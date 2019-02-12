Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 9

MetaTrader 5 Client Terminal build 346

  1. Terminal: Исправлено копирование графических объектов.
  2. Terminal: Исправлено вычисление времени пинга к точкам доступа при их полном рескане.
  3. Terminal: Исправлено "замерзание" интерфейса при открытии демо-счёта и отсутствии интернета.
  4. Terminal: Исправлено формирование лейбла пользовательских индикаторов в отдельном окне.
  5. Terminal: Исправлено отображение календаря экономических событий.
  6. MQL5: Изменено поведение ArrayResize - дополнительно выделенная память зануляется после выделения.
  7. MQL5: Добавлена поддержка графических объектов типа OBJ_EVENT.
  8. MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
  9. MetaTester: Исправлена работа форвард-тестирования.
  10. MetaTester: Исправлено обновление списка экспертов в диалоге настроек тестера.
  11. MetaEditor: Добавлен генератор торговых стратегий. Теперь можно за 4 шага генерировать собственные торговые эксперты на основе готового набора торговых сигналов, алгоритмов Money Management и Trailing Stop:




  12. MetaEditor: Исправлены возникающие ошибки при отладке пользовательских индикаторов.
  13. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 350

  1. Terminal: Исправлено формирование списка категорий новостей при переключении между серверами.
  2. Terminal: Исправлена ошибка отображения стакана цен.
  3. Terminal: Исправлено обновление истории по команде Refresh.
  4. Terminal: Исправлено рисование графического объекта OBJ_EVENT.
  5. Terminal: Исправлены ошибки формирования баров текущего дня на переходе через полночь.
  6. Terminal: Исправлены ошибки формирования баров текущего дня при переключении между разными серверами.
  7. Terminal: Исправлен показ времени последней котировки в заголовке окна котировок.
  8. MQL5: Обновлена стандартная библиотека MQL5. Добавлены методы ускоренной торговли и распечатки ордеров и сделок.
  9. MQL5: Исправлена проверка модификаторов типов.
  10. MetaTester: Увеличена скорость тестирования и оптимизации для x32 платформы.
  11. MetaTester: Оптимизирована работа локального тестера, тестер остаётся в памяти в течении 5 минут после использования, кешируя исторические данные последнего тестирования, что позволяет сэкономить время на предварительной синхронизации и построении истории.
  12. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 353
  1. Terminal: Исправлен показ сделок в истории торговли.
  2. Terminal: Исправлено рисование индикаторов и кастомных индикаторов с помощью гистограмм.
  3. Terminal: Оптимизирована работа сканера точек доступа для работы через прокси-сервер.
  4. Terminal: Исправлено отображение контекстного меню окна торговли при работе в инвесторском режиме.
  5. MQL5: Добавлена функция сравнения строк StringCompare.
  6. MQL5: Исправлена проверка выставляемой толщины линий для кастомных индикаторов.
  7. MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
  8. Tester: Исправлена ошибка, приводящая к прекращению тестирования на компьютерах с процессорами не имеющими поддержки SSE 3.
  9. Tester: Исправлена обработка даты начала тестирования, находящейся за пределами существующей истории.
  10. Tester: Исправлена проверка объёма доступной истории перед началом тестирования.
  11. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 355

  1. Terminal: Исправлены ошибки в всплывающих подсказках графических объектов.
  2. Terminal: Добавлена предварительная проверка средств перед отправкой запроса на торговый сервер.
  3. MQL5: Исправлено сравнение и проверка условий для операндов типа long.
  4. MQL5: Исправлена ошибка сложения с 64 битной константой в 64 битной версии.
  5. MQL5: Обновлена стандартная библиотека. В классы CDealInfo, CHistoryOrderInfo, COrderInfo, CPositionInfo добавлены методы SelectByIndex для выбора соответствующей записи по индексу.
  6. Tester: Теперь понижается приоритет процесса локального агента тестирования для компьютеров с одноядерными процессорами. Это сделано для сохранения возможности нормальной работы пользователя параллельно с процессом тестирования.
  7. Tester: Оптимизировано выполнение торговых операций и проверок.
  8. MetaEditor: Исправлены ошибки в визарде торговых стратегий.
  9. MetaEditor: Исправлено создание нового файла в дереве навигатора.
  10. MetaEditor: Добавлена настройка подсветки фона парных скобок.
  11. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 358

