Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 3

MetaTrader 5 Client Terminal build 239

  1. Терминал: Исправлен магнетизм объектов.
  2. Терминал: Исправлены и добавлены некоторые тултипы (в том числе табов чартов и навигатора).
  3. Терминал: Исправлена отрисовка навигатора.
  4. Терминал: Исправлен алгоритм выбора оптимальной точки доступа.
  5. MQL5:  Исправления по крешам и сообщениям на форуме

MetaTrader 5 Client Terminal build 240

  1. MQL5: Добавлены необязательные параметры ENUM_CODEPAGE codepage=CP_ACP в функции CharArrayToString, StringToCharArray и FileOpen
  2. MQL5: Исправлены ошибки при работе со статическими массивами
  3. MQL5: Возможность выставления точки остановка (breakpoint) в условии цикла do while
  4. Терминал: Исправлена ошибка применения тиков к истории на смене суток.
  5. Терминал: Исправлена ошибка в списке переменных эксперта.
  6. Терминал: Добавлена обработка событий создания и удаления графичесих объектов: CHARTEVENT_OBJECT_CREATE и CHARTEVENT_OBJECT_DELETE.
  7. Терминал: Исправлена ошибка отсылки Emai

Список изменений в справке по MQL5:

  1. Добавлены описания новых событий CHARTEVENT_OBJECT_CREATE и  CHARTEVENT_OBJECT_DELETE в разделы Функции обработки событий и Типы событий графика.
  2. Поправлены описания параметров FileTell() и FileSize().
  3. Добавлены описания параметра по умолчанию codepage в функции FileOpen(), CharArrayToString() и StringToCharArray().

MetaTrader 5 Client Terminal build 242

  1. MQL5:    Исправлена ошибка передачи параметров в DLL
  2. Terminal: Исправлена ошибка в обновлении параметров MQL программ после компиляции
  3. Terminal: Исправлена ошибка закачки обновлений хелпа клиентского терминала.
  4. Terminal: Исправлены ошибки перевода на русский язык.
  5. MetaEditor: Добавлена подсветка встроенных типов MQL5.

MetaTrader 5 Client Terminal build 243

  1. MQL5: Исправлена ошибка передачи ссылок в DLL.
  2. MQL5: Исправлена ошибка инициализации структур, содержащих динамические массивы.
  3. MQL5: Исправлена передача константных строк в DLL.

С 243 билда мы перешли на Web дистрибутивы.


Теперь главный загрузчик инсталлятора весит всего 300Кб, определяет используемую систему (32 или 64 бит, пока только 32 бит) и загружает только нужные компоненты используя нашу собственную CDN (Content Delivery Network) сеть из серверов в Европе, России, Америке и Азии.

То есть, инсталлятор автоматически выбирает наилучшую точку доступа и выкачивает компоненты (защищенные нашей подписью) последней версии.


Мы выбрали такой способ предоставления дистрибутивов, так как он кардинально решает проблему подготовки сотен копий дистрибутивов для массы брокеров. Вместо гигабайтов файлов будут небольшие инсталляторы и распределенная сеть доставки компонентов.

При необходимости мы будем наращивать количество этих серверов.

 

MetaTrader 5 Client Terminal build 244

  1. MQL5: функции fmax,fmin,MathMax,MaxMin могут работать с целыми типами без преобразования к типу double
  2. Terminal: Исправлена ошибка в доступе к свойствам уровней объектов из MQL5
  3. Terminal: Исправлена ошибка в диалоге свойств индикатора AMA
  4. Terminal: Исправлена ошибка в обновлении MQL программ в Navigator и Favourites
  5. Terminal: Исправлена ошибка в доступе к таймсериям из MQL программ
  6. Terminal: Исправлена ошибка в позиционировании объектов при печати чартов
  7. Terminal: Исправлена ошибка в позиционировании объектов Label

Rosh

Извеняюсь, что пишу в этом разделе нашел ошибку в хелпе, https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/datastructures/clist/clistdeleteatindex.

Метода DeleteAtIndex нет, есть метод Delete.

 
vdv2001:

Извеняюсь, что пишу в этом разделе нашел ошибку в хелпе, https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/datastructures/clist/clistdeleteatindex.

Метода DeleteAtIndex нет, есть метод Delete.

Спасибо, исправим
 

MetaTrader 5 Client Terminal build 245

  1. Terminal: Исправлена ошибка учета свободных маржевых средств в активах (во вкладке Exposure).
  2. Terminal: Исправлена работа свойства чарта "График сверху" ("Chart on foreground").
  3. Terminal: Исправлено и переделано окно предпросмотра печати для чарта.
  4. Terminal: Исправлена ошибка в работе с временными глобальными переменными.
  5. Terminal: Объединены панели инструментов "Стандартная" и "Чарты".
  6. MQL5: Исправления по крешам и сообщениям на форуме
  7. MQL5: Изменен принцип работы функций Copy* для экспертов и скриптов - теперь функции будут ожидать закачки и построения запрашиваемых данных. Время ожидания запрошенных данных не более 30 секунд. Более подробное описание будет доступно в справке MQL5 в ближайшее время.
  8. MQL5: Добавлена возможность обработки событий кастомными индикаторами, аналогично экспертам. Более подробное описание будет доступно в справке MQL5 в ближайшее время.
  9. MQL5: Исправлены ошибки работы оптимизатора.
  10. MQL5: Исправлены ошибки навигации в чартах (метод ChartNavigate).
  11. MetaEditor: Добавлена возможность поиска по Enter в окне поиска на панели инструментов.

