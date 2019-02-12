Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MetaTrader 5 Client Terminal build 239
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 240
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Список изменений в справке по MQL5:
Автоматическое обновление справки в формате CHM (1.5 Mb) предлагается после нажатия кнопки F1 в MetaEditor 5 (если текущая установленная версия устарела).
Кроме того, справку можно скачать самостоятельнопо :
MetaTrader 5 Client Terminal build 242
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 243
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
С 243 билда мы перешли на Web дистрибутивы.
Теперь главный загрузчик инсталлятора весит всего 300Кб, определяет используемую систему (32 или 64 бит, пока только 32 бит) и загружает только нужные компоненты используя нашу собственную CDN (Content Delivery Network) сеть из серверов в Европе, России, Америке и Азии.
То есть, инсталлятор автоматически выбирает наилучшую точку доступа и выкачивает компоненты (защищенные нашей подписью) последней версии.
Мы выбрали такой способ предоставления дистрибутивов, так как он кардинально решает проблему подготовки сотен копий дистрибутивов для массы брокеров. Вместо гигабайтов файлов будут небольшие инсталляторы и распределенная сеть доставки компонентов.
При необходимости мы будем наращивать количество этих серверов.
MetaTrader 5 Client Terminal build 244
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Извеняюсь, что пишу в этом разделе нашел ошибку в хелпе, https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/datastructures/clist/clistdeleteatindex.
Метода DeleteAtIndex нет, есть метод Delete.
Извеняюсь, что пишу в этом разделе нашел ошибку в хелпе, https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/datastructures/clist/clistdeleteatindex.
Метода DeleteAtIndex нет, есть метод Delete.
MetaTrader 5 Client Terminal build 245
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe