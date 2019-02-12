Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 8

MetaTrader 5 Client Terminal build 314

  1. Terminal: Исправлена ошибка, приводящая к падению клиентского терминала при работе с историей.
  2. Terminal: Уменьшено время выделения демо-счетов.
  3. MQL5: Исправлена ошибка ложного срабатывания Out of memorу при сложении строк.
  4. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 316

  1. Terminal: Оптимизирована и ускорена работа с памятью при распаковке и обработке котировок.
  2. Terminal: Добавлена проверка некорректных параметров рисования для графических объектов и пользовательских индикаторов.
  3. MQL5: Исправлено падение терминала при критических ошибках MQL5 программ для х64.
  4. MQL5: Исправлена проверка чисел с плавающей точкой на равенство 0 для х64.
  5. MQL5: Исправлена ошибка нормализации плавающих чисел (NormalizeDouble) для больших значений нормализуемого числа.
  6. MQL5: Исправлена ошибка приведения типов констант.
  7. MQL5: Исправлена ошибка приведения переменных типа bool к типу string.
  8. MQL5: Исправлена ошибка приведения чисел с плавающей точкой к строке для х64.
  9. MQL5: Исправлено копирование данных в индикаторный буфер, в случае когда размер буфера больше чем количество данных.
  10. MQL5: Значительно ускорена компиляция MQL5 программ.
  11. MQL5: В стандартную библиотеку добавлены классы для написания торговых советников (MQL5\Include\Expert). Добавлены примеры торговых экспертов написанных с помощью этих классов (MQL5\Experts\Advisors).
  12. Tester: Добавлена возможность настройки плеча торгового счёта в параметрах тестирования и оптимизации.
  13. Tester: Исправлена работа контекстной справки во вкладке параметров эксперта.
  14. Tester: Добавлено новое состояние удалённого агента "Connecting" - осуществляется подключение к агенту.
  15. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 319

  1. Terminal: Исправлено управление списком выбранных символов в Market Watch.
  2. Terminal: В меню объектов добавлена команда "Delete All" (Удалить все объекты).
  3. Tester: Добавлена отработка истечения отложенных ордеров.
  4. Tester: Исправлена ошибка в работе функции HistorySelect.
  5. Tester: Исправлено хранение данных в кеше оптимизации. Теперь пишутся значения всех параметров эксперта, а не только оптимизируемых.
  6. Tester: Добавлено сохранение настроек окна списка результатов оптимизации.
  7. MQL5: Исправлена ошибка передачи строки в DLL.
  8. MQL5: Оптимизирована и ускорена работа функции HistorySelect.
  9. MQL5: Исправлены ошибки целочисленной математики для x64.
  10. MQL5: Изменена адресация относительно this (в некоторых случаях, для устранения ошибки доступа (Access violation) потребуется перекомпиляции MQL5 программы).
  11. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 321

  1. Terminal: Исправлена и оптимизирована синхронизация ценовой истории между терминалом и сервером.
  2. Terminal: Исправлено "замерзание" окна LiveUpdate после нажатия кнопки "Обновить" на слабых компьютерах.
  3. Tester: Исправлена синхронизация ценовой истории между терминалом и тестером.
  4. Tester: Добавлено сохранение графика оптимизации в виде картинки и в буфер обмена.
  5. Tester: Добавлена защита от бесконечных циклов с функцией Sleep.
  6. Tester: Исправлен показ результатов оптимизации по фактору прибыльности.
  7. Tester: Исправлена запись фактора прибыльности в  файловый кэш оптимизации.
  8. Tester: Исправлено выставление тикета сделки в структуре MqlTradeResult.
  9. Tester: Добавлено подменю просмотра логов локальных агентов тестирования.
  10. Tester: Значительно ускорено тестирование при использовании отложенных ордеров с установленной датой истечения.
  11. MQL5: Исправлено выставление описания ошибки торгового запроса в структуре MqlTradeResult.
  12. MQL5:  Исправлена работа функции OrderCheck.
  13. MetaEditor: Исправлено зависание при замене всех вхождений символа в документ.
  14. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 324

