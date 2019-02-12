Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal - страница 14

MetaTrader 5 Client Terminal build 555

  1. Terminal: Исправлена проверка выбранного торгового инструмента при открытии диалога выставления нового ордера.
  2. Terminal: Исправлено добавление торгового инструмента в список выбранных при подписке на стакан цен при переключении на другой счёт.
  3. Terminal: Исправлено и оптимизировано сканирование списка доступных серверов при открытии демо-счёта.
  4. Terminal: Оптимизирована и ускорена начальная инициализация и переключение между счетами.
  5. Terminal: Расширены проверки связи при получении информации о средствах на MQL5-аккаунте.
  6. Terminal: Исправлена потеря позиций панелей терминала после запуска отладчика.
  7. Terminal: Исправлено рисование границ вертикальной шкалы индикатора при небольших размерах окна.
  8. Terminal: Исправлена ошибка при формировании списка подстановки доступных символов в окне Market Watch.
  9. Terminal: Исправлена ошибка выставления времени истечения ордера в диалогах выставления и модификации отложенных ордеров.
  10. Terminal: Перестроен диалог выставления рыночных ордеров в режиме исполнения Exchange Execution.
  11. Terminal: Добавлен показ публичной части клиентского сертификата для расширенного режима авторизации.
  12. Terminal: Исправлен расчёт цены исполнения ордера по объёму заявки в стакане цен.
  13. MQL5: Изменена версия .ex5 файлов, необходима повторная компиляция всех MQL5 программ.
  14. MQL5: Исправлены ошибки работы с динамическими массивами.
  15. MQL5: Исправлено освобождение массива при неудачном вызове MarketBookGet.
  16. MQL5: Исправлено выставление последней ошибки после вызова OrderCheck.
  17. MQL5: Исправлена ошибка, приводившая к удалению эксперта при ошибке создания используемого им индикатора.
  18. MQL5: Исправлена ошибка вызова параметрического конструктора статической переменной функции.
  19. MQL5: Исправлены ошибки оптимизации inline функций.
  20. MetaTester: Добавлено использование агентами одного компьютера единой исторической базы для снижения объёмов закачиваемой истории. Общая база лежит в каталоге bases рядом с каталогами данных агентов тестирования.
  21. MQL5: Стандартная библиотека: добавлен набор классов для создания диалогов и панелей индикации в составе MQL5-программ.
  22. MetaTester: Оптимизирована работа с исторической базой - снижено число обращений к диску.
  23. MetaTester: Расширено логирование подключения агента к MQL5 Cloud через прокси.
  24. MetaTester: Изменён алгоритм распределения заданий тестирования между серверами MQL5 Cloud.
  25. MetaTester: Оптимизировано распределение заданий тестирования между серверами MQL5 Cloud при генетической оптимизации.
  26. MetaTester: Исправлена инициализация кросс-символов при повторном тестировании.
  27. MetaTester: Исправлена ошибка очистки файлового буфера тестирования.
  28. MetaTester: Оптимизировано использование трафика тестерным агентом при работе с MQL5 Cloud.
  29. MetaTester: Добавлена информация о номере прохода при экспорте результатов оптимизации в XML. 
  30. MetaTester: Расширена проверка наличия средств при использовании MQL5 Cloud.
  31. MetaTester: Исправлены ошибки, приводившие к отличию результатов тестирования на разных агентах.
  32. MetaEditor: Исправлена установка точек отладки.
  33. MetaEditor: Оптимизирована работа MetaAssist.
  34. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  35. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 565
  1. Terminal: Улучшено уведомление о снятых ордерах в режиме исполнения Exchange Execution.
  2. Terminal: Добавлено правильное отображение цены ордеров, выставленных в режиме исполнения Market Execution.
  3. Terminal: Улучшена работа клиентского терминала под Wine.
  4. Terminal: Исправлено отображение индикаторов со стилем рисования DRAW_ARROW.
  5. Terminal: Исправлено добавление объекта с опцией показа диалога свойств.
  6. Terminal: При авторизации в журнал терминала выводится информация о времени и адресе предыдущего успешного подключения.
  7. Terminal: Добавлена поддержка принудительной смены мастер-пароля при следующей авторизации.




