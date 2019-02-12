Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 9
MetaTrader 5 Client Terminal build 346
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено копирование графических объектов.
- Terminal: Исправлено вычисление времени пинга к точкам доступа при их полном рескане.
- Terminal: Исправлено "замерзание" интерфейса при открытии демо-счёта и отсутствии интернета.
- Terminal: Исправлено формирование лейбла пользовательских индикаторов в отдельном окне.
- Terminal: Исправлено отображение календаря экономических событий.
- MQL5: Изменено поведение ArrayResize - дополнительно выделенная память зануляется после выделения.
- MQL5: Добавлена поддержка графических объектов типа OBJ_EVENT.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- MetaTester: Исправлена работа форвард-тестирования.
- MetaTester: Исправлено обновление списка экспертов в диалоге настроек тестера.
- MetaEditor:
Добавлен генератор торговых стратегий. Теперь можно за 4 шага
генерировать собственные торговые эксперты на основе готового набора
торговых сигналов, алгоритмов Money Management и Trailing Stop:
- MetaEditor: Исправлены возникающие ошибки при отладке пользовательских индикаторов.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 350
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено формирование списка категорий новостей при переключении между серверами.
- Terminal: Исправлена ошибка отображения стакана цен.
- Terminal: Исправлено обновление истории по команде Refresh.
- Terminal: Исправлено рисование графического объекта OBJ_EVENT.
- Terminal: Исправлены ошибки формирования баров текущего дня на переходе через полночь.
- Terminal: Исправлены ошибки формирования баров текущего дня при переключении между разными серверами.
- Terminal: Исправлен показ времени последней котировки в заголовке окна котировок.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека MQL5. Добавлены методы ускоренной торговли и распечатки ордеров и сделок.
- MQL5: Исправлена проверка модификаторов типов.
- MetaTester: Увеличена скорость тестирования и оптимизации для x32 платформы.
- MetaTester:
Оптимизирована работа локального тестера, тестер остаётся в памяти в
течении 5 минут после использования, кешируя исторические данные
последнего тестирования, что позволяет сэкономить время на
предварительной синхронизации и построении истории.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлен показ сделок в истории торговли.
- Terminal: Исправлено рисование индикаторов и кастомных индикаторов с помощью гистограмм.
- Terminal: Оптимизирована работа сканера точек доступа для работы через прокси-сервер.
- Terminal: Исправлено отображение контекстного меню окна торговли при работе в инвесторском режиме.
- MQL5: Добавлена функция сравнения строк StringCompare.
- MQL5: Исправлена проверка выставляемой толщины линий для кастомных индикаторов.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- Tester: Исправлена ошибка, приводящая к прекращению тестирования на компьютерах с процессорами не имеющими поддержки SSE 3.
- Tester: Исправлена обработка даты начала тестирования, находящейся за пределами существующей истории.
- Tester: Исправлена проверка объёма доступной истории перед началом тестирования.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 355
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлены ошибки в всплывающих подсказках графических объектов.
- Terminal: Добавлена предварительная проверка средств перед отправкой запроса на торговый сервер.
- MQL5: Исправлено сравнение и проверка условий для операндов типа long.
- MQL5: Исправлена ошибка сложения с 64 битной константой в 64 битной версии.
- MQL5:
Обновлена стандартная библиотека. В классы CDealInfo,
CHistoryOrderInfo, COrderInfo, CPositionInfo добавлены методы
SelectByIndex для выбора соответствующей записи по индексу.
- Tester:
Теперь понижается приоритет процесса локального агента тестирования для
компьютеров с одноядерными процессорами. Это сделано для сохранения
возможности нормальной работы пользователя параллельно с процессом
тестирования.
- Tester: Оптимизировано выполнение торговых операций и проверок.
- MetaEditor: Исправлены ошибки в визарде торговых стратегий.
- MetaEditor: Исправлено создание нового файла в дереве навигатора.
- MetaEditor: Добавлена настройка подсветки фона парных скобок.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 358
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Убрано рисование описаний у графических объектов календарных событий.
- Terminal: Исправлено выставление SL и TP в диалогах торговли при развороте позиции.
- Terminal: Исправлен выбор сервера в диалоге открытия демо-счёта.
- Terminal: Оптимизирована загрузка графических объектов при открытии чарта.
- Terminal: Оптимизировано добавление на чарт истории сделок тестера.
- Terminal: Оптимизировано рисование графического объекта OBJ_EDIT.
- MQL5: Исправлена ошибка с input параметрами типа COLOR и uint.
- MQL5: new! Добавлены методы управления индикаторами на чарте: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
- MQL5: В стандартной библиотеке исправлена работа метода DeleteRange в классах динамических массивов.
- MQL5: В стандартной библиотеке исправлены мелкие недочёты в классе CTrade.
- Tester: Добавлен экспорт и импорт списка удалённых агентов тестирования.
- Tester: В журнал тестирования помимо показа рейтинга производительности добавлен показ конфигурации компьютера агента.
- Tester: Изменён показ строковых параметров тестирования.
