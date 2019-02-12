Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 17
MetaTrader 5 Client Terminal build 858: Push-уведомления о торговых транзакциях и алерты на графике
При разрешенной опции управления торговыми уровнями с чарта значение цены у алерта может быть изменено перетаскиванием мышью на новый ценовой уровень. Алерт может быть отключен или удален с помощью контекстного меню соответствующего уровня на графике.
Раньше требовалась запись вида
MQL5 на MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Вместо работы над совместимостью MQL4 -> MQL5, мы решили пойти наоборот. Мы перенесли максимум функций и возможностей языка MQL5, полностью сохраняя функционал MQL4. То есть все мощные функции MQL5, включая ООП и компилятор в нативный код, станут доступны в MQL4. Для этого мы разработали единый компилятор, который автоматически поддерживает оба языка MQL4 и MQL5. MetaEditor тоже становится единым для обеих платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5. С его помощью можно компилировать как MQL4, так и MQL5 из любой версии.
MQL5 Storage с MetaTrader 4
Разработчикам станет легко работать с версионным контролем исходников, участвовать в групповых разработках и синхронизировать файлы.
Улучшение защиты кода приложений в MetaTrader 4
В новых EX4/EX5-файлах серьезная и полностью переработанная защита по сравнению со старым EX4.
Маркет приложений MetaTrader 4
Переход на новый компилятор, поддерживающий ресурсы и штатную защиту под конкретный компьютер пользователя, позволит создавать и продавать полноценные приложения. За защиту EX4/EX5-файлов, проданных через Маркет, не стоит беспокоиться - там нет байткода, а лишь чистый нативный код, подписанный нашим приватным ключом. Это позволит привести в порядок все существующее многообразие продаваемых решений и защитить продавцов.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 build 868: Безусловная синхронизация позиций сигналов и работа над ошибками
Данная опция необходима при использовании сигналов на VPS (Virtual Private Server) и также может быть использована для повышения надежности синхронизации при работе с уже выбранным сигналом.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 871
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 880: Журнал терминала с миллисекундами и макросы MQL4BUILD/MQL5BUILD
Если в результате балансовой или кредитной операции, средства подписчика увеличились, то принудительной синхронизации не происходит.
Обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 900: Журналы в MetaTrader Market и новый MetaViewer
В пятницу 28 февраля 2014 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
Как и программы для MetaTrader 5, журналы можно купить через раздел Маркет на MQL5.community, а также непосредственно через терминал MetaTrader 5. Все журналы сопровождаются подробным описанием, а также галереей ознакомительных скриншотов:
На витрине журналов всегда отображаются актуальные выпуски. Предыдущие номера вы можете найти на вкладке "Архив".
Для покупки журнала необходимо иметь аккаунт на MQL5.com и достаточную для покупки сумму денег на нем. Данные аккаунта необходимо указать в настройках терминала на вкладке "Сообщество":
Для покупки журнала необходимо нажать кнопку "Купить" на его странице. После этого будет показан диалог подтверждения покупки:
Для продолжения покупки необходимо согласиться с правилами использования сервиса Маркет, а затем ввести пароль вашего аккаунта на MQL5.community. После этого с вашего аккаунта будет списана указанная сумма денег и произойдет скачивание журнала. Вместо кнопки "Купить" появится кнопка "Открыть".
Файлы журналов скачиваются в папку Мои документы\MQL5 Market\Magazines\[Название издания]\[Название номера]. Скачивание может осуществляться в двух форматах:
Для просмотра файлов MQB в терминал MetaTrader 5 добавлен специальный компонент - MetaViewer. Именно это приложение будет запущено при нажатии кнопки "Открыть" на странице скачанного журнала. При первом запуске, если на компьютере включена система User Account Control, пользователю будет предложено разрешить терминалу ассоциировать файлы MQB с MetaViewer. После ассоциирования файлы MQB будут автоматически открываться в MetaViewer при их запуске из проводника Windows.
- MQB - данный формат
используется для платных журналов. Этот формат является защищенным. При
покупке и скачивании осуществляется шифрация файла таким образом, чтобы
он мог быть открыт только на том компьютере, с которого он был скачан.
Факт создания такой защищенной копии называется активацией. Каждый
журнал может быть активирован как минимум 5 раз на различном
оборудовании. Продавцы журналов могут увеличить количество активаций по
своему усмотрению.
- PDF - данный формат используется для
бесплатных журналов. После скачивания такой файл можно переносить и
просматривать на других устройствах.