  1. Terminal: Убрано рисование описаний у графических объектов календарных событий.
  2. Terminal: Исправлено выставление SL и TP в диалогах торговли при развороте позиции.
  3. Terminal: Исправлен выбор сервера в диалоге открытия демо-счёта.
  4. Terminal: Оптимизирована загрузка графических объектов при открытии чарта.
  5. Terminal: Оптимизировано добавление на чарт истории сделок тестера.
  6. Terminal: Оптимизировано рисование графического объекта OBJ_EDIT.
  7. MQL5: Исправлена ошибка с input параметрами типа COLOR и uint.
  8. MQL5: new! Добавлены методы управления индикаторами на чарте: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
  9. MQL5: В стандартной библиотеке исправлена работа метода DeleteRange в классах динамических массивов.
  10. MQL5: В стандартной библиотеке исправлены мелкие недочёты в классе CTrade.
  11. Tester: Добавлен экспорт и импорт списка удалённых агентов тестирования.
  12. Tester: В журнал тестирования помимо показа рейтинга производительности добавлен показ конфигурации компьютера агента.
  13. Tester: Изменён показ строковых параметров тестирования.
  14. Tester: Для оптимизации тестирования проверка на Stop Out выполняется раз в минуту (по времени тестирования), а не по каждому тику.
  15. Tester: Исправлен алгоритм раздачи заданий агентам при оптимизации. Задания распределяются только удачно подключившимся агентам.
  16. Tester: Исправлено формирование событий OnTimer.
  17. MetaEditor: Теперь в меню автоподстановки для выбора функции можно использовать не только Enter, но и Space.
  18. MetaEditor: Исправлена ошибка закачки файлов с MQL5.com - при ошибке связи не удаляются ранее скаченные файлы.
  19. MetaEditor: Исправлен переход на строку с описанием ошибки, после компиляции.
  20. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 360

  1. Terminal: Добавлен новый графический объект OBJ_RECTANGLE_LABEL.
  2. Terminal: Исправлено удаление последнего индикатора в подокнах чарта.
  3. Terminal: Исправлено сохранение положения окон чартов.
  4. Terminal: Исправлены ошибки в отображении истории торговли на чарте.
  5. Terminal: Исправлена сборка креш-логов при включенном UAC.
  6. MQL5: Исправлена обработка события клика на чарте.
  7. MQL5: Исправлена обработка uint константы в case операторах.
  8. MQL5: Добавлено сообщение об ошибке компиляции при декларации класса с неверными модификаторами.
  9. MQL5: Исправлены функции ChartIndicatorDelete и ChartIndicatorName.
  10. MQL5: В стандартной библиотеке исправлены методы Shift в классах динамических массивов.
  11. MQL5: В стандартной библиотеке исправлен метод FormatRequestResult класса CTrade.
  12. MQL5: Исправлены ошибки с использованием глобальных переменных типа массив.
  13. Tester: В меню списка агентов добавлена возможность отключении анимации (показ использования CPU агентами) .
  14. Tester: Добавлена возможность группового удаления агентов.
  15. Tester: Исправлено падение тестера при преждевременной остановке тестирования.
  16. Tester: Исправлен сброс даты форвардного тестирования при оптимизации с кастомным форвард-периодом.
  17. Tester: Оптимизирован вывод в лог тестера.
  18. MetaEditor: Исправлена потеря фокуса редактора после закрытия окна автоподстановки.
  19. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 362

