Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MetaTrader 5 Client Terminal build 730
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлены ошибки подключения к MQL5.community при наличии лишних пробелов в имени аккаунта.
- Terminal:
Добавлена возможность вертикального позиционирования чарта клавишами
"Up" и "Down" клавиатуры при фиксированном масштабе.
- Signals:
Изменён принцип показа списка сигналов. Теперь по умолчанию
показываются сигналы, установленные на сервере брокера, которому
соответствует терминал. При отсутствии сигналов показываются сигналы,
установленные на демонстрационном сервере компании MetaQuotes. Для
просмотра полного списка сигналов нужно выбрать опцию "Full Signal List"
в контекстном меню сигналов.
- Signals:
Добавлено ограничение на подписку на торговые сигналы. Нельзя
подписаться на сигналы с плечом более 1:100. Это сделано для ограничения
возможности подписки на сигналы, использующие неадекватно рискованные
стратегии.
- Signals:
Исправлена ошибка в автоматическом преобразовании торговых символов Forex вида
EURUSD*. В случае если у источника сигнала есть символ
EURUSD!, а у подписчика сигнала - символ EURUSD (или наоборот), терминал
автоматически распознаёт соответствие подобных торговых инструментов
друг другу и подменяет их имена при копировании сигнала.
- Signals:
Исправлен показ диалогов предупреждения при автосинхронизации позиций с
торговым сигналом в случае нескольких пересинхронизаций в течение
одной рабочей сессии терминала.
- MQL5: Исправлена ошибка, приводившая к невозможности создания индикатора с помощью функции IndicatorCreate.
- MQL5:
Добавлена поддержка хранения индикаторов в ресурсах EX5. При этом
индикаторы в ресурсах не смогут работать со своими собственными
ресурсами.
- MQL5: Исправлена ошибка отбрасывания нулей при повторном вводе числовых параметров MQL5-программ.
- MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен метод расчёта объёма короткой позиции CExpertMoney::CheckOpenShort.
- MetaTester: Исправлены зависания при работе под Wine (Linux и Mac).
- MetaTester: Исправлено отображение отчёта тестирования при работе под Wine (Linux и Mac).
- MetaEditor: Исправлено восстановление фокуса ввода в документе после использования MetaAssist с последующим закрытием диалогов.
- Исправления по крешлогам.
- Обновлена документация.
MetaTrader 5 Client Terminal build 742
Также добавлена команда быстрого поиска описания сигнала, на который подписан аккаунт - "My Subscription".
MQL5: Добавлена новая функция ArrayCompare:
Сравниваются массивы простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов (строк, динамических массивов, классов или других структур, содержащих сложные объекты). Функция работает только с массивами одинаковых типов src1 и src2. При сравнении массивов разных типов, например scr1 - char и scr2 - uchar, произойдет ошибка компиляции 302 "type mismatch".
MQL5: Изменена система оценки производительности OpenCL: при обнаружении изменений в конфигурации устройств(а) OpenCL (в том числе - при первом запуске) терминал проводит тест, определяющий производительность устройств(а), сохраняя информацию в реестре.
Для автоматического выбора наиболее производительного устройства следует вызывать функцию создания OpenCL-контекста, указав в качестве номера устройства CL_USE_ANY.
MetaTester: Результаты основной оптимизации и форвардной оптимизации разнесены по разным вкладкам окна тестера. Это позволит проще ориентироваться в результатах форвардной оптимизации.
Полученные два набора результатов - от даты начала до форвард-даты и от форвард-даты до даты конца (вместо одного набора результатов от даты начала до даты конца) - точно повторяют соответствующие строки в результатах оптимизации с включённым форвардным периодом. В режиме визуализации данная возможность пока не работает.
MetaEditor: Модифицировано отображение переменных типа char в отладчике. В случае если значению соответствует печатаемый символ, то также выводится этот символ.
MetaEditor: Добавлены команды навигации между ранее открытыми документами - Navigate Forward и Navigate Backward:
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
При нажатии кнопки "Visualize" клиентский терминал автоматически загружает торговую историю сигнала, открывает соответствующие чарты и отображает сделки сигнала в виде графических объектов аналогично тому, как это делается для истории торгового счёта клиентского терминала.
Текущая схема: Объём сделки изменяется прямо пропорционально соотношению плеча источника сигнала и подписчика. Т.е. если источник сигнала с плечом 1:100 открывает сделку на 1 лот, то при 100% копировании и совпадающими по размеру и валюте депозитами подписчик с плечом 1:500 откроет сделку на 5 лотов, а подписчик с плечом 1:10 откроет сделку на 0.1 лота.
Новая схема: Если плечо подписчика больше плеча источника сигнала, то оно не влияет на объём копируемой сделки, в противном случае объём сделки изменяется прямо пропорционально соотношению плеча источника сигнала и подписчика.
Т.е. если источник сигнала с плечом 1:100 открывает сделку на 1 лот, то при 100% копировании и совпадающими по размеру и валюте депозитами подписчик с плечом 1:500 откроет сделку на 1 лот, а подписчик с плечом 1:10 откроет сделку на 0.1 лота.
Функция TextOut выводит текст в пользовательский массив (буфер) и возвращает результат успешности этой операции. Данный массив предназначается для создания графического ресурса.