  8. Terminal: Исправлено отображение тикового графика.
  9. MQL5: Добавлено событие перемещения мыши CHARTEVENT_MOUSE_MOVE и свойство графика CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
  10. MQL5: Добавлена функция сохранения ресурсов в файл - ResourceSave.
  11. MQL5: Исправлено выполнение команды добавления индикатора на график.
  12. MQL5: Снят запрет на использование функции SendMail в индикаторах.
  13. MQL5: Добавлена проверка на использование числовых типов данных в функциях ArrayMin, ArrayMax, ArraySort.
  14. MQL5: Исправлена работа функции GetValueByTime для графических объектов.
  15. MQL5: Добавлена генерация события CHART_EVENT_MOUSE_MOVE при отпускании левой кнопки мыши.
  16. MQL5: Стандартная библиотека - в библиотеку элементов управления добавлена автоматическая поддержка изменения размеров панели или диалога.
  17. MQL5: Стандартная библиотека - в библиотеку элементов управления добавлена поддержка событий перемещения мыши.
  18. MetaTester: Оптимизирован потребляемый трафик при отдаче результатов оптимизации.
  19. MetaTester: Оптимизирован выбор агентом Cloud-сервера по результатам сканирования.
  20. MetaTester: Расширено логирование изменений в списке Cloud-серверов.
  21. MetaTester: Исправлено вычисление прибыли на кросс-инструментах.
  22. MetaTester: Исправлено подключение агентов тестирования к Cloud-серверу через прокси.
  23. MetaTester: Исправлен запрос торговой истории при указании начальной и конечной даты.
  24. MetaTester: Исправлена установка смещения правого края графика в шаблоне для визуального тестирования.
  25. MetaTester: Исправлено выставление цен в Market Watch перед началом тестирования.
  26. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  27. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 567
  1. Terminal: Исправлено управление размером сделки в окне стакана котировок.
  2. Terminal: Исправлен показ имени брокерской компании в отчётах.
  3. Terminal: Исправлено сохранение объёма последней сделки в настройках по умолчанию после закрытия позиции.
  4. Terminal: Исправлено открытие диалога модификации стопов по двойному клику на позиции.
  5. Terminal: Исправлен показ времени и адреса последнего подключения - теперь они показываются только при подключении с мастер-паролем.
  6. MQL5: Добавлен вывод предупреждения при освобождении памяти по невалидному указателю.
  7. MetaTester: Исправлена ошибка раздачи заданий Cloud-агентам.
  8. MetaTester: Исправлена передача профит-фактора в результатах оптимизации.
  9. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  10. Обновлена документация.


MetaTrader 5 Client Terminal build 572

  1. Terminal: Двойной щелчок мыши на вертикальной оси шкалы или нажатие клавиши "5" на дополнительной клавиатуре восстанавливает масштаб графика.
  2. Terminal: Расширена проверка входящего потока цен.
  3. Terminal: Расширена проверка входящего потока транзакций стакана инструментов.
  4. Terminal: Исправлено обновление данных аккаунта в диалоге логина.
  5. Terminal: Исправлено обновление валюты депозита в заголовке вкладки "Активы".
  6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
  7. MQL5: Исправлена ошибка проверки доступности методов private и protected.
  8. MQL5: Исправлена ошибка получения строк из DLL.
  9. MetaTester: Исправлено выставление цен в окне "Обзор рынка" при повторных запусках оптимизации.
  10. MetaTester: Исправлена ошибка генерации тиков при мультивалютном тестировании.
  11. MetaTester: Улучшено распределение заданий для агентов MQL5 Cloud.
  12. MetaTester: Исправлен запрос торговой истории при указании начальной и конечной даты.
  13. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  14. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 574

  1. Terminal: Исправлен учёт размера тика в ценах при выставлении ордеров с чарта.
  2. MQL5: Исправлена ошибка инициализации string переменной.
  3. MQL5: Исправлена ошибка, приводившая к разным результатам в x32 и x64 версиях эксперта.
  4. MQL5: Добавлено свойство CHART_WINDOW_YDISTANCE - получение координаты top окна по его номеру.
  5. MetaTester: Исправлено получение информации о процессоре.
  6. MetaTester: Оптимизирована работа с историей ордеров и сделок.
  7. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  8. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 581