  1. Terminal: Диалоги просмотра журналов терминала, тестера и экспертов сделаны неблокирующими.
  2. Terminal: Исправлено сохранение графических настроек терминала при перезагрузке операционной системы с включенным терминалом.
  3. MQL5: Добавлена функция StringReplace.
  4. MQL5: Исправлен приоритет отработки события клика для графического объекта OBJ_RECTANGLE_LABEL.
  5. MQL5: Исправлена безусловная отработка метода OnDeinit при смене параметров пользовательского индикатора.
  6. MQL5: Исправлены ошибки проверки объявления структур\классов вложенных в структуры\классы.
  7. MQL5: Исправлен сброс счётчика рассчитанных данных при инициализации пользовательского индикатора.
  8. MQL5: Исправлены ошибки в классах торговых сигналов стандартной библиотеки.
  9. MQL5: В стандартную библиотеку добавлен класс торгового сигнала CSignal2EMA-ITF, использующий тайм-фильтр CSignalITF.
  10. MetaTester: Исправлена обработка невыполненных заданий при оптимизации.
  11. MetaTester: Исправлена обработка ошибок агентов при оптимизации.
  12. MetaTester: Исправлено групповое обновление агентов.
  13. MetaTester: Исправлены экспорт и импорт списка агентов тестирования.
  14. MetaTester: Исправлено сохранение параметров тестирования при перезагрузке операционной системы с включенным терминалом.
  15. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 368

  1. Terminal: Исправлена ошибка формирования торгового календаря.
  2. Terminal: Оптимизирована генерация отчётов торговли и тестирования в HTML и OpenXML. Теперь генерация больших отчётов не вызывает "замерзание" терминала.
  3. MQL5: Поднята версия EX5 файлов - требуется перекомпиляция MQL5 программ.
  4. MQL5: При ошибке в функции StringReplace теперь выставляется код последней ошибки.
  5. MQL5: Исправлена ошибка в функции ArrayResize для многомерных массивов.
  6. MQL5: Исправлена деинициализация кастомного индикатора при смене его параметров.
  7. MQL5: Добавлена функция приведения перечисления к строке EnumToString().
  8. MQL5: Исправлена передача строки по ссылке в DLL для x64.
  9. MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
  10. MetaTester: Исправлена работа LiveUpdate для удалённых агентов - удалённые агенты следует обновить вручную.
  11. MetaTester: Ускорено тестирование и оптимизация -  убраны лишние операции при инициализации и передаче результатов.
  12. MetaTester: Исправлена передача тика перед началом тестирования.
  13. MetaTester: Исправлен расчёт суммарного времени тестирования.
  14. MetaEditor: Исправлено отображение поля "Дата" во вкладке "Статьи".
  15. MetaEditor: Исправлена загрузка списка категорий во вкладках "Статьи" и "Code Base".
  16. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 370

  1. MQL5: Исправлена работа функции iCustom.
  2. MetaTester: Исправлена остановка 32-битных и 64-битных удалённых агентов при обновлении.
  3. MetaTester: Показ загрузки CPU удалённого агента заменён на показ прогресса тестирования.
  4. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 373

  1. Terminal: Оптимизирована докачка истории в терминале после её удаления.
  2. Terminal: Улучшено позиционирование окон графиков по командам "расположить вертикально" и "расположить горизонтально". 
  3. MQL5: Реализована более быстрая остановка зацикленных экспертов.
  4. MQL5: Исправлена работа с локальными переменными при рекурсивных вызовах виртуальных методов класса. 
  5. MQL5: Изменён формат EX5 - необходима перекомпиляция MQL5 программ.
  6. MQL5: Исправлены ошибка проверки цвета CLR_NONE.
  7. MQL5: Добавлено целочисленное свойство графика CHART_BRING_TO_TOP, позволяющее выводить соответствующий график поверх остальных графиков. 
  8. MQL5: Исправлены ошибки в стандартной библиотеке.
  9. MetaTester: Оптимизирован обмен данными между клиентским терминалом и агентом тестирования.
  10. MetaTester: Улучшено определение проблемных агентов.
  11. MetaTester: Улучшено обновление удалённых агентов тестрования. Теперь можно обновлять и 32-битные и 64-битные удалённые агенты независимо от битности клиентского терминала.
  12. MetaTester: Ускорена отрисовка графика баланса/эквити при огромном количестве сделок.
  13. MetaTester: Улучшено управление памятью при огромном количестве сделок.
  14. MetaTester: Ускорен возврат результатов тестирования клиентскому терминалу.
  15. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
