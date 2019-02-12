Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 13

Новый комментарий
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 496

  1. Terminal: Исправлена ошибка некорректного отображения картинок Bitmap Label в зависимости от состояния объекта.
  2. Terminal: Исправлено отображение путей, выставленных через MQL5-программу, в диалоге свойств объекта Bitmap Label.
  3. Terminal: Исправлено падение терминала при расчете встроенного индикатора ATR в случае, если данных недостаточно.
  4. MetaTester: Добавлен контроль невыполненных заданий в конце медленной оптимизации (с полным перебором параметров) и возврат их в очередь.
  5. MetaTester: Добавлена проверка на наличие выбранного аккаунта перед началом тестирования.
  6. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  7. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 25 августа 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 501

  1. Terminal: При попытке добавить в Market Watch уже существующий символ он выделяется.
  2. Terminal: Добавлена поддержка обновления клиентского терминала через LiveUpdate с помощью Cloud-серверов.
  3. Terminal: Добавлен учёт приоритета при показе всплывающего описания графического объекта.
  4. Terminal: Исправлена ошибка загрузки графика при запуске терминала.
  5. Terminal: Исправлен порядок удаления графических объектов.
  6. Terminal: Исправлено рисование объёма ордера в окне стакана цен.
  7. Terminal: Исправлено округление цен в диалоге изменения SL и TP.
  8. MQL5: Исправлен запрос данных таймсерии из пользовательских индикаторов.
  9. MQL5: Исправлено выставление правильного кода причины закрытия для пользовательских индикаторов при закрытии терминала.
  10. MQL5: Добавлено свойство, определяющее приоритет графического объекта при обработке события клика OBJPROP_ZORDER (ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER).
  11. MQL5: Исправлены ошибки выполнения MQL5-программ при одновременном импорте EX5 и DLL.
  12. MQL5: Исправлены ошибки исполнения при возврате структуры из функции.
  13. MQL5: Исправлена обработка свойства tester_library в тестере.
  14. MQL5: Исправлено сообщение "internal error" при компиляции.
  15. MQL5: Добавлена автоматическая компиляция файла ex5 при его отсутствии, в случае если он импортируется в другой MQL5-программе.
  16. MQL5: Добавлено предупреждение о неиспользуемых строковых переменных.
  17. MetaTester: Добавлено отображение минимального уровня маржи и результата выполнения функции OnTester в отчёте тестирования.
  18. MetaTester: Теперь качество истории оценивается независимо от состояния синхронизированности.
  19. MetaTester: Добавлена автоматическая вставка индикаторов на график визуального тестирования.
  20. MetaTester: Исправлено "сжатие" графика результатов тестирования.
  21. MetaTester: Исправлен возврат заданий тестирования в очередь.
  22. MetaTester: Исправлен вызов синхронизации истории при обращении к функции SymbolInfoTick.
  23. MetaTester: Исправлена проверка расписания работы агента тестирования.
  24. MetaTester: Оптимизирована отправка истории ордеров и сделок при передаче результатов тестирования.
  25. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  26. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 8 сентября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 507

  1. Terminal: Добавлено автоматическое включение показа уровня Last цены при открытии чарта с Last ценой.
  2. Terminal: В диалоге управления символами добавлен поиск символов по имени и описанию:




  3. Terminal: Добавлены новые параметры тестирования в конфигурационном файле терминала:
    • UseLocal - разрешение использовать локальные агенты тестирования,
    • UseRemote - использовать удалённые агенты тестирования,
    • UseCloud - использовать Cloud-серверы.
  4. MQL5: Изменено значение  кода ошибки ERR_MARKET_SELECT_ERROR - ошибка добавления или удаления символа в Market Watch. Ошибка, связанная с отсуствием символа в Market Watch, переименована в ERR_MARKET_NOT_SELECTED.
  5. MQL5: Добавлены макросы: __FUNCSIG__ - получение сигнатуры текущей функции, __DATE__ и __DATETIME__ - получение даты и времени компиляции.
  6. MetaTester: Перед тестированием в режиме математических расчётов тестер безусловно удаляет файловый кэш.
  7. MetaTester: Исправлена обработка пришедших результатов тестирования при оптимизации с использованием облачных агентов.
  8. MetaTester: В списке результатов оптимизации вместо номера по порядку поступления выводится реально выполненный номер прохода оптимизации.
  9. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  10. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 14 сентября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 514