  1. Terminal: Включена релизная версия MQL5 Market - можно покупать приложения из терминала
  2. Terminal: Исправлена привязка расширений файлов в Windows Explorer.
  3. Terminal: Исправлен пересчёт размеров панелей для свёрнутого окна.
  4. Terminal: Расширено журналирование ошибок отправки писем по email.
  5. MQL5: Добавлена поддержка параллельных вычислений с  использованием OpenCL.
  6. MQL5: Изменено поведение функции Bars() - при необходимости, происходит перерасчёт кэша исторических данных соответсвующего периода, но без докачки истории с сервера.
  7. MQL5: Исправлена проверка на существование торгового символа перед запросом истории по нему.
  8. MQL5: Исправлена передача координат в событиях мыши - добавлен учёт поправки на рамку окна.
  9. MQL5: Исправлена ошибка передачи ссылки на строку, для x64 версии.
  10. MQL5: Исправлена ошибка вычисления строки переданной в DLL, для x64 версии.
  11. MQL5: Исправлена обработка вызова ChartRedraw в графических объектов типа "Chart".
  12. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлены методы FormatOrder(...) классов CHistoryOrderInfo и COrderInfo.
  13. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен метод CiCustom::Initialize.
  14. MetaTester: Исправлено восстановление баланса в настройках тестирования.
  15. MetaTester: Оптимизировано сканирование списка доступных агентов.
  16. MetaTester: Исправлено выставление цены сделки в структуре MqlTradeResult для Instant Execution.
  17. MetaTester: Расширена проверка контроля целостности исторических данных на агентах тестирования.
  18. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  19. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 586
  1. Terminal: Исправления в MQL5 Market.
  2. Terminal: Добавлено отображение торговых уровней для графического объекта "Chart".
  3. Terminal: Исправлены ошибки, связанные с изменением пароля.
  4. Terminal: Добавлено свойство "Точка привязки" (OBJPROP_ANCHOR) для графических объектов "Bitmap Label".
  5. Terminal: Исправлена работа вкладки "Code Base".
  6. Terminal: Добавлен перевод интерфейса на чешский язык.
  7. Terminal: Добавлены переводы интерфейса Web-инсталлятора на русский, немецкий, французский, испанский, португальский и китайский языки.
  8. MQL5: Исправлена ошибка в работе функции Bars() для таймфреймов W1 и MN.
  9. MQL5: Исправления в поддержке OpenCL.
  10. MQL5: Стандартная библиотека. Опубликованы классы элементов управления с обработкой перемещения мыши.
  11. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлена ошибка в методе CExpertTrade::SetOrderExpiration.
  12. MetaTester: Исправлено отображение баланса в списке агентов тестирования.
  13. MetaTester: Исправлена ошибка, приводившая к порче строковых параметров эксперта при оптимизации.
  14. MetaTester: Исправлена ошибка формирования отчёта о тестировании.
  15. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  16. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 597
  1. Terminal: Исправлен показ режима начисления свопов в спецификации символа.
  2. Terminal: Исправлено обнуление текущих цен в Market Watch при изменении параметров символа.
  3. Terminal: Исправлено выставление рыночных ордеров в пустом стакане цен.
  4. Terminal: Исправлено сохранение уровней SL/TP позиции при торговле одним кликом.
  5. Market: Добавлено выключение кнопки "Скачать" при скачивании.
  6. MQL5: Опция "Разрешить использовать DLL" перенесена на страницу "Зависимости".
  7. MQL5: Исправлен вызов функций из DLL.
  8. MQL5: Добавлено свойство MQL5-программы #property icon для указания пиктограммы приложения в MQL5 Market.
  9. MQL5: Добавлена ошибка ERR_FILE_WRITEERROR.
  10. MQL5: Исправлена ошибка в работе функции ObjectGetValueByTime().
  11. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен метод CList::Insert.
  12. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлен метод CExpertSignal::Direction.
  13. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлены методы CSpreadBuffer::RefreshCurrent, CTimeBuffer::RefreshCurrent, CTickVolumeBuffer::RefreshCurrent, CRealVolumeBuffer::RefreshCurrent.
  14. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлена ошибка в примере пользовательского индикатора RSI.
  15. MetaTester: Исправлено тестирование и оптимизация экспертов, скачанных из Маркета, при использовании агентов с разной битностью.
  16. MetaTester: Исправлены ошибки, связанные со сменой в терминале клиентских аккаунтов, открытых на одном и том же торговом сервере.
  17. MetaTester: Исправлена ошибка изменения расположения панелей свернутого окна приложения.
  18. MetaTester: Исправлена ошибка открытия существующего актуального файлового кеша перед началом оптимизации.
  19. MetaEditor: Включена поддержка MQL5 Storage - персонального хранилища исходных кодов на MQL5, предназначенного для версионного хранения файлов и удобного управления проектами прямо из MetaEditor. Для использования хранилища необходимо отметить опцию "Подключить хранилище" в профиле MQL5.community.





