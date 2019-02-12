Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 20

Новый комментарий
[Удален]  
prostotrader:

MQ больше не публикует этот список?

Что, например, в билде 1628?

Поищите на форуме, недавно была ветка с анонсом 1625. 1628 - скорее всего, лишь багфиксы.
 
prostotrader:

MQ больше не публикует этот список?

Что, например, в билде 1628?

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты
  • 2017.06.29
  • www.mql5.com
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты 30 июня 2017 года будет выпущена обновленная версия платформ...
 
prostotrader:

MQ больше не публикует этот список?

Что, например, в билде 1628?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Индикаторы: id_digits_object

Dina Paches, 2018.03.12 09:49

Что нового в MetaTrader 5 можно смотреть здесь: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes. Там публикуются описания что нового в новом билде и есть предшествующая история обновлений десктопной, мобильной и веб-платформ. Реально это удобнее, чем искать тему на форуме.

Месяца три назад я обнаружила появление удобного перехода к этой странице прямо из терминала. На всякий случай, для тех кто ещё не в курсе, приведу здесь путь: Верхнее меню терминала - Справка - Что нового



 

У меня компилятор перестал видеть переменные модулей:

#include <err_msg.mqh>

outType=1; // переменная из err_msg.mqh

Пишет: 'outType' - declaration without type. Аналогичное происходит и с функциями модулей. Как теперь получить доступ к переменным и функциям модуля?

Билд: 1985.

 
Mihail Matkovskij:

У меня компилятор перестал видеть переменные модулей:

Пишет: 'outType' - declaration without type. Аналогичное происходит и с функциями модулей. Как теперь получить доступ к переменным и функциям модуля?

Билд: 1985.


проверил. Все нормально видит. 

 
Vladislav Andruschenko:


проверил. Все нормально видит. 

Всё понятно. Переменные других модулей теперь недоступны в любом месте и вызываются только в OnInit и т.п.

 
Mihail Matkovskij:

Всё понятно. Переменные других модулей теперь недоступны в любом месте и вызываются только в OnInit и т.п.

Код для воспроизведения, пожалуйста.

 
Mihail Matkovskij:

Всё понятно. Переменные других модулей теперь недоступны в любом месте и вызываются только в OnInit и т.п.

.нет. Работает как и раньше
 
fxsaber:

Код для воспроизведения, пожалуйста.

Vladislav Andruschenko:
.нет. Работает как и раньше

код

Файлы:
test1.mq5  5 kb
msg.mqh  3 kb
1...1314151617181920
Новый комментарий