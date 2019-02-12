Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 4

MetaTrader 5 Client Terminal build 246

  1. MQL5: Исправлена ошибка неправильного определения типа передаваемого параметра в функцию Comment (Print, Alert).
  2. MQL5: Добавлена проверка, если в кастомном индикаторе для графической серии отсутствует свойство indicator_colorN и не установлено значение свойства PLOT_COLOR_INDEXES, то значение свойства по умолчанию устанавливается равным 1.
  3. MQL5: Исправлена ошибка в работе функций Copy* в варианте запроса данных от даты до даты.

Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 

Список изменений в справке по MQL5:

  1. Поправлены описания функций StringGetCharacter и StringSetCharacter;
  2. Добавлен пример для функции ArrayInitialize;
  3. Поправлено описание функции ArrayResize;
  4. Поправлено определение функции ChartWindowFind;
  5. Улучшен пример для функции GetPointer;
  6. Дополнено описание раздела Флаги открытия файлов;
  7. Добавлен раздел Символьные константы;
  8. Добавлено событие CHARTEVENT_CLICK в раздел Типы событий графика и переработан пример к нему.
  9. Добавлена функция GlobalVariableTime.

Автоматическое обновление справки в формате CHM (1.5 Mb) предлагается после нажатия кнопки F1 в MetaEditor 5 (если текущая установленная версия устарела).

Кроме  того, справку можно скачать самостоятельнопо :

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 247

  1. MQL5: Исправления по сообщениям на форуме
  2. MQL5: Исправлена инициализация статического массива.
  3. MQL5: Исправлена ошибка в синхронном доступе к истории из экспертов и скриптов.
  4. MQL5: Исправлена ошибка в кастомных индикаторах в проверке ограничения на количество цветов графического построения.
  5. MQL5: Исправлена и переделана работа таймеров - эксперты и кастомные индикаторы имеют отдельные собственные таймеры.
  6. Terminal: Сохранение параметров работающего эксперта при перекомпиляции.
  7. Terminal: Модифицирован алгоритм закачки данных при прокрутке влево - данные запрашиваются с запасом пропорциональным числу запрашиваемых баров.
  8. Terminal: Исправлены ошибки получения и хранения новостей.
  9. Terminal: Переписана работа команды "Обновить" ("Refresh") чарта - по команде производится полная синхронизация исходных минутны данных, с перестроением выбранного периода и прикреплённых индикаторов.
MetaTrader 5 Client Terminal build 248

  1. MQL5: Исправлена ошибка в синхронном доступе к истории из экспертов и скриптов.
  2. MQL5: Исправлено чтение строки из файла функцией FileReadString.
  3. MQL5: Исправлен алгоритм копирования таймсерии (функции Copy*) в режиме "от даты до даты".
  4. MQL5: Исправления по крешлогам и сообщениям на форуме.
  5. Terminal: Исправления в переводе панели инструментов на русский язык.
  6. MetaEditor: Исправлена сортировка вариантов автоподстановки с учётом регистра - теперь варианты с точным соответствием помещаются в начало списка.
MetaTrader 5 Client Terminal build 249

  1. MQL5: Исправлена ошибка в доступе к выбранной позиции.
  2. MQL5: Исправлена передача NULL в качестве строки-параметра в системный вызов
  3. MQL5: Исправлено представление 5-го параметра parameters_array функции IndicatorCreate - исправлен на константный.
MetaTrader 5 Client Terminal build 250

  1. MQL5: Исправлена передача NULL в качестве строки в DLL вызов.
  2. MQL5: Исправления по сообщениям на форуме.
  3. MQL5: Дополнения для поддержки x64 компилятора.
  4. MQL5: Исправлена обработка событий перемещения графического объекта.
  5. MQL5: Исправления в стандартной библиотеке (константность методов и их параметов).
  6. MQL5: Исправлен умолчательный параметр digits в функции DoubleToString.
  7. MQL5: Исправлена ошибка в синхронном доступе к истории из экспертов и скриптов.
  8. MQL5: Исправлена ошибка выделения большого объема памяти при запросе таймсерии от даты до даты.
  9. MQL5: Исправлена ошибка в оптимизаторе функций приводящая к ошибке "Unresolved function".
  10. Terminal: Исправлена ошибка формирования истории при переходе через полночь при рассинхронизации клиентского и серверного времени.
  11. Terminal: Исправлена ошибка расчёта на вкладке "Активы" (Exposure).
  12. Terminal: Добавлена опция использования точной шкалы времени при построении (Сервис-Параметры-Объекты-Точная шкала времени). Данная опция позволяет привязывать опорные точки графического объекта по времени, не только к времени бара, но и к точному значению времени между барами.