  1. Terminal: Исправлен расчёт расстояния между графическими объектами.
  2. Terminal: Изменён стиль рисования графических объектов Button и Edit.
  3. Terminal: Исправлена нормализация цен открытия ордеров и сделок в торговом отчёте в формате HTML.
  4. MQL5: Исправлен запрос данных таймсерии из пользовательских индикаторов.
  5. MQL5: Добавлено новое свойство графических объектов Edit и Button - OBJPROP_BORDER_COLOR для обозначения цвета рамки.
  6. MQL5: Исправлена ошибка показа даты в макросах __DATE__  и __DATETIME__.
  7. MQL5: Исправлена ошибка при выводе имени EX5-библиотеки в журнал.
  8. MQL5: Добавлена проверка времени истечения отложенных ордеров в функции OrderCheck.
  9. MQL5: Обновлена стандартная библиотека - в класс CChartObjectEdit добавлены методы BorderColor.
  10. MQL5: Исправлена работа функции ObjectGetValueByTime для горизонтальных линий.
  11. MetaTester: Добавлен показ баланса аккаунта на MQL5.com в списке Cloud-агентов тестирования.
  12. MetaTester: Добавлено периодическое обновление статистики тестирования в менеджере агентов.
  13. MetaTester: Оптимизировано отображение хода тестирования при большом числе агентов.
  14. MetaTester: Оптимизировано получение результатов одиночного тестирования с миллионами ордеров и сделок.
  15. MetaTester: Исправлена остановка тестирования при обрыве связи.
  16. MetaTester: Исправлены проверки в агенте тестирования при синхронизации с Cloud-сервером.
  17. MetaTester: Добавлена синхронизация истории для символа, добавляемого в Market Watch при тестировании.
  18. MetaTester: Исправлена ошибка формирования тиковых объёмов графиков в режиме тестирования "M1 OHLC".
  19. MetaTester: Добавлена защита от бесконечных циклов в Cloud-агентах тестирования. 
  20. MetaTester: Исправлена проверка уровней "заморозки" для ордеров и позиций.
  21. MetaTester: Исправлено начисление свопа с переоткрытием в первый день тестирования.

  22. MetaEditor: В списке имён, вызываемом нажатием на Ctrl+Space, добавлена всплывающая подсказка, отображающая комментарий к переменной.


  23. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  24. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 29 сентября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 519

  1. Terminal: Увеличена скорость и уменьшено потребление памяти при отображении торговой истории.
  2. Terminal: Улучшено шифрование торговой истории клиентского терминала. Исправлен показ торговой истории при переключении на торговый счёт с неверным паролем.
  3. Terminal: Оптимизировано отображение торговой истории при высокой торговой активности.
  4. Terminal: Оптимизирована работа с большими объёмами новостей.
  5. Terminal: Исправлено отображение сделок торговой истории на графике.
  6. Terminal: Исправлено падение терминала при его закрытии из эксперта.
  7. MQL5: Исправлена генерация события изменения свойств объекта.
  8. MQL5: Изменено значение свойства терминала TERMINAL_LANGUAGE - вместо кодовой страницы текущего языка интерфейса возвращается название языка. Номер кодовой страницы можно получить с помощью нового свойства TERMINAL_CODEPAGE.
  9. MetaTester: Исправлено зависание агентов тестирования при синхронизации чартов:
    Внимание! Для агентов тестирования, установленных в виде сервисов (т.е. используемых как удалённые агенты или для подключения к Cloud-серверу), необходимо перезагрузить компьютер, на котором установлены эти агенты. Это необходимо для успешного обновления на новый билд.

    В случае невозможности перезагрузить компьютер рекомендуем завершить процессы тестерных агентов с помощью диспетчера задач:



    Для тестерных агентов, используемых локально, это не требуется.
  10. MetaTester: Исправлено добавление символа тестирования в список выбранных перед началом тестирования.
  11. MetaTester: Исправлен показ и ввод параметров тестирования типа "перечисление".
  12. MetaTester: Исправлено и оптимизировано сканирование доступных Cloud-серверов.
  13. MetaTester: Добавлен периодический сброс накопленного журнала тестирования на диск.
  14. MetaEditor: Исправлено поведение диалогов мастера генерации торговых стратегий.
  15. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  16. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 7 октября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 521

  1. Terminal: Исправлен диалог ввода аккаунта MQL5.com.
  2. Terminal: Исправлено падение терминала при сжатии новостной базы.
  3. Terminal: Исправлено сохранение новых серверов при их добавлении в диалоге нового счёта.
  4. MQL5: Исправлена обработка параметрического макроса.
  5. MetaTester: Исправлено подвисание агентов тестирования в некоторых случаях.
  6. MetaTester: Добавлено обновление ссылки в списке агентов при изменении состояния авторизации и баланса.
  7. MetaTester: Расширены логи тестерного агента.
  8. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  9. Обновлена документация.
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 16 октября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 
MetaTrader 5 Client Terminal build 523
  1. Terminal: Исправлено падение терминала при обновлении новостной базы.
  2. MetaTester: Добавлено периодическое обновление баланса на вкладке экспертов.
  3. MetaTester: Улучшен алгоритм распределения задач между Cloud-серверами.
  4. MetaEditor: Исправлено получение списка статей при смене языка.
  5. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  6. Обновлена документация.
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 16 октября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 527