Функция TextSetFont устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования и возвращает результат успешности этой операции.
bool TextSetFont( const string name, // имя шрифта или путь к файлу шрифта на диске uint size, // размер шрифта uint flags, // комбинация флагов int orientation=0 // наклон текста );Функция TextGetSize возвращает ширину и высоту строки при текущих настройках шрифта.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
Для показа/скрытия панели быстрой торговли на чарте используется значок в левом верхнем углу или команда контекстного меню.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 build 778: Новый профилировщик кода MQL5
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 787: Добавлена возможность получения миллисекунд в торговых операциях
В стандартную библиотеку добавлены свойства CPositionInfo::TimeMsc, CPositionInfo::TimeUpdate, CPositionInfo::TimeUpdateMsc.
- POSITION_TIME_MSC - время выставления позиции в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970
- POSITION_TIME_UPDATE - время изменения позиции в секундах с 00:00:00 01.01.1970
POSITION_TIME_UPDATE_MSC - время изменения позиции в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970
ORDER_TIME_DONE_MSC - время исполнения ордера в миллисекундах с 00:00:00 01.01.1970
В стандартную библиотеку добавлены свойства COrderInfo::TimeSetupMsc, COrderInfo::TimeDoneMsc, CHistoryOrderInfo::TimeSetupMsc, CHistoryOrderInfo::TimeDoneMsc.
В стандартную библиотеку добавлено свойство CDealInfo::TimeMsc.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 794: Скальперский стакан и новые инструменты для быстрой торговли
Terminal: Переработана система быстрой торговли:
При включенном режиме "One-Click Trading" диалог торговли закрывается сразу после успешной операции, в случае ошибки диалог отображает причину ошибки.
При включенном режиме "One-Click Trading" команда "Close Position" в контекстном меню позиции приводит к немедленному закрытию позиции без дополнительного показа торгового диалога. В списке открытых ордеров и позиций добавлена возможность снятия SL-TP одним кликом.
Для торговых уровней на чарте добавлено контекстное меню с возможностью управления уровнем непосредственно с чарта.
При включенном режиме "One-Click Trading" перетаскивание торговых уровней ордеров и позиций приводит к немедленной модификации соответствующего ордера или стопа без дополнительного показа торгового диалога.
При двойном клике на торговом уровне отображается диалог модификации ордера или позиции.
Переработано контекстное меню торговли на чарте, установка лимитных ордеров вынесена в основное меню, добавлена возможность установки алертов непосредственно с чарта.
В окне "Обзор рынка" убрана вкладка "Торговля". Теперь в ней нет необходимости, так как любые торговые операции можно выполнять непосредственно на чарте.
Terminal: Стакан цен заменен на скальперский стакан цен - с ориентацией на минимальное время для совершения торговой операции. При включенном режиме "One-Click Trading" все торговые операции совершаются немедленно без дополнительного показа торгового диалога:
Terminal: Исправлена ошибка при изменении вертикального масштаба на чарте у инструментов с заданным размером тика.
Terminal: Добавлена вкладка с показом сайта технической поддержки брокерской компании.
Terminal: Изменен алгоритм масштабирования в тиковом чарте торгового диалога - теперь масштаб подбирается таким образом, чтобы отображать на графике уровень торгового ордера и стопов.
Terminal: Исправлено многократное обновление окна "Навигатор" при компиляции каталога в MetaEditor.
Terminal: Исправлена ошибка, приводившая к изменению значения в поле ввода цены ордера при переключении между режимами модификации и выставления нового ордера в торговом диалоге.
Signals: Добавлено предупреждение о нехватке средств при попытке подписки на платные сигналы.
Market: Добавлена возможность загружать бесплатные приложения из MQL5 Market без наличия регистрации на MQL5.
MQL5: Добавлены новые коды возврата при совершении торговых операций:
Внесены изменения в класс CTrade в стандартной библиотеке.
MQL5: Стандартная библиотека. Добавлены классы диаграмм:
Примеры использования классов добавлены в каталог MQL5\Scripts\Examples\Canvas\Charts.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 803: Полное отображение в стакане цен и перетаскивание экспертов из Code Base
Эта функция предназначена для тех случаев, когда требуется таймер высокого разрешения, то есть нужно получать события таймера чаще, чем один раз в секунду.В тестере стратегий используется минимальный интервал в 1000 миллисекунд. В общем случае при уменьшении периода таймера увеличивается время тестирования, так как возрастает количество вызовов обработчика событий таймера. При работе в режиме реального времени события таймера генерируются не чаще 1 раза в 10-16 миллисекунд, что связано с аппаратными ограничениями.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 821: Обновлённая витрина сигналов и быстрая регистрация сигнала
"Make Uppercase (Ctrl+Shift+U)\Make Lowercase (Ctrl+U)" - конвертировать все символы выделенного текста в заглавные/строчные.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 842: Скальперский стакан для всех инструментов
Новый стакан позволяет выставлять, модифицировать и удалять ордера с минимальными затратами времени и максимальной наглядностью, обеспечивая лучшие возможности для прибыльной торговли.
При нажатии кнопки покупки или продажи на ценовом уровне терминал автоматически определяет тип выставляемого ордера - stop или limit - и отправляет его на торговый сервер.
2013.07.24 11:22:14 Trades '1085833': order #131370869 buy 2.00 / 2.00 EURUSD at 1.32148 done in 37 ms
2013.07.24 11:22:14 Trades '1085833': accepted instant buy 2.00 EURUSD at 1.32148
2013.07.24 11:22:14 Trades '1085833': instant buy 2.00 EURUSD at 1.32148
Обновление доступно через систему LiveUpdate.