- Tester:
Для оптимизации тестирования проверка на Stop Out выполняется раз в
минуту (по времени тестирования), а не по каждому тику.
- Tester: Исправлен алгоритм раздачи заданий агентам при оптимизации. Задания распределяются только удачно подключившимся агентам.
- Tester: Исправлено формирование событий OnTimer.
- MetaEditor: Теперь в меню автоподстановки для выбора функции можно использовать не только Enter, но и Space.
- MetaEditor: Исправлена ошибка закачки файлов с MQL5.com - при ошибке связи не удаляются ранее скаченные файлы.
- MetaEditor: Исправлен переход на строку с описанием ошибки, после компиляции.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 360
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Добавлен новый графический объект OBJ_RECTANGLE_LABEL.
- Terminal: Исправлено удаление последнего индикатора в подокнах чарта.
- Terminal: Исправлено сохранение положения окон чартов.
- Terminal: Исправлены ошибки в отображении истории торговли на чарте.
- Terminal: Исправлена сборка креш-логов при включенном UAC.
- MQL5: Исправлена обработка события клика на чарте.
- MQL5: Исправлена обработка uint константы в case операторах.
- MQL5: Добавлено сообщение об ошибке компиляции при декларации класса с неверными модификаторами.
- MQL5: Исправлены функции ChartIndicatorDelete и ChartIndicatorName.
- MQL5: В стандартной библиотеке исправлены методы Shift в классах динамических массивов.
- MQL5: В стандартной библиотеке исправлен метод FormatRequestResult класса CTrade.
- MQL5: Исправлены ошибки с использованием глобальных переменных типа массив.
- Tester: В меню списка агентов добавлена возможность отключении анимации (показ использования CPU агентами) .
- Tester: Добавлена возможность группового удаления агентов.
- Tester: Исправлено падение тестера при преждевременной остановке тестирования.
- Tester: Исправлен сброс даты форвардного тестирования при оптимизации с кастомным форвард-периодом.
- Tester: Оптимизирован вывод в лог тестера.
- MetaEditor: Исправлена потеря фокуса редактора после закрытия окна автоподстановки.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 362
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Диалоги просмотра журналов терминала, тестера и экспертов сделаны неблокирующими.
- Terminal: Исправлено сохранение графических настроек терминала при перезагрузке операционной системы с включенным терминалом.
- MQL5: Добавлена функция StringReplace.
- MQL5: Исправлен приоритет отработки события клика для графического объекта OBJ_RECTANGLE_LABEL.
- MQL5: Исправлена безусловная отработка метода OnDeinit при смене параметров пользовательского индикатора.
- MQL5: Исправлены ошибки проверки объявления структур\классов вложенных в структуры\классы.
- MQL5: Исправлен сброс счётчика рассчитанных данных при инициализации пользовательского индикатора.
- MQL5: Исправлены ошибки в классах торговых сигналов стандартной библиотеки.
- MQL5: В стандартную библиотеку добавлен класс торгового сигнала CSignal2EMA-ITF, использующий тайм-фильтр CSignalITF.
- MetaTester: Исправлена обработка невыполненных заданий при оптимизации.
- MetaTester: Исправлена обработка ошибок агентов при оптимизации.
- MetaTester: Исправлено групповое обновление агентов.
- MetaTester: Исправлены экспорт и импорт списка агентов тестирования.
- MetaTester: Исправлено сохранение параметров тестирования при перезагрузке операционной системы с включенным терминалом.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 368
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена ошибка формирования торгового календаря.
- Terminal:
Оптимизирована генерация отчётов торговли и тестирования в HTML и
OpenXML. Теперь генерация больших отчётов не вызывает "замерзание"
терминала.
- MQL5: Поднята версия EX5 файлов - требуется перекомпиляция MQL5 программ.
- MQL5: При ошибке в функции StringReplace теперь выставляется код последней ошибки.
- MQL5: Исправлена ошибка в функции ArrayResize для многомерных массивов.
- MQL5: Исправлена деинициализация кастомного индикатора при смене его параметров.
- MQL5: Добавлена функция приведения перечисления к строке EnumToString().
- MQL5: Исправлена передача строки по ссылке в DLL для x64.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- MetaTester: Исправлена работа LiveUpdate для удалённых агентов - удалённые агенты следует обновить вручную.
- MetaTester: Ускорено тестирование и оптимизация - убраны лишние операции при инициализации и передаче результатов.
- MetaTester: Исправлена передача тика перед началом тестирования.
- MetaTester: Исправлен расчёт суммарного времени тестирования.
- MetaEditor: Исправлено отображение поля "Дата" во вкладке "Статьи".
- MetaEditor: Исправлена загрузка списка категорий во вкладках "Статьи" и "Code Base".
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 370
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- MQL5: Исправлена работа функции iCustom.
- MetaTester: Исправлена остановка 32-битных и 64-битных удалённых агентов при обновлении.
- MetaTester: Показ загрузки CPU удалённого агента заменён на показ прогресса тестирования.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 373
