Examples\Canvas\Charts.

  21. MetaTester: Исправлены падения при работе с чартами в режиме визуального тестирования при тестировании мультивалютных экспертов.
  22. MetaTester: Исправлено отображение основного чарта при визуальном тестировании мультивалютных экспертов.
  23. MetaTester: Исправлен запуск визуального тестирования при работе в 64-битном Wine (для работы в Linux, Mac).
  24. MetaTester: Исправлена генерация тиков и торговля на биржевых инструментах.
  25. MetaEditor: Исправлены ошибки при работе с совместными проектами через MQL5 Storage.
  26. MetaEditor: Исправлена отладка и профилировка файлов из каталога проектов.
  27. Исправления по крешлогам.
  28. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 803: Полное отображение в стакане цен и перетаскивание экспертов из Code Base

  1. Terminal: В стакане цен добавлена возможность отображения в "полном" виде - каждый шаг цены отображается отдельной строкой в стакане цен.



  2. Terminal: Исправлена ошибка в работе трейлинг-стопа в некоторых случаях.
  3. Terminal: При перемещении ордера в стакане цен с помощью drag'n'drop автоматически переносятся уровни SL-TP для этого ордера.
  4. Terminal: Исправлен показ подменю "Шаблоны" в контекстном меню чарта.
  5. Terminal: Переработана вкладка "Code Base" - теперь можно добавить MQL5-программу на чарт, просто перетащив ее с вкладки Code Base. Также добавлена колонка с именем эксперта и убрана колонка с датами публикации.




  6. Terminal: В окне "Market Watch" восстановлена вкладка "Trading".
  7. Terminal: Исправлена ошибка удаления аккаунта в окне "Навигатор" при больших значениях логина.
  8. Terminal: Исправлена ошибка сброса текущего бара в ценовой истории при работе с биржевыми инструментами.
  9. Terminal: Добавлено журналирование операций с трейлинг-стопами.
  10. Signals: Исправлена ошибка в обработке сигналов закрытия позиции при переименовании торговых инструментов (EURUSD <=> EURUSD!).
  11. MQL5: Исправлено создание скриншотов чарта с помощью функции ChartScreenShot из пользовательских индикаторов в точке входа OnCalculate.
  12. Добавлена возможность представления бинарных данных с помощью префикса b:

    int val=B'101010'; // 42

  13. MQL5: Добавлена функция установки события таймера с указанием частоты в миллисекундах EventSetMillisecondTimer - при использовании этой функции точка входа OnTimer может вызываться с частотой более чем раз в секунду.

    Эта функция предназначена для тех случаев, когда требуется таймер высокого разрешения, то есть нужно получать события таймера чаще, чем один раз в секунду. 

    В тестере стратегий используется минимальный интервал в 1000 миллисекунд. В общем случае при уменьшении периода таймера увеличивается время тестирования, так как возрастает количество вызовов обработчика событий таймера. При работе в режиме реального времени события таймера генерируются не чаще 1 раза в 10-16 миллисекунд, что связано с аппаратными ограничениями.

  14. MQL5: Стандартная библиотека. Обновлены классы построения диаграмм CPieChart и CChartCanvas.
  15. MetaTester: Исправлена ошибка в синхронизации истории при повторных проходах оптимизации, приводившая к расхождению результатов оптимизации в некоторых случаях.
  16. MetaTester: Исправлена ошибка, приводившая в некоторых случаях к "заморозке" форвардного тестирования после оптимизации.
  17. MetaTester: Изменен расчет критерия оптимизации "Balance + max Profit Factor". При отсутствии рассчитанного фактора прибыльности (нет убыточных сделок) в качестве критерия оптимизации теперь используется конечный баланс.
  18. MetaTester: Исправлена ошибка, приводившая к "заморозке" форвардного тестирования после оптимизации, - ранее, в некоторых случаях после "большой" генетической оптимизации форвардная оптимизация могла неожиданно прекратиться.
  19. MetaEditor: Добавлена возможность форматировать вывод целых чисел в отладчике: в двоичном виде - с помощью модификатора "b", в шестнадцатеричном - с помощью модификатора "x".




  20. MetaEditor: Добавлена возможность показа значений для полей структур и классов:



  21. Исправления по крешлогам.
  22. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 821: Обновлённая витрина сигналов и быстрая регистрация сигнала

  1. Terminal: Добавлена возможность установки уровней Stop Loss и Take Profit в торговом диалоге выставления рыночного ордера для торговых инструментов с типами исполнения "Market Execution" и "Exchange Execution". При этом, если значение уровней задается в пунктах, то конечное значение выставляемых цен Stop Loss и Take Profit будет рассчитываться на основе текущей рыночной цены для данного ордера на момент выставления заявки в клиентском терминале.




  2. Terminal: При перемещении торговых уровней ордеров и стопов добавлен показ отклонения торговых уровней от цены рынка, позиции или ордера в пунктах и в валюте депозита клиента.




  3. Terminal: Во всплывающие подсказки торговых уровней добавлен показ отклонения торговых уровней от цены рынка, позиции или ордера в пунктах и в валюте депозита клиента.




