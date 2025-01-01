Описание внешних функций

Внешние функции, определенные в другом модуле, должны быть явно описаны. Описание включает в себя тип возвращаемого значения, имя функции и набор входных параметров с их типами. Отсутствие такого описания может привести к ошибкам при компиляции, компоновке или выполнении программы. При описании внешнего объекта используйте ключевое слово #import с указанием модуля.

Примеры:

#import "user32.dll"

int MessageBoxW(int hWnd ,string szText,string szCaption,int nType);

int SendMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);

#import "lib.ex5"

double round(double value);

#import

С помощью импорта можно очень легко описывать функции, вызываемые из внешних DLL или скомпилированных EX5 библиотек. Библиотеками EX5 являются скомпилированные ex5-файлы, которые имеют свойство library. Импортировать из EX5 библиотек можно только функции, описанные с модификатором export.

При совместном использовании DLL и EX5-библиотек следует помнить о том, что библиотеки должны иметь разные имена (вне зависимости от каталогов их размещения). Все импортируемые функции получают область видимости "имя файла" библиотеки.

Пример:

#import "kernel32.dll"

int GetLastError();

#import "lib.ex5"

int GetLastError();

#import



class CFoo

{

public:

int GetLastError() { return(12345); }

void func()

{

Print(GetLastError()); // вызов метода класса

Print(::GetLastError()); // вызов функции MQL5

Print(kernel32::GetLastError()); // вызов функции kernel32.dll

Print(lib::GetLastError()); // вызов функции lib.ex5

}

};



void OnStart()

{

CFoo foo;

foo.func();

}

