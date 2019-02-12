Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 20
MQ больше не публикует этот список?
Что, например, в билде 1628?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: id_digits_object
Dina Paches, 2018.03.12 09:49
Что нового в MetaTrader 5 можно смотреть здесь: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes. Там публикуются описания что нового в новом билде и есть предшествующая история обновлений десктопной, мобильной и веб-платформ. Реально это удобнее, чем искать тему на форуме.
Месяца три назад я обнаружила появление удобного перехода к этой странице прямо из терминала. На всякий случай, для тех кто ещё не в курсе, приведу здесь путь: Верхнее меню терминала - Справка - Что нового
У меня компилятор перестал видеть переменные модулей:
Пишет: 'outType' - declaration without type. Аналогичное происходит и с функциями модулей. Как теперь получить доступ к переменным и функциям модуля?
Билд: 1985.
проверил. Все нормально видит.
Всё понятно. Переменные других модулей теперь недоступны в любом месте и вызываются только в OnInit и т.п.
Код для воспроизведения, пожалуйста.
Всё понятно. Переменные других модулей теперь недоступны в любом месте и вызываются только в OnInit и т.п.
.нет. Работает как и раньше