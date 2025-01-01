- Вызов функции
- Передача параметров
- Перегрузка функций
- Перегрузка операций
- Описание внешних функций
- Экспортирование функций
- Функции обработки событий
Внешние функции, определенные в другом модуле, должны быть явно описаны. Описание включает в себя тип возвращаемого значения, имя функции и набор входных параметров с их типами. Отсутствие такого описания может привести к ошибкам при компиляции, компоновке или выполнении программы. При описании внешнего объекта используйте ключевое слово #import с указанием модуля.
Примеры:
#import "user32.dll"
С помощью импорта можно очень легко описывать функции, вызываемые из внешних DLL или скомпилированных EX5 библиотек. Библиотеками EX5 являются скомпилированные ex5-файлы, которые имеют свойство library. Импортировать из EX5 библиотек можно только функции, описанные с модификатором export.
При совместном использовании DLL и EX5-библиотек следует помнить о том, что библиотеки должны иметь разные имена (вне зависимости от каталогов их размещения). Все импортируемые функции получают область видимости "имя файла" библиотеки.
Пример:
#import "kernel32.dll"