  1. Terminal: Исправлено формирование календаря экономических событий.
  2. Terminal: Добавлена возможность указания времени в запросе диалога просмотра логов.
  3. MQL5: Исправлено приведение строк к другим типам.
  4. MQL5: Исправлено восстановление после критических ошибок для х64.
  5. MQL5: Исправлены ошибки, связанные с изменением размера массива объектов.
  6. MetaEditor: Исправлен показ значений параметров функций по умолчанию в списке функций MetaAssist.
  7. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 328
  1. MQL5: Поднята версия EX5 файла. В связи с этим участникам Чемпионата, приславшим EX5 файлы, необходимо представить на проверку обновленные эксперты (профиль участника Чемпионата - вкладка "Файлы" - файл эксперта/библиотеки/индикатора - прикрепить файл). При необходимости следует также обновить файлы пользовательских индикаторов и библиотек.
  2. MQL5: Исправлена инициализация объектов массивов классов.
  3. MQL5: Исправлено приведение строк к другим типам данных.
  4. Terminal: Добавлена возможность загружать списки параметров тестера в список параметров эксперта.
  5. Terminal: Исправлены ошибки в формировании экономического календаря.
  6. Tester: Исправлена генерация более старшего таймфрейма тестируемого символа.
  7. Tester: Исправлено формирование истории ордеров.
  8. Tester: Исправлена ошибка рисования полосы прогресса тестирования.
  9. Tester: Добавлен показ всплывающей подсказки в графике тестирования.
  10. Tester: Исправлена проверка переполнения количества вариантов оптимизируемых параметров.
  11. MetaEditor: Исправлена ошибка поиска на сайте MQL5.com
  12. MetaEditor: Исправлена ошибка в списках статей и Code Base.
  13. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 334
  1. Terminal: Добавлена возможность быстрой торговли (one click trading):



  2. Terminal: Исправлено падение терминала в диалоге выставления отложенного ордера.
  3. Terminal: Исправлена обработка параметров эксперта вещественного типа после ввода пустого значения.
  4. MQL5: Исправления в классе CTrade стандартной библиотеки.
  5. MQL5: Исправлено копирование данных за пределы статического массива.
  6. MQL5: Добавлена ошибка "explicit constructor call is not allowed" при попытке явного вызова конструктора объекта.
  7. Tester: Исправлен показ подсказки графика тестирования.
  8. Tester: Исправлено формирование списка локальных агентов.
  9. MetaEditor: Исправлен показ пустого списка функций в меню команды тулбара.
  10. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 338

  1. Terminal: Исправлен показ вкладки Trading для Windows XP.
  2. Terminal: Исправлено управление списком выбранных символов в Market Watch.
  3. Terminal: Оптимизировано рисование и управление Market Watch при большом количестве выбранных символов.
  4. Terminal: Исправлено меню работы с наборами символов в Market Watch.
  5. MQL5: Исправлено представление многомерных массивов в отладчике.
  6. MQL5: Исправлена отладка эксперта в функции OnDeinit.
  7. MQL5: Исправлено поведение функции ArrayResize - в случае ошибки возвращается -1.
  8. MQL5: Обновлена стандартная библиотека.
  9. Tester: Исправлено формирование параметров при запуске одиночного тестирования из списка оптимизации.
  10. Tester: Добавлено принудительное удаление логов агента тестирования, если их размер превышает 1 Гб.
  11. MetaEditor: Исправлено падение при закрытии документа.
  12. MetaEditor: Исправлено подвисание при закачке обновлений списка статей и CodeBase.
  13. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 342

