Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MetaTrader 5 Client Terminal build 555
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 1 декабря 2011 года.Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 25 декабря 2011 года.Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 26 декабря 2011 года.
MetaTrader 5 Client Terminal build 572
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 10 января 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 574
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 13 января 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 581
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 3 февраля 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 9 февраля 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 23 февраля 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 607
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 9 марта 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
MetaTrader 5 Client Terminal build 619
Новые методы позволяют реализовать распределенные вычисления с получением результатов в любом удобном виде, а не только в виде одного или нескольких числовых показателей. Возможность подключить MQL5 Cloud Network позволит решать любые распределенные задачи на MQL5, необязательно связанные с финансовыми рынками.
Более подробное описание можно найти в документации.
Новые свойства дают MQL5-программам возможность анализировать собственное окружение, в котором они запущены, и на основе этого принимать решения об использовании тех или иных ресурсов. Эти свойства будут полезны сложным экспертам, потребляющим большое количество ресурсов. Теперь при оптимизации в MQL5 Cloud Network эксперта, использующего большое количества памяти, в нем можно реализовать проверки в OnInit доступной памяти на агенте и в случае ее потенциальной нехватки не начинать процесс тестирования.
Более подробное описание можно найти в документации. Также для упрощения доступа к новым свойствам добавлен класс CTerminalInfo.
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 23 марта 2012 года.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe