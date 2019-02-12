Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 11
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена ошибка в изменении свойств графического объекта "График".
- MQL5: Добавлена поддержка параметрических макросов - теперь можно объявлять макросы вида:
- MQL5: Добавлено свойство объекта OBJPROP_CHART_ID - идентификатор чарта, соответствующего графическому объекту "График" (OBJ_CHART). Таким образом, появилась возможность управлять свойствами чарта, встроенного в графический объект "График", из MQL5 программ.
- MQL5: В функции OnDeinit добавлен новый код причины деинициализации - REASON_CLOSE - закрытие терминала.
- MQL5: Добавлена проверка наличия символа в Market Watch при создании индикатора из MQL5 программы.
- MQL5: Исправлены сообщения при ошибках загрузки MQL5 программ.
- MQL5: Исправлена остановка скриптов и экспертов при закрытии терминала.
- MQL5: Исправлена реализация функции MessageBox.
- MetaTester: Исправлено обновление удалённых агентов.
- MetaEditor: Исправлены поиск и замена в выделенном тексте.
- MetaEditor: Исправлена работа MetaStyler для блоков комментариев.
- MetaEditor: Добавлена возможность выхода из обработки сниппета по клавише ESC.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Terminal: Исправлена ошибка открытия демо-счёта.
- Terminal: Исправлен диалог списка экспертов - добавлено выделение текущего чарта.
- Terminal: Исправлено падение терминала при сканировании сети агентов и при остановке тестирования.
- MQL5: Исправлен доступ к свойствам объекта "Чарт".
- MQL5: Добавлены свойства чарта для отключения показа шкалы цен и шкалы времени: CHART_SHOW_DATE_SCALE и CHART_SHOW_PRICE_SCALE.
- MetaTester: В диалоге тестирования добавлена вкладка регистрации в MQL5 Cloud Network.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Terminal:
Исправлена ошибка изменения свойств графического объекта "Чарт".
Добавлено свойство графических объектов OBJPROP_FILL (функция ObjectGetInteger).
- Terminal: Разделены свойства графических объектов контур-заливка и показ на переднем-заднем плане.
- Terminal: Исправлено сохранение и применение значения допустимого отклонения цен по умолчанию.
- Terminal: Исправлен показ тултипа объекта "Текстовая метка".
- Terminal:
Графическому объекту "Вертикальная линия" добавлено свойство "Луч"
("Ray") - при включении этого свойства вертикальная линия
распространяется на все окна чарта. Добавлено свойство графических
объектов OBJPROP_RAY (функция ObjectGetInteger).
- MQL5: Исправлена генерация события удаления графического объекта "Битмап".
- MQL5: Добавлен встроенный макрос __PATH__ - абсолютный путь к файлу.
- MQL5:
Обновлена стандартная библиотека: в класс CChart добавлены методы
управления показом шкал ShowDateScale и ShowPriceScale.
- MetaTester: Добавлен новый режим тестирования "Математические расчёты" (Math calculations).
- MetaTester: Добавлен новый режим 3D визуализации результатов тестирования.
- MetaTester: Добавлен файловый кэш для форвард-тестирования.
- MetaTester: Добавлено автосохранение настроек в менеджере агентов.
- MetaTester: Исправлено чтение настроек сервисами агентов.
- MetaTester: Исправлена ошибка распределения задач между агентами при оптимизации.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
Режим математических расчётов предполагает пустой прогон тестера с вызовом функций OnInit, OnTester, OnDeinit. При пустом прогоне агент не синхронизирует исторические данные. Режим математических расчётов предполагает автоматическое использование пользовательского критерия оптимизации (Custom max, результат выполнения функции OnTester) для определения наилучших результатов. Раньше для использования такого режима необходимо было задать дату начала тестирования большей или равной дате конца тестирования, а также вручную выбрать в качестве критерия оптимизации Custom max.
- Terminal: Исправлена ошибка при открытии дефектных файлов истории.
- MQL5: Исправлена ошибка при копировании структуры.
- MQL5:
Добавлены свойства графических объекта "Bitmap" и "Bitmap Label" -
OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET смещения верхнего левого угла
рисуемого фрагмента в исходном битмапе. Данные свойства используются в
сочетании со свойствами OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE. Смотрите пример Скрипт Demo_BitmapOffset
- MetaTester: Теперь при деинсталляции сервиса удаляется рабочий каталог агента-сервиса.
- MetaTester: Добавлен параметр "имя *.set файла параметров эксперта" при запуске тестирования из командной строки.
- MetaTester: Оптимизирована передача заданий агенту при оптимизации.
- MetaTester:
Теперь при установке клиентского терминала в Windows Firewall
автоматически прописываются правила для агентов тестирования.
- MetaTester: Исправлено освобождение индикаторов при тестировании.
- MetaTester: Оптимизировано использование и освобождение памяти агентами тестирования.
- MetaTester: Выключена поддержка прокси для подключения агентов тестирования.
