Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 8
MetaTrader 5 Client Terminal build 314
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена ошибка, приводящая к падению клиентского терминала при работе с историей.
- Terminal: Уменьшено время выделения демо-счетов.
- MQL5: Исправлена ошибка ложного срабатывания Out of memorу при сложении строк.
- Исправления по
сообщениям на форуме и крешлогам.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 316
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Оптимизирована и ускорена работа с памятью при распаковке и обработке котировок.
- Terminal: Добавлена проверка некорректных параметров рисования для графических объектов и пользовательских индикаторов.
- MQL5: Исправлено падение терминала при критических ошибках MQL5 программ для х64.
- MQL5: Исправлена проверка чисел с плавающей точкой на равенство 0 для х64.
- MQL5: Исправлена ошибка нормализации плавающих чисел (NormalizeDouble) для больших значений нормализуемого числа.
- MQL5: Исправлена ошибка приведения типов констант.
- MQL5: Исправлена ошибка приведения переменных типа bool к типу string.
- MQL5: Исправлена ошибка приведения чисел с плавающей точкой к строке для х64.
- MQL5: Исправлено копирование данных в индикаторный буфер, в случае когда размер буфера больше чем количество данных.
- MQL5: Значительно ускорена компиляция MQL5 программ.
- MQL5:
В стандартную библиотеку добавлены классы для написания торговых
советников (MQL5\Include\Expert). Добавлены примеры торговых экспертов
написанных с помощью этих классов (MQL5\Experts\Advisors).
- Tester: Добавлена возможность настройки плеча торгового счёта в параметрах тестирования и оптимизации.
- Tester: Исправлена работа контекстной справки во вкладке параметров эксперта.
- Tester: Добавлено новое состояние удалённого агента "Connecting" - осуществляется подключение к агенту.
- Исправления по
сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 319
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено управление списком выбранных символов в Market Watch.
- Terminal: В меню объектов добавлена команда "Delete All" (Удалить все объекты).
- Tester: Добавлена отработка истечения отложенных ордеров.
- Tester: Исправлена ошибка в работе функции HistorySelect.
- Tester:
Исправлено хранение данных в кеше оптимизации. Теперь пишутся значения
всех параметров эксперта, а не только оптимизируемых.
- Tester: Добавлено сохранение настроек окна списка результатов оптимизации.
- MQL5: Исправлена ошибка передачи строки в DLL.
- MQL5: Оптимизирована и ускорена работа функции HistorySelect.
- MQL5: Исправлены ошибки целочисленной математики для x64.
- MQL5: Изменена адресация относительно this (в некоторых случаях, для
устранения ошибки доступа (Access violation) потребуется перекомпиляции
MQL5 программы).
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 321
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена и оптимизирована синхронизация ценовой истории между терминалом и сервером.
- Terminal: Исправлено "замерзание" окна LiveUpdate после нажатия кнопки "Обновить" на слабых компьютерах.
- Tester: Исправлена синхронизация ценовой истории между терминалом и тестером.
- Tester: Добавлено сохранение графика оптимизации в виде картинки и в буфер обмена.
- Tester: Добавлена защита от бесконечных циклов с функцией Sleep.
- Tester: Исправлен показ результатов оптимизации по фактору прибыльности.
- Tester: Исправлена запись фактора прибыльности в файловый кэш оптимизации.
- Tester: Исправлено выставление тикета сделки в структуре MqlTradeResult.
- Tester: Добавлено подменю просмотра логов локальных агентов тестирования.
- Tester: Значительно ускорено тестирование при использовании отложенных ордеров с установленной датой истечения.
- MQL5: Исправлено выставление описания ошибки торгового запроса в структуре MqlTradeResult.
- MQL5: Исправлена работа функции OrderCheck.
- MetaEditor: Исправлено зависание при замене всех вхождений символа в документ.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 324
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлено формирование календаря экономических событий.
- Terminal: Добавлена возможность указания времени в запросе диалога просмотра логов.
- MQL5: Исправлено приведение строк к другим типам.
- MQL5: Исправлено восстановление после критических ошибок для х64.
- MQL5: Исправлены ошибки, связанные с изменением размера массива объектов.
- MetaEditor: Исправлен показ значений параметров функций по умолчанию в списке функций MetaAssist.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 338
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлен показ вкладки Trading для Windows XP.
- Terminal: Исправлено управление списком выбранных символов в Market Watch.
- Terminal: Оптимизировано рисование и управление Market Watch при большом количестве выбранных символов.
- Terminal: Исправлено меню работы с наборами символов в Market Watch.
- MQL5: Исправлено представление многомерных массивов в отладчике.
- MQL5: Исправлена отладка эксперта в функции OnDeinit.
- MQL5: Исправлено поведение функции ArrayResize - в случае ошибки возвращается -1.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
- Tester: Исправлено формирование параметров при запуске одиночного тестирования из списка оптимизации.
- Tester: Добавлено принудительное удаление логов агента тестирования, если их размер превышает 1 Гб.