При нажатии "ОК" файлы будут ассоциованы, а выбранный журнал будет сразу открыт в MetaViewer. При нажатии "Отмена" произойдет только открытие файла журнала.
MetaViewer представляет собой удобное средство для просмотра журналов и книг в формате MQB и PDF. Для перелистывания используются стрелки на клавиатуре: для постраничного - стрелки вправо и влево, для прокрутки - стрелки вверх и вниз. В меню и на панели управления MetaViewer представлены дополнительные команды для настройки вида журналов и навигации по ним:
Вкладка появляется только после регистрации MetaViewer в системе. Если у текущего пользователя достаточно прав и отключена система User Account Control, регистрация MetaViewer происходит автоматически при первом запуске терминала после обновления. В ином случае, при первой попытке открыть журнал пользователю будет показан диалог, запрашивающий однократное повышение прав для MetaViewer.
В окне регистрации необходимо указать желаемый логин, а также адрес электронной почты. После нажатия кнопки "Регистрация" на указанный адрес будет выслано письмо для активации аккаунта MQL5.community.
Аккаунт в сообществе MQL5.community позволяет трейдеру пользоваться мощными дополнительными сервисами:
Коэффициенты маржи:
Для каждого типа ордера указывается множитель для расчета маржинальных требований относительно основной суммы залога. Основная сумма залога рассчитывается в зависимости от указанного способа расчетов (Forex, CFD, Futures и т.д.).
Подробное описание расчета маржинальных требований представлено в справочном руководстве клиентского терминала.
Спреды:
По торговыми позициям может осуществляться льготное взимание маржи, в случае когда они находятся в спреде по отношению друг к другу. Нахождением в спреде считается наличие разнонаправленных позиций по смежным инструментам. Заниженные маржинальные требования для позиций в спреде дают трейдеру больше возможностей для торговли.
У спреда есть стороны - A и B. Сторонами называются разнонаправленные позиции в спреде - покупка или продажа. При этом тип стороны не связан с определенным направлением позиции (покупка или продажа). Важно, чтобы позиции трейдера по всем символам стороны были либо длинными, либо короткими.
Для каждой стороны спреда может быть указано несколько символов с собственными коэффициентами объема. Эти коэффициенты указываются в скобках, например, LKOH-3.13 (1).
Рассмотрим пример:
Чтобы позиции трейдера находились в спреде, он должен открыть позиции объемом 1 и 2 лота по GAZR-9.12 и GAZR-3.13 соответственно в одну сторону и позицию объемом 1 лот по GAZR-6.13 в другую сторону.В колонке Margin указывается тип взимания маржи по данному спреду:
Указанная маржа взимается за единицу спреда - за указанное сочетание позиций. Если какая-то часть позиции не укладывается в спред, то с нее будет взиматься дополнительная маржа в соответствии с настройками символа. Если текущие позиции клиента имеют объем, в который указанное сочетание укладывается несколько раз, то взимаемая маржа соответствующим образом увеличивается. Например, по условиям в спреде находятся два инструмента A и B с весом 1 и 2. Если клиент имеет позиции по этим инструментам объемом 3 и 4 лота соответственно, то итоговый размер маржи будет равен удвоенному значению из настроек спреда (два спреда: 1 лот A и 2 лота B, 1 лот A и 2 лота B) плюс маржа за один оставшийся лот инструмента A.
Подробное описание спредов представлено в справочном руководстве клиентского терминала.
Каждое приложение, приобретаемое в MetaTrader AppStore, дополнительно защищается, что позволяет использовать его только на том оборудовании, с которого оно было приобретено. Факт создания такой защищенной копии называется активацией. Каждый продукт может быть активирован как минимум 5 раз на различном оборудовании. Авторы продуктов могут увеличить количество активаций по своему усмотрению.
Новый диалог позволяет предотвратить трату активаций по незнанию, информируя о том, что их количество ограничено.
Если аккаунт подписан на сигнал, то для него будет отображаться соответствующая иконка с названием сигнала. При наведении курсора мыши на название будет показана информация о сроке окончания подписки. В контекстном меню доступны команды просмотра сигнала, а также отписки от него. Последняя команда отображается, только если терминал в данный момент подключен этим торговым счетом.
Показ пиктограммы подписки делает работу с сигналами в терминале более наглядной и удобной.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
В пятницу 7 марта 2014 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
MetaTrader 5 Client Terminal build 910
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлены ошибки и падения при работе в Wine (для работы в Linux, Mac).