- MetaEditor: Исправлена работа MetaStyler с содержимым строк.
- MetaEditor: Исправлено чрезмерное потребление памяти при открытии больших исходных файлов (несколько мегабайт и более).
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Terminal: Исправлена сортировка сделок в истории торговли терминала и тестера.
- Terminal: Убрано сохранение свойств по умолчанию для объектов "Bitmap" и "Bitmap Label".
- Terminal: Исправлена загрузка терминала для операционных систем без
DirectX 9 (используется для отображения трёхмерного графика результатов
оптимизации).
- MQL5:
Обновлена стандартная библиотека - в классах CIndicatorBuffer,
CDoubleBuffer и CSpreadBuffer размер буфера по умолчанию увеличен с 16
до 256.
- MetaTester: Добавлен пункт контекстного меню "Auto Open Chart".
- MetaTester: Параметр "Auto Open Chart" включен по умолчанию.
- MetaTester: Исправлена работа с файловым кэшем оптимизатора.
- MetaTester: Добавлено удаление файлов журнала агента тестирования перед началом оптимизации.
- MetaTester:
Оптимизированно распределение задач между агентами тестирования.
Пакетные задания раздаются "быстрым" агентам, "медленные" агенты
получают одиночные задания.
- MetaEditor: Исправлена подстановка значения функции по умолчанию в MetaAssist.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Terminal: Добавлено принудительное удаление журналов терминала, экспертов и тестирования при нехватке места на диске.
- Terminal: Убрано наследование комментария основного чарта при добавлении графического объекта "Chart".
- Terminal: Исправлено рисование индикаторов стилями DRAW_BARS и DRAW_CANDLES.
- Terminal: Исправлен запрос ценовой истории у сервера.
- MQL5: Добавлено новое свойство графических объектов OBJPROP_TOOLTIP - текст всплывающей подсказки.
- MQL5: Добавлена возможность чтения параметров чарта CHART_SHOW_PRICE_SCALE и CHART_SHOW_DATE_SCALE.
- MQL5:
Добавлена возможность управлять высотой собственного окна
пользовательского индикатора через свойство INDICATOR_HEIGHT функции
IndicatorSetInteger() или через свойство #property indicator_height.
- MQL5: Добавлена возможность управлять высотой подокна чарта с помощью свойства CHART_HEIGHT_IN_PIXELS.
- MQL5:
Добавлена посылка события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при изменении
масштаба, размера сдвига и включении-выключении автоскрола.
- MQL5: Добавлена функция TesterStatistics() для получения данных
рассчитанной статистики после тестирования. Функцию можно вызывать
внутри OnTester() и OnDeinit().
- MQL5: Изменилось поведение экспертов при смене аккаунта: теперь вместо переинициализации эксперт перезагружается.
- MQL5: Изменён тип возвращаемого значения функции EventChartCustom().
- MQL5: Исправлено приведение типов в x64-версии.
- MQL5: Исправлено приведение строки к числу с плавающей точкой.
- MQL5: Исправлено падение в x64-версии после переполнения стека в MQL5-программе.
- MQL5: Исправлен тип возвращаемого значения функции FileWriteArray().
- MQL5: Исправлено выставление сдвига графика с помощью функции ChartSetDouble().
- MQL5: Исправлена обработка закрытия чартов из MQL5-программ.
- MQL5: Исправлено значение подстановок __LINE__ и __FUNCTION__ внутри макросов.
- MQL5: Обновилась стандартная библиотека MQL5: в класс CChartObject добавлены методы Tooltip.
- MetaTester: Оптимизирована раздача заданий агентам тестирования при оптимизации.
- MetaTester: Оптимизировано использование файлового кэша результатов
оптимизации - для результатов, рассчитанных менее чем за минимальное время,
результаты в кэш не пишутся, поскольку их повторный расчёт дешевле
чтения из кэша.
- MetaTester: Добавлена возможность тестирования в
режиме математических вычислений при запуске тестирования через
командную строку (для этого параметру Optimization в configuration.ini
следует присвоить значение "3").
- MetaTester: Добавлена возможность тестирования в режиме форвардного
тестирования при запуске тестирования через командную строку. Для этого
добавлены настройки форвардного тестирования в конфигурационном
файле configuration.ini - ForwardMode и ForwardDate.
- MetaTester: Для математических вычислений информация в окно результатов оптимизации выводится с максимальной точностью.
- MetaTester: Увеличен порог отображения результатов генетической оптимизации на графике результатов.
- MetaTester:
Для x64-версии увеличен порог, при котором медленная оптимизация (с полным перебором параметров)
принудительно заменяется на генетическую (с 10 000 000 до 1 000 000
000).
- MetaTester: Оптимизировано рисование графиков оптимизации при большом количестве результатов.
- MetaTester. Оптимизирована работа с памятью для хранения большого
количества результатов оптимизации.