  4. Terminal: Добавлена опция "Использовать клавишу Alt для перетаскивания торговых уровней" - при включенной опции перетаскивание торговых уровней производится только при нажатой клавише Alt.




  5. Terminal: В строку состояния клиентского счета добавлен показ валюты депозита.




  6. Terminal: Модифицировано рисование графического объекта "Fibonacci Arc" - для удобства представления дуги рисуются "в прошлое" только до уровня средней точки графического объекта.
  7. Terminal: Добавлена колонка даты публикации MQL5-программ на вкладке "Code Base".
  8. Terminal: Исправлен показ пустого стакана цен в режиме "Extended".
  9. Terminal: Исправлены ошибки в торговых командах контекстного меню стакана цен.
  10. Terminal: Теперь графические объекты, созданные из MQL5-программ, нельзя восстановить после удаления с помощью команды "Undo" (Ctrl+Z).
  11. Terminal: Исправлено подкрашивание сделок, совершенных по SL\TP, на вкладке истории сделок.
  12. Terminal: Исправлено назначение "горячих клавиш" на MQL5-программы в контекстном меню окна "Навигатор".
  13. Terminal: Исправлено поведение сигналов на вкладке "Алерты" - проверка условий, связанных с ценами, осуществляется при изменении цены по соответствующему инструменту вместо периодической проверки без учета наличия цен.
  14. Terminal: Исправлено восстановления значений SL\TP в пунктах в диалоге выставления торговых заявок после неудачи торгового запроса.
  15. Terminal: Исправлены ошибки нормализации итогов в торговых отчетах терминала и тестера.
  16. Terminal: Исправлено отображение пользовательских индикаторов со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.
  17. Terminal: Исправлено отображение панели быстрой торговли при изменении цветовой схемы чарта.
  18. Terminal: Исправлено формирование набора уровней трейлинг-стопов по умолчанию.
  19. Terminal: Исправлено неверное срабатывание алертов в некоторых случаях.
  20. Signals: Переработано представление списка сигналов:

    • Добавлены колонка цены сигнала и фильтр платных-бесплатных сигналов.
    • Добавлена колонка типа сигнала - демонстрационный, конкурсный или реальный.
    • Убраны имена брокерской компании и торгового сервера.



  21. Signals: В окне "Навигатор" в контекстное меню торгового счета добавлена команда регистрации торгового сигнала, привязанного к выделенному счету на сайте MQL5.




  22. Signals: С целью уменьшения вероятности случайной отписки от платных сигналов переработан диалог отписки от сигналов. Теперь для отписки от платного сигнала надо дополнительно согласиться с условиями отписки.
  23. MQL5: Теперь при изменении вертикального масштаба графика генерируется событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE.
  24. MQL5: Исправлен контроль корректности цен и стопов при установке и модификации отложенных ордеров - теперь при некорректном значении цены ордера будет возвращаться код ответа TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE вместо TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS.
  25. MQL5: Исправлен запуск экспертов при запуске терминала из командной строки и отсутствии параметра "Symbol" в списке параметров - в этом случае эксперт запускается на первом графике текущего профиля.
  26. MQL5: Исправлена ошибка компиляции программы с большим количеством ресурсных файлов (более 256).
  27. MQL5: Стандартная библиотека. Добавлен режим построения диаграмм - "с накоплением" - свойство CChartCanvas::Accumulative().
  28. MQL5: Стандартная библиотека. В класс CTrade добавлен контроль разрешенных типов ордеров и типов истечения ордеров перед выставлением торговых заявок.
  29. Market: Добавлена кнопка тестирования платных экспертов и индикаторов непосредственно из вкладки "Market". После скачивания демо-версии экспертов и индикаторов появляется кнопка "Протестировать", при нажатии которой открывается вкладка тестирования с подставленным экспертом или индикатором.




  30. MetaTester: Исправлена ошибка кэширования торговой истории, в некоторых случаях приводившая к получению неверных свойств сделки.
  31. MetaTester: В режиме визуального тестирования исправлена ошибка отображения в отдельном подокне графика индикатора, построенного от другого индикатора.
  32. MetaTester: Добавлено разрешение на выставление SL и TP из MQL5-программ в режимах исполнения Exchange и Market Execution при тестировании и оптимизации.
  33. MetaTester: Исправлена ошибка при повторной оптимизации в режиме "Все символы".
  34. MetaTester: Исправлена отработка истечения отложенных ордеров с режимом "До указанного дня".
  35. MetaTester: В визуальном тестировании теперь выдаются все свойства (функции ChartGetDouble, ChartGetInteger) основного графика, кроме значения Window Handle.
  36. MetaTester: При запуске оптимизации по критерию "Custom max" проверяется наличие в эксперте точки входа OnTester. В случае ее отсутствия оптимизация не запускается, а в журнал пишется соответствующее сообщение.
  37. MetaEditor: Добавлена возможность изменения размеров окон в отладчике.




  38. MetaEditor: Добавлены команды редактирования:

    • "Increase Line Indent (Tab)"\"Decrease Line Indent (Shift +Tab)" - добавить/удалить отступы в начале выделенных строк.