Список изменений в справке по MQL5:

  1. Добавлен раздел Создание и уничтожение объектов;
  2. Уточнение раздела Функции обработки событий: обработчики OnChartEvent и OnTimer можно теперь вызывать и в индикаторах;
  3. Уточнение функций EventSetTimer и EventKillTimer: каждый эксперт и индикатор создает свою копию таймера;
  4. Добавлено примечание к функции FileSeek;
  5. Добавлено описание к функциям MathMax и MathMin;
  6. Уточнение оператора new: оператор new может применяться только к объектам класса, но не к структурам;
  7. Уточнение описание свойства CHART_FIRST_VISIBLE_BAR - подразумевается индексация баров как для таймсерии;
  8. Уточнено описание параметра для функции IndicatorCreate() - parameters_array[] передается константным объявлением;
  9. Поправки в описании классов Стандартной библиотеки.

Автоматическое обновление справки в формате CHM (1.5 Mb) предлагается после нажатия кнопки F1 в MetaEditor 5 (если текущая установленная версия устарела).

Кроме  того, справку можно скачать самостоятельнопо :

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 251

  1. Terminal: Оптимизирована загрузка и сохранение графических объектов.
  2. Terminal: Исправлено выставление расположения окон при ошибке загрузки одного из чартов.
  3. Terminal: Исправлены ошибки сетевой подсистемы при массированной закачке данных.
  4. Terminal: Исправлены ошибки в тултипах минимизированного окна чарта.
  5. Terminal: Исправлено форматирование результатов торговой операции в диалоге торговли.
  6. Terminal: Исправлен диалоги индикаторов и объектов для корректного отображения на русском языке.
  7. Terminal: Исправлено рисование линии нуля для индикаторов.
  8. Terminal: Оптимизировано и исправлено рисование трендовой линии для случая близкого расположения опорных точек.
  9. MQL5: Исправления по сообщениям на форуме.
  10. MQL5: Исправлена последовательность удаления глобальных переменных.
  11. MQL5: Исправлены ошибки неверного расчёт числа баров в Copy* функциях в режиме "от даты до даты".
  12. MQL5: Исправлен вывод дампа отладчиком при критической ошибке.
  13. MQL5: Исправлена типизация при оптимизации умножения-деления на 1.0.
  14. MetaEditor: Исправлен показ значения переменной указателя в окне отладки.

MetaTrader 5 Client Terminal build 252

  1. Terminal: Исправлен показ диалога закачки файла помощи при уже идущей закачке.
  2. Terminal: Исправлено рисование трендовой линии с лучами.
  3. Terminal: Исправлена синхронизация торговой истории.
  4. Terminal: Исправлен стиль рисования индикаторов "Гистограмма" - при ширине линии 0 или 1, используется установленный стиль рисования.
  5. Terminal: Оптимизация работы терминала с большим количеством графических объектов.
  6. MQL5: Исправлена обработка свойств типа "цвет" пользовательского индикатора.
  7. MQL5: Исправлен вызов функций возвращающих, структуры.
  8. MQL5: Исправлен вызов деструкторов объектов по командам break и continue.
  9. MQL5: Исправлено приведение строки к булевскому типу.
  10. MQL5: Исправлена передача значения по умолчанию в функциях FileWriteStruct и FileReadStruct.

MetaTrader 5 Client Terminal build 253

  1. Terminal: Изменен формат некоторых внутренних структур данных.
  2. MQL5:  Изменился тип возращаемого значения для функции GlobalVariableCheck с datetime на bool.
  3. MQL5: Исправления по сообщениям на форуме.