- MetaTester: Добавлена возможность обработки пользовательских событий для MQL5-программ в тестере.
- MetaTester: Сокращено число сообщений в журнале при оптимизации для ускорения работы.
- MetaTester: Исправлена работа с буфером обмена во вкладке входных параметров.
- MetaTester: Исправлено распределение памяти для хранения истории ордеров и сделок, если их количество превышает 8192.
- MetaTester: Исправлено получение данных чужого символа-периода на первом тике тестирования.
- MetaEditor: Исправлено автоматическое открытие вкладки результатов поиска после его завершения.
- MetaEditor: Убрана подсветка аргументов в прототипе функции.
- MetaEditor: Исправлена автоподстановка функций и переменных внутри квадратных скобок.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Terminal: Исправлена отработка сплиттера подокон чарта.
- Terminal: Terminal: Добавлена вкладка "MQL5 Маркет"
- Terminal: Исправлено рисование графических объектов при перестроении кэшей истории.
- Terminal: Исправлено рисование графического объекта "Горизонтальная линия".
- Terminal: Исправлено восстановление графических объектов из профилей.
- Terminal: Исправлено редактирование цен в диалоге модификации позиции.
- Terminal: Исправлен показ нулевой прибыли для "out" и "in-out" сделок.
- Terminal: Исправлено двойное срабатывание показа справки.
- MQL5:
Опубликована новая версия MQL5 Wizard. Новая версия позволяет учитывать
показания до 64 сигналов одновременно, выставляя для каждого из
сигналов параметры и вес относительно других сигналов.
- MQL5:
Добавлены свойства чарта CHART_EVENT_OBJECT_CREATE
и CHART_EVENT_OBJECT_DELETE для управления генерацией соответствующих
событий.
- MQL5: Добавлена возможность програмного отключения
тултипа графического объекта - для этого нужно в соответствующее поле
объекта записать '\n'.
- MQL5: Исправлена генерация события CHARTEVENT_CHART_CHANGE при вызове ChartRedraw().
- MQL5: Исправлено получения свойств цвета для графиков, объектов и индикаторов.
- MQL5: Исправлена работа функции sizeof для ссылок.
- MetaTester: Добавлен индикатор качества истории тестирования.
- MetaTester: Добавлен показ состояния агентов MQL5 Cloud Network.
- MetaTester: Исправлен учёт занятых агентов в генетической оптимизации.
- MetaTester: Исправлено отображение строки состояния тестера в свёрнутом виде.
- MetaTester: Исправлена генерация отчётов о результатах тестирования.
- MetaTester: Исправлено зависание при возврате результатов форвард-тестирования.
- MetaTester: Исправлен показ результатов оптимизации по всем символам.
- MetaTester: Теперь при запуске оптимизации из командной строки файловый кэш строится в обязательном порядке.
- MetaEditor: Исправлено подвисание при автоподстановке.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
- Terminal: Исправлено отображение графических объектов с нулевой датой в точке привязки.
- Terminal: Исправлено обновление списка открытых окон при массовом закрытии.
- MQL5: Стандартная библиотека - исправлена функция проверки максимального лота CAccountInfo::MaxLotCheck.
- MQL5: Добавлены Стили индикаторов в примерах
- MetaTester: Исправлена повторная отработка стопов.
- MetaTester: Добавлен экспорт результатов оптимизации в OpenXML.
- MetaTester: Добавлено сохранение отчёта о результатах оптимизации при запуске оптимизации из командной строки.
- MetaTester: Улучшено отображение индикатора качества истории и добавлены всплывающие подсказки.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
- Terminal:
Добавлена вкладка MQL5.Codebase - скачанные MQL5-программы автоматически
компилируются, помещаются в каталог Downloads (отдельный для экспертов,
скриптов и индикаторов) и устанавливаются на чарт:
- MQL5: Добавлена поддержка параметрических конструкторов.
- MQL5: Исправлена обработка строковых параметров кастомного индикатора.
- MQL5: Исправлено сообщение "'switch' - out of memory" при компиляции MQL5-программ.
- MQL5: Исправлена ошибка при компиляции рекурсивных функций.
- MQL5: Стандартная библиотека - добавлена возможность управления использованием рыночных моделей (Include\Expert\Signal\*.mqh).
- MQL5: В описания модулей торговых сигналов добавлены иллюстрации.
- MetaTester: Исправлена повторная отработка стопов.
- MetaEditor: Добавлена подсветка параметров конструкторов.
- MetaEditor:
Добавлена поддержка автоматического размещения исходного текста после
открытия в браузере для веб-браузеров Chrome и Opera.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
- Обновлена документация.
- Terminal: Исправлено падение клиентского терминала под Windows XP.
- MQL5: Исправлен вызов конструктора объектов по умолчанию.
- MQL5: Исправлена ошибка экспорта функций без параметров.
- MQL5: Исправлены некорректные предупреждения компилятора.
- MQL5: Добавлено описание параметрических конструкторов.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
