Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 4
MetaTrader 5 Client Terminal build 246
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Список изменений в справке по MQL5:
Автоматическое обновление справки в формате CHM (1.5 Mb) предлагается после нажатия кнопки F1 в MetaEditor 5 (если текущая установленная версия устарела).
Кроме того, справку можно скачать самостоятельнопо :
MetaTrader 5 Client Terminal build 247
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- MQL5: Исправления по сообщениям на форуме
- MQL5: Исправлена инициализация статического массива.
- MQL5: Исправлена ошибка в синхронном доступе к истории из экспертов и скриптов.
- MQL5: Исправлена ошибка в кастомных индикаторах в проверке ограничения на количество цветов графического построения.
- MQL5: Исправлена и переделана работа таймеров - эксперты и кастомные индикаторы имеют отдельные собственные таймеры.
- Terminal: Сохранение параметров работающего эксперта при перекомпиляции.
- Terminal: Модифицирован алгоритм закачки данных при прокрутке влево - данные запрашиваются с запасом пропорциональным числу запрашиваемых баров.
- Terminal: Исправлены ошибки получения и хранения новостей.
- Terminal: Переписана работа команды "Обновить" ("Refresh") чарта - по команде производится полная синхронизация исходных минутны данных, с перестроением выбранного периода и прикреплённых индикаторов.
MetaTrader 5 Client Terminal build 248
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- MQL5: Исправлена ошибка в синхронном доступе к истории из экспертов и скриптов.
- MQL5: Исправлено чтение строки из файла функцией FileReadString.
- MQL5: Исправлен алгоритм копирования таймсерии (функции Copy*) в режиме "от даты до даты".
- MQL5: Исправления по крешлогам и сообщениям на форуме.
- Terminal: Исправления в переводе панели инструментов на русский язык.
- MetaEditor: Исправлена сортировка вариантов автоподстановки с учётом
регистра - теперь варианты с точным соответствием помещаются в начало
списка.
MetaTrader 5 Client Terminal build 249
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- MQL5: Исправлена ошибка в доступе к выбранной позиции.
- MQL5: Исправлена передача NULL в качестве строки-параметра в системный вызов
- MQL5: Исправлено представление 5-го параметра parameters_array функции IndicatorCreate - исправлен на константный.
MetaTrader 5 Client Terminal build 250
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 251
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 252
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
MetaTrader 5 Client Terminal build 253
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