  1. Terminal: Добавлен столбец с идентификатором ордера или сделки во внешних торговых системах (биржах, ECN и т.д.) во вкладке открытых ордеров и позиций, и в истории торговли.
  2. Terminal: Расширены и исправлены сообщения об ошибках авторизации аккаунта на MQL5.com.
  3. MQL5: Исправлена ошибка определения пути к файлу ресурса при его объявлении.
  4. MQL5: Обновлена стандартная библиотека, в класс CChartObject добавлено свойство Z_Order().
  5. MetaTester: В список агентов добавлен столбец с показом количества заданий, выполненных агентом.
  6. MetaTester:  Исправлена остановка локальных агентов тестирования при обновлении системой LiveUpdate.
  7. MetaTester: Оптимизирован алгоритм распределения задач Cloud-агентам при оптимизации в режиме полного перебора.
  8. MetaTester:  В журнал тестирования добавлен показ итогового распределения выполненных задач между локальными, удалёнными и Cloud-агентами.
  9. MetaTester: Исправлено расхождение истории тестирования и оптимизации при наличии баров с нулевым спредом.
  10. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  11. Обновлена документация.
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 23 октября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 


Анонс обновления MetaTrader 5

В течение ближайших дней будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. После публикации обновления будет выпущена дополнительная новость, содержащая окончательный список изменений и номера билдов. Планируются следующие изменения

MetaTrader 5 Client Terminal build 531

  1. Terminal: Торговые и ценовые характеристики торгового инструмента в Market Watch вынесены из вкладки "Символы" в отдельную вкладку "Детали":



  2. Terminal: Исправлена закачка файлов документации терминала и редактора MetaEditor.
  3. Terminal: Исправлено выставление настроек фильтрации в торговой истории после смены счёта.
  4. Terminal: Переработан диалог выбора сервера при открытии демонстрационного счёта.
  5. Terminal: Исправлено и ускорено отображение стаканов цен.
  6. Terminal: Исправлена ошибка сохранения эксперта, установленного на графике, при смене профиля.
  7. Terminal: Исправлено отображение писем о необходимости подтверждения клиентского сертификата для дальнейшей авторизации.
  8. Terminal: Исправлено падение терминала при завершении сессии Windows с последующим отказом.
  9. MQL5: Исправлено управление видимостью графических объектов на разных таймфреймах.
  10. MQL5: Исправлено значение цветовых констант clrAqua и clrFuchsia.
  11. MQL5: Расширены проверки корректности запроса данных таймсерии.
  12. MQL5: Исправлена ошибка изменения размера динамического массива.
  13. MQL5: Изменена версия .ex5 файлов. Необходима повторная компиляция всех MQL5-программ.
  14. MetaTester: Расширен контроль за использованием ресурсов Cloud-агентами тестирования (использование процессора, памяти, жёсткого диска).
  15. MetaTester: Исправлена проверка дат диапазона одиночного тестирования.
  16. MetaTester: Исправлен сброс списка выбранных символов перед началом очередного прохода тестирования.
  17. MetaTester: Исправлены ошибки сканирования и отображения списка доступных Cloud-серверов.
  18. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  19. Обновлена документация.
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 540

  1. Terminal: Торговые и ценовые характеристики символа в Market Watch вынесены из вкладки "Символы" в отдельную вкладку "Детали":


  2. Terminal: Исправлена закачка файлов документации терминала и редактора MetaEditor.
  3. Terminal: Исправлено выставление настроек фильтрации в торговой истории после смены счёта.
  4. Terminal: Переработан диалог выбора сервера при открытии демо-счёта.
  5. Terminal: Исправлено и ускорено отображение стаканов цен.
  6. Terminal: Исправлена ошибка сохранения эксперта, установленного на графике, при смене профиля.
  7. Terminal: Исправлено отображение писем о необходимости подтверждения клиентского сертификата для дальнейшей авторизации.
  8. Terminal: Исправлено падение терминала при завершении сессии Windows с последующим отказом.
  9. Terminal: Исправлено некорректное отображение денежных значений в системах, язык которых имеет написание справа налево.
  10. Terminal: Внесены исправления для улучшения стабильности работы терминала под Wine.
  11. MQL5: Исправлено управление видимостью графических объектов на разных таймфреймах.
  12. MQL5: Исправлено значение цветовых констант clrAqua и clrFuchsia.
  13. MQL5: Расширены проверки корректности запроса данных таймсерии.
  14. MQL5: Исправлена ошибка изменения размера динамического массива.
  15. MQL5: Изменена версия .ex5 файлов. Необходима повторная компиляция всех MQL5-программ.
  16. MQL5: В классы массивов примитивных типов добавлены методы линейного поиска.
  17. MetaTester: Расширен контроль за использованием ресурсов Cloud-агентами тестирования (использование процессора, памяти, жёсткого диска).
  18. MetaTester: Исправлена проверка дат диапазона одиночного тестирования.
  19. MetaTester: Исправлен сброс списка выбранных символов перед началом очередного прохода тестирования.
  20. MetaTester: Исправлены ошибки сканирования и отображения списка доступных Cloud-серверов.
  21. MetaTester: Добавлена поддержка прокси для подключения к Cloud-сети.
  22. MetaTester: Исправлена ошибка "no history" при оптимизации с использованием Cloud-сети.
  23. MetaTester: В визуальном тестировании исправлено автоматическое добавление пользовательских индикаторов, рисующихся в отдельном окне.
  24. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  25. Обновлена документация.

Обновление доступно через систему LiveUpdate с 13 ноября 2011 года.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
1...67891011121314151617181920
Новый комментарий