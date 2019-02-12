Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 13
MetaTrader 5 Client Terminal build 496
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 25 августа 2011 года.

MetaTrader 5 Client Terminal build 501
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 8 сентября 2011 года.

MetaTrader 5 Client Terminal build 507
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 14 сентября 2011 года.

MetaTrader 5 Client Terminal build 514
MetaEditor: В списке имён, вызываемом нажатием на Ctrl+Space, добавлена всплывающая подсказка, отображающая комментарий к переменной.
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 29 сентября 2011 года.

MetaTrader 5 Client Terminal build 519
В случае невозможности перезагрузить компьютер рекомендуем завершить процессы тестерных агентов с помощью диспетчера задач:
Для тестерных агентов, используемых локально, это не требуется.
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 7 октября 2011 года.

MetaTrader 5 Client Terminal build 521
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 16 октября 2011 года.
- Terminal: Исправлен диалог ввода аккаунта MQL5.com.
- Terminal: Исправлено падение терминала при сжатии новостной базы.
- Terminal: Исправлено сохранение новых серверов при их добавлении в диалоге нового счёта.
- MQL5: Исправлена обработка параметрического макроса.
- MetaTester: Исправлено подвисание агентов тестирования в некоторых случаях.
- MetaTester: Добавлено обновление ссылки в списке агентов при изменении состояния авторизации и баланса.
- MetaTester: Расширены логи тестерного агента.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 16 октября 2011 года.
- Terminal: Исправлено падение терминала при обновлении новостной базы.
- MetaTester: Добавлено периодическое обновление баланса на вкладке экспертов.
- MetaTester: Улучшен алгоритм распределения задач между Cloud-серверами.
- MetaEditor: Исправлено получение списка статей при смене языка.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 527
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 23 октября 2011 года.
- Terminal:
Добавлен столбец с идентификатором ордера или сделки во внешних
торговых системах (биржах, ECN и т.д.) во вкладке открытых ордеров и
позиций, и в истории торговли.
- Terminal: Расширены и исправлены сообщения об ошибках авторизации аккаунта на MQL5.com.
- MQL5: Исправлена ошибка определения пути к файлу ресурса при его объявлении.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека, в класс CChartObject добавлено свойство Z_Order().
- MetaTester: В список агентов добавлен столбец с показом количества заданий, выполненных агентом.
- MetaTester: Исправлена остановка локальных агентов тестирования при обновлении системой LiveUpdate.
- MetaTester: Оптимизирован алгоритм распределения задач Cloud-агентам при оптимизации в режиме полного перебора.
- MetaTester: В журнал тестирования добавлен показ итогового распределения
выполненных задач между локальными, удалёнными и Cloud-агентами.
- MetaTester: Исправлено расхождение истории тестирования и оптимизации при наличии баров с нулевым спредом.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 531
MetaTrader 5 Client Terminal build 540
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 13 ноября 2011 года.