- Terminal: Исправлено отображение центральной линии графического объекта "Gann Grid" при изменении масштаба.
- MQL5: Исправлена ошибка загрузки .ex5 файлов в некоторых случаях.
- MQL5: Исправлена работа функций StringToCharArray и StringToTime.
- Исправления по крешлогам.
- Обновлена документация.
Обновление платформы MetaTrader 5 build 930: Книги в MetaTrader Маркете
В пятницу 11 апреля 2014 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
Как и программы для MetaTrader 5, книги можно купить через раздел Маркет на MQL5.community, а также непосредственно через терминал MetaTrader 5. Все книги сопровождаются аннотациями, а также выдержками в виде скриншотов:
Перед любой покупкой можно скачать превью - первые несколько страниц книги для ознакомления, количество которых определяет продавец.
Для покупки книги необходимо иметь аккаунт на MQL5.com и достаточную для покупки сумму денег на нем. Данные аккаунта необходимо указать в настройках терминала на вкладке "Сообщество":
Для покупки книги необходимо нажать кнопку "Купить" на ее странице. После этого будет показан диалог подтверждения покупки:
Для продолжения покупки необходимо согласиться с правилами использования сервиса Маркет, а затем ввести пароль вашего аккаунта на MQL5.community. После этого с вашего аккаунта будет списана указанная сумма денег и произойдет скачивание книги. Вместо кнопки "Купить" появится кнопка "Открыть".
Файлы книг скачиваются в папку Мои документы\MQL5 Market\Books\. Скачивание может осуществляться в двух форматах:
Для просмотра файлов книг в терминале MetaTrader 5 доступен специальный компонент - MetaViewer. MetaViewer представляет собой удобное средство для просмотра журналов и книг в формате MQB и PDF. Для перелистывания используются стрелки на клавиатуре: для постраничного - стрелки вправо и влево, для прокрутки - стрелки вверх и вниз.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Обновление платформы MetaTrader 5 build 965: Умный поиск, OTP и перевод денег между счетами
В пятницу 27 июня 2014 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
По мере набора искомой фразы поисковая система моментально предлагает возможные варианты:
Для поиска по одному из предыдущих запросов установите курсор в строку и нажмите клавишу "Стрелка вниз", будет показана история запросов. В строке поиска теперь отсутствует возможность выбора области поиска, система самостоятельно выбирает наиболее релевантные результаты и удобно показывает их по категориям:
Для улучшения восприятия теперь в результатах поиска отображается не только текст, но и аватары статей, книг и программ. Используйте верхнюю панель для просмотра результатов поиска по продуктам в MetaTrader AppStore, библиотеке исходных кодов, сигналам, форуму MQL5.community и документации. Если в каком-либо из разделов результаты отсутствуют, он подсвечивается серым цветом.
В качестве генератора одноразовых паролей выступает мобильный терминал MetaTrader 5 для iPhone. Позже будет добавлена возможность использовать также мобильный терминал для Android.
Включение OTP
Чтобы начать использовать одноразовые пароли, необходимо связать свой торговый счет с генератором паролей, в качестве которого выступает мобильный терминал MetaTrader 5 для iPhone.
В открывшемся окне выберите пункт "Привязать к счету".
Далее укажите имя сервера, на котором открыт торговый счет, номер счета и главный пароль к нему. Опцию "Привязать" следует оставить включенной. Ее необходимо выключать, если вы собираетесь отвязать указанный счет от генератора и больше не использовать одноразовые пароли.
После нажатия кнопки "Привязать", расположенной в верхней части окна, торговый счет будет связан с генератором, появится соответствующее сообщение.
Аналогичным образом вы можете привязать неограниченное количество торговых счетов к генератору.
Одноразовый пароль показывается в верхней части раздела OTP. Под ним в виде синей полоски отображается индикатор времени действия данного пароля. Как только время действия истечет, пароль станет недействительным и будет сгенерирован новый.
Дополнительные команды:
Использование OTP в десктопном терминале
После привязки к генератору, при попытке подключения через десктопный терминал при помощи торгового счета будет дополнительно запрашиваться одноразовый пароль:
В появившемся диалоге выберите счет, на который необходимо перевести средства. Сумма перевода указывается в валюте депозита текущего счета. Она не может превышать текущий баланс и текущий объем свободной маржи на счете.
Для перевода средств требуется указать мастер-пароль для обоих счетов. Если для счета, с которого осуществляется перевод, используется OTP-аутентификация, для него дополнительно требуется указать одноразовый пароль.