- MetaEditor: Исправлено падение при закрытии документа.
- MetaEditor: Исправлено подвисание при закачке обновлений списка статей и CodeBase.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 342
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена ошибка в принудительной синхронизации чарта (команда Refresh).
- Terminal: Исправлено обновление строки финансового состояния при отсутствии котировок и по выходным дням.
- Terminal: Исправлено зависание терминала при изменении списка выбранных символов.
- Terminal: Исправлено зависание терминала при торговых расчётах.
- Terminal: Исправлено зависание терминала при изменении размеров вкладки Trading.
- Terminal: Исправлены ошибки построения экономического календаря и формирования базы новостей.
- Terminal: Исправлены ошибки отображения экономического календаря.
- Terminal: В "Data Window" добавлено отображение спреда для исторических данных.
- Terminal: Исправлено формирование спреда в исторических данных для инструментов со стаканом цен.
- Terminal: Исправлено рисование индикаторов при навигации по чарту.
- Terminal: Исправлено рисование индикаторов стилями DRAW_SECTION и DRAW_ZIGZAG.
- Terminal: Исправлено выставление режима исполнения ордеров в торговых диалогах.
- Terminal:
Добавлен вывод значения клиентского отклонения при протоколировании
торговых операций в журнал терминала (при Instant Execution).
- MQL5: Исправлена ошибка формирования отладочной информации для x64.
- MQL5: Добавлены предупреждения при переопределении глобальных переменных.
- MQL5: Добавлено предупреждение при вызове функций ArrayResize() и ArrayFree() для статических массивов.
- MQL5: Исправлена ошибка приведения перечисления к строке.
- MQL5: Исправлена ошибка при возврате из функций структур по значению для x64.
- MQL5: Исправлена работа функции CopyBuffer() при работе с буферами пользовательского индикатора.
- MQL5:
На старте эксперта добавлена проверка наличия истории и подключения
терминала к серверу. Если в течении 5 секунд история останется недоступной или
терминал не будет подключен, эксперт будет запущен с имеющимися
данными.
- MetaTester: Исправлена проверка ограничений на максимальный объём позиций и ордеров.
- MetaTester: Исправлена сортировка истории сделок тестера.
- MetaTester: Исправлена работа функции OrderCheck().
- MetaEditor: Добавлен хоткей Ctrl+Shift+S на команду Save All.
- MetaEditor: Добавлена команда 'Compile Open File' - меню File-Compile Open Files или хоткей Ctrl+F7.
- MetaEditor: Добавлена команда компиляции каталога в контекстном меню навигатора.
- MetaEditor: Добавлена опциональная возможность подсветки текущей строки.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 344
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
- Terminal: Добавлено отображение новостей экономического календаря графическими объектами специального типа (OBJ_EVENT).
- Terminal:
Исправлено "перетаскивание" Stop-Limit ордеров в окне чарта. Теперь
лимитная цена изменяется на то же значение что, и цена ордера.
- Terminal: Исправлено и оптимизировано хранение торговой истории.
- Terminal: Повышена надёжность механизма закачки обновлений по LiveUpdate.
- Terminal: Исправлена ошибка рисования индикаторов при докачке истории.
- Terminal: Исправлена ошибка расчёта сложных курсов конвертации после переключения между торговыми серверами.
- Terminal:
Исправлена инициализация истории по символу при отсутствии открытых
чартов и наличии установленных индикаторов, после переподключения к
торговому серверу.
- Terminal: Исправлено формирование баров на редких котировках (с пропуском баров).
- Terminal: Исправлено скрытие символов в Market Watch для символов по которым открыты чарты.
- Terminal: Исправлена закачка файлов помощи при работе терминала через кэширующий прокси сервер.
- MQL5: Расширены предупреждения о потере данных при приведении типов.
- MQL5: Функции Bars() и SeriesInfoInteger(SERIES_BARS_COUNT) теперь работают синхронно в скриптах и экспертах.
- MQL5: Исправлена ошибка конкатенации константных строк.
- MQL5: Исправлена обработка пользовательских событий.
- MQL5: В отладчике исправлено отображение this для методов из одной строки.
- MQL5: Обновлены пользовательские индикаторы и Стандартная библиотека MQL5.
- MQL5: Изменено поведение ArrayResize() - дополнительно выделенная память зануляется после выделения.
- MetaTester: Ускорена оптимизация за счёт сохранения исторических данных в агенте для последующих проходов.
- MetaTester: Добавлена фильтрация по символу в торговой истории тестера.
- MetaTester: Исправлена ошибка в построении кэша оптимизации.
- MetaTester: Исправлено поведение функции HistorySelectByPosition().
- MetaTester: Добавлен новый режим тестирования, который позволяет
моделировать задержки в исполнении. Данный режим позволяет в тестере
отрабатывать правильную обработку реквот при торговых запросах.
- MetaEditor: Добавлено выделение парных скобок жирным шрифтом.
- Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