  1. Terminal: Исправлена ошибка в принудительной синхронизации чарта (команда Refresh).
  2. Terminal: Исправлено обновление строки финансового состояния при отсутствии котировок и по выходным дням.
  3. Terminal: Исправлено зависание терминала при изменении списка выбранных символов.
  4. Terminal: Исправлено зависание терминала при торговых расчётах.
  5. Terminal: Исправлено зависание терминала при изменении размеров вкладки Trading.
  6. Terminal: Исправлены ошибки построения экономического календаря и формирования базы новостей.
  7. Terminal: Исправлены ошибки отображения экономического календаря.
  8. Terminal: В "Data Window" добавлено отображение спреда для исторических данных.
  9. Terminal: Исправлено формирование спреда в исторических данных для инструментов со стаканом цен.
  10. Terminal: Исправлено рисование индикаторов при навигации по чарту.
  11. Terminal: Исправлено рисование индикаторов  стилями DRAW_SECTION и DRAW_ZIGZAG.
  12. Terminal: Исправлено выставление режима исполнения ордеров в торговых диалогах.
  13. Terminal: Добавлен вывод значения клиентского отклонения при протоколировании торговых операций в журнал терминала (при Instant Execution).
  14. MQL5: Исправлена ошибка формирования отладочной информации для x64.
  15. MQL5: Добавлены предупреждения при переопределении глобальных переменных.
  16. MQL5: Добавлено предупреждение при вызове функций ArrayResize() и ArrayFree() для статических массивов.
  17. MQL5: Исправлена ошибка приведения перечисления к строке.
  18. MQL5: Исправлена ошибка при возврате из функций структур по значению для x64.
  19. MQL5: Исправлена работа функции CopyBuffer() при работе с буферами пользовательского индикатора.
  20. MQL5: На старте эксперта добавлена проверка наличия истории и подключения терминала к серверу. Если в течении 5 секунд история останется недоступной или терминал не будет подключен, эксперт будет запущен с имеющимися данными.
  21. MetaTester: Исправлена проверка ограничений на максимальный объём позиций и ордеров.
  22. MetaTester: Исправлена сортировка истории сделок тестера.
  23. MetaTester: Исправлена работа функции OrderCheck().
  24. MetaEditor: Добавлен хоткей Ctrl+Shift+S на команду Save All.
  25. MetaEditor: Добавлена команда 'Compile Open File' - меню File-Compile Open Files или хоткей Ctrl+F7.
  26. MetaEditor: Добавлена команда компиляции каталога в контекстном меню навигатора.
  27. MetaEditor: Добавлена опциональная возможность подсветки текущей строки.
  28. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
MetaTrader 5 Client Terminal build 344

  1. Terminal: Добавлено отображение новостей экономического календаря графическими объектами специального типа (OBJ_EVENT).
  2. Terminal: Исправлено "перетаскивание" Stop-Limit ордеров в окне чарта. Теперь лимитная цена изменяется на то же значение что, и цена ордера.
  3. Terminal: Исправлено и оптимизировано хранение торговой истории.
  4. Terminal: Повышена надёжность механизма закачки обновлений по LiveUpdate.
  5. Terminal: Исправлена ошибка рисования индикаторов при докачке истории.
  6. Terminal: Исправлена ошибка расчёта сложных курсов конвертации после переключения между торговыми серверами.
  7. Terminal: Исправлена инициализация истории по символу при отсутствии открытых чартов и наличии установленных индикаторов, после переподключения к торговому серверу.
  8. Terminal: Исправлено формирование баров на редких котировках (с пропуском баров).
  9. Terminal: Исправлено скрытие символов в Market Watch для символов по которым открыты чарты.
  10. Terminal: Исправлена закачка файлов помощи при работе терминала через кэширующий прокси сервер.
  11. MQL5: Расширены предупреждения о потере данных при приведении типов.
  12. MQL5: Функции Bars() и SeriesInfoInteger(SERIES_BARS_COUNT) теперь работают синхронно в скриптах и экспертах.
  13. MQL5: Исправлена ошибка конкатенации константных строк.
  14. MQL5: Исправлена обработка пользовательских событий.
  15. MQL5: В отладчике исправлено отображение this для методов из одной строки.
  16. MQL5: Обновлены пользовательские индикаторы и Стандартная библиотека MQL5.
  17. MQL5: Изменено поведение ArrayResize() - дополнительно выделенная память зануляется после выделения.
  18. MetaTester: Ускорена оптимизация за счёт сохранения исторических данных в агенте для последующих проходов.
  19. MetaTester: Добавлена фильтрация по символу в торговой истории тестера.
  20. MetaTester: Исправлена ошибка в построении кэша оптимизации.
  21. MetaTester: Исправлено поведение функции HistorySelectByPosition().
  22. MetaTester: Добавлен новый режим тестирования, который позволяет моделировать задержки в исполнении. Данный режим позволяет в тестере отрабатывать правильную обработку реквот при торговых запросах.


  23. MetaEditor: Добавлено выделение парных скобок жирным шрифтом.
  24. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