Перевод средств осуществляется в виде балансовых сделок: сделка снятия на текущем счете и сделка пополнения на счете-получателе.
Возможность перевода средств должна быть включена на торговом сервере. В зависимости от настроек налагается ряд ограничений на то, между какими счетами можно осуществлять перевод средств. В частности, переводы могут быть ограничены только для счетов с совпадающими именами и почтовыми ящиками.
Сейчас можно выбрать любой счет в окне "Навигатор" и изменить пароли к нему, нажав соответствующую команду в контекстном меню:
Для длинных позиций перетаскивание вниз позволит выставить стоп лосс, вверх - тейк профит. Для коротких позиций - наоборот. При перетаскивании показывается прибыль/убыток в пипсах и валюте, которые могут быть получены при срабатывании данного уровня.
Все пользовательские индикаторы, примеры, а также индикаторы, приобретенные в MetaTrader AppStore, теперь показываются вместе со встроенными техническими индикаторами. Четыре категории встроенных индикаторов всегда показываются первыми.
Пункт "Логин" был переименован в "Подключиться к торговому счету". Авторизоваться в MQL5.community стало возможным не только через настройки терминала, но и с помощью контекстных меню раздела "Счета" и его подразделов.
В контекстном меню счета также были произведены следующие изменения:
С помощью этой новой функции любой робот может обмениваться данными со сторонними сайтами, совершать сделки исходя из свежих новостей и записей экономического календаря, реализовывать аналитику, формировать и публиковать автоматические отчеты, считывать свежие котировки и многое другое, что раньше было доступно только с помощью сомнительных сторонних DLL. При этом для трейдеров все абсолютно безопасно, так как они сами могут контролировать список доверенных веб-сайтов, к которым разрешено обращаться программам.
Функция WebRequest получает и отправляет информацию с веб-сайтов с помощью GET и POST-запросов. Чтобы разрешить MQL5-программе осуществлять такие запросы, необходимо включить опцию "Разрешить WebRequest для следующих URL" в настройках терминала и явным образом вручную прописать URL-адреса доверенных сайтов.
По соображениям безопасности данная опция по умолчанию отключена.
Теперь вы можете непосредственно из MQL5-программы получить список сигналов, проанализировать их качество на основе собственных критериев, выбрать лучший и автоматически на него подписаться. Фактически, появился новый класс торговых роботов, которые периодически перебирают доступные сигналы и при необходимости подписываются на лучший в данный момент сигнал.
Для этого в язык MQL5 были добавлены новые функции управления сигналами:
Таким образом, теперь можно не только автоматически копировать сделки, но также автоматически выбирать сигналы для копирования.
По умолчанию, для обеспечения безопасности, торговому роботу запрещено менять настройки сигнала. Чтобы активировать данную функцию, необходимо в свойствах советника проставить отметку "Разрешить изменение настроек сигналов".
Сигнатуры функций:
Для работы с функциями также добавлено новое перечисление ENUM_CRYPT_METHOD:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Обновление платформы MetaTrader 5 build 975: Показ Expert ID
В пятницу 1 августа 2014 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1010: Новые сигналы, маркет и опционы
В пятницу 31-го октября будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:MetaTrader 5 Client Terminal build 1010
Новые функции списка сигналов:
Обновилась страница просмотра сигналов. Появилась возможность добавить сигнал в избранные. Общее состояние счета сигнала показывается при наведении курсора мыши на показатель "Прирост".
Расширилась статистика по сигналу:
Также добавились новые вкладки:
Доска опционов
На доске отображается серия опционов по дате истечения на базовый актив (класс опционов), выбранный в поле "Underlying". Для опционов отображаются следующие параметры:
График волатильности
По горизонтальной оси данного графика откладываются страйки опциона, а по вертикальной - подразумеваемая волатильность.
Если в торговой истории сигнала есть символы, которых нет у подписчика, то подписка разрешается (ранее запрещалась). Действия с позициями, по которым у подписчика отсутствуют символы, игнорируются. При этом в журнал выводится информирующее сообщение:
Синхронизация с провайдером сигналов будет осуществлена. Позиции и ордера, открытые не по сигналу, на который осуществляется подписка, будут оставлены без изменения. Пользователь может проводить любые операции с ними.
Теперь пользователи могут осуществлять торговые операции вручную (или советником), будучи подписанными на сигнал. Сервис сигналов будет игнорировать позиции и ордера, открытые трейдером.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.