    • "Make Uppercase (Ctrl+Shift+U)\Make Lowercase (Ctrl+U)" - конвертировать все символы выделенного текста в заглавные/строчные.


  39. MetaEditor: Добавлен запрет на добавление в MQL5.Storage файлов размером более 64 мегабайт.
  40. Исправления по крешлогам.
  41. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 842: Скальперский стакан для всех инструментов

  1. Terminal: Добавлено отображение скальперского стакана цен для инструментов, у которых отсутствует биржевой стакан цен:




    Новый стакан позволяет выставлять, модифицировать и удалять ордера с минимальными затратами времени и максимальной наглядностью, обеспечивая лучшие возможности для прибыльной торговли.

  2. Terminal: Добавлена возможность выставления стоп-ордеров из стакана цен:



    При нажатии кнопки покупки или продажи на ценовом уровне терминал автоматически определяет тип выставляемого ордера - stop или limit - и отправляет его на торговый сервер.

  3. Terminal: Добавлена команда отображения истории сделок на чарте:



  4. Terminal: В журнал терминала добавлен показ времени выполнения успешных торговых запросов:
    2013.07.24 11:22:14    Trades    '1085833': deal #125358548 buy 2.00 EURUSD at 1.32148 done (based on order #131370869)
    2013.07.24 11:22:14    Trades    '1085833': order #131370869 buy 2.00 / 2.00 EURUSD at 1.32148 done in 37 ms
    2013.07.24 11:22:14    Trades    '1085833': accepted instant buy 2.00 EURUSD at 1.32148
    2013.07.24 11:22:14    Trades    '1085833': instant buy 2.00 EURUSD at 1.32148

  5. Terminal: В списке открытых ордеров и позиций, истории торговли и торговых отчетах время открытия и закрытия ордеров, выполнения сделок и открытия позиций теперь отображается с точностью до секунд.
  6. Terminal: В торговые уровни на чарте добавлено отображение и управление Limit-ценой для Stop-Limit ордеров.
  7. Terminal: Исправлено рисование индикаторов со стилями представления DRAW_SECTION, DRAW_ZIGZAG, DRAW_COLOR_SECTION, DRAW_COLOR_ZIGZAG при использовании в индикаторе сдвига.
  8. Terminal: Исправлена ошибка сохранения чарта после завершения отладки или профилировки.
  9. Terminal: Исправлен показ уровней SL-TP в стакане цен.
  10. Terminal: Исправлено представление рыночных ордеров в стакане цен.
  11. Terminal: Исправлена ошибка показа символа в диалоге торговли при слишком длинном описании.
  12. Terminal: Оптимизирована работа терминала при большом количестве выбранных символов.
  13. Terminal: Исправлены и дополнены переводы графического интерфейса на итальянский, португальский и французский языки.
  14. Terminal: Исправлено обновление справки терминала на португальском языке.
  15. Terminal: Добавлен перевод справки клиентского терминала на французском языке.
  16. Signals: В информацию о сигнале добавлено отображение графика Equity и отзывов о сигнале. Добавлено предупреждение о дате последней торговой транзакции.




  17. Signals: На вкладке сигналов добавлено отображение числа новых сигналов, появившихся за последние 3 дня.
  18. MQL5: Добавлена функция ResourceReadImage - данная функция считывает в массив данные графического ресурса, созданного функцией ResourceCreate() или сохраненного в EX5-файле при компиляции.
    bool  ResourceReadImage(
   const string      resource_name,       // имя графического ресурса для чтения
   uint&             data[],              // массив для получения данных из ресурса
   uint&             width,               // ширина копируемой области из ресурса
   uint&             height,              // высота копируемой области из ресурса
   );
  19. MQL5: Добавлена функция ResourceFree, позволяющая разработчику MQL5-программы управлять потреблением памяти при активной работе с ресурсами.
  20. MQL5: Для функции CLContextCreate добавлен дополнительный режим работы с OpenCL - CL_USE_CPU_ONLY - использовать только эмуляцию OpenCL на CPU.
  21. MQL5: Исправлены ошибки выполнения MQL5-программ при работе в 64-битной Windows 8.
  22. MQL5: Число предупреждений, выдаваемых при компиляции, ограничено 100 предупреждениями.
  23. MQL5: Добавлена функция CLGetInfoInteger() для получения свойств OpenCL-устройства.
  24. MQL5: Стандартная библиотека. Доработана библиотека контролов - добавлена возможность работы нескольких приложений в одном подокне.
  25. MetaTester: Исправлена ошибка выставления идентификатора позиции при выполнении ролловеров с переоткрытием.
  26. MetaEditor: Исправлены ошибки отката изменений при работе с MQL5.Storage.
  27. MetaEditor: Исправлена работа команд "Make Uppercase" и "Make Lowercase" при наличии в строке нелатинских символов.
  28. MetaEditor: Исправлены ошибки в работе MetaAssist.
  29. MetaEditor: Добавлен перевод справки на китайском языке.
  30. Исправления по крешлогам.
  31. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate.

1...91011121314151617181920
Новый комментарий