  20. MetaEditor: Добавлена вкладка "Журнал" в панель инструментов.
  21. MetaEditor: Исправлен поиск в разделе "Code Base".
  22. MetaEditor: Добавлена возможность загрузки примеров из "Code Base" в результатах поиска.
  23. MetaEditor: Добавлено закрытие окна исходного кода по сочетанию клавиш Ctrl+W.
  24. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  25. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 607

  1. Terminal: Изменён алгоритм хранения паролей аккаунтов MQL5.com - ранее сохранённые пароли будут сброшены, потребуется их повторный ввод.
  2. Terminal: Исправлено отображение средней цены на кнопках купли-продажи стакана цен.
  3. Terminal: Исправлена отрисовка линий торговых уровней ордеров на графике.
  4. MQL5: Изменено поведение графических объектов, создаваемых из MQL5-программ. При создании таких объектов, их параметры не запоминаются как параметры по умолчанию.
  5. MQL5: В диалог свойств MQL5-программ добавлено предупреждение об использовании DLL.
  6. MQL5: Исправлена обработка функции ChartRedraw для графических объектов "Chart".
  7. MQL5: Исправлено значение, возвращаемое свойством OBJPROP_ANGLE графических объектов типа "Трендовая линия по углу".
  8. MQL5: Исправлена утечка памяти при тестировании в 32-битной версии.
  9. MQL5: Изменён дизайн диалога свойств MQL5-программ.
  10. MQL5: Исправлена работа оператора switch с знаковыми-беззнаковыми типами.
  11. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлено закрытие диалога панели в классе CAppDialog.
  12. MetaEditor: Исправлены ошибки работы с MQL5 Storage.
  13. MetaEditor: Основные команды работы с MQL5 Storage перенесены в контекстные меню первого уровня.
  14. MetaEditor: Расширено журналирование работы с MQL5 Storage.
  15. Исправления по крешлогам.
  16. Обновлена документация.

MetaTrader 5 Client Terminal build 619

  1. Terminal: Добавлен режим отображения "в деньгах" объемов для форексных инструментов в стакане. Новый режим позволяет видеть заявки как в привычных лотах, так и в котируемой валюте.




  2. Terminal: В диалогах свойств объектов Bitmap и Bitmap Label добавлены тултипы для отображения слишком длинных путей к файлам картинок.

  3. MQL5: Добавлены новые методы FrameAdd, FrameFirst, FrameNext и FrameInputs, позволяющие агентам тестирования передавать собственные кастомные фреймы данных в терминал, а терминалу их вычитывать.
    Новые методы позволяют реализовать распределенные вычисления с получением результатов в любом удобном виде, а не только в виде одного или нескольких числовых показателей. Возможность подключить MQL5 Cloud Network позволит решать любые распределенные задачи на MQL5, необязательно связанные с финансовыми рынками.

  4. MQL5: Добавлены новые точки входа OnTesterInit, OnTesterDeinit и OnTesterPass. Для эксперта с указанными точками входа при оптимизации в терминале создается график, на который данный эксперт прикрепляется. В тот момент, когда от агентов тестирования приходит новый фрейм данных, происходит вызов OnTesterPass, в котором можно считывать и анализировать полученные данные. 
    Более подробное описание можно найти в документации.

  5. MQL5: Добавлен новый метод ResourceCreate, позволяющий создать ресурс картинки в памяти на основе массива описания пикселей. Созданный ресурс можно назначать графическим объектам Bitmap и Bitmap Label. Более подробное описание можно найти в документации.

  6. MQL5: Добавлены новые свойства TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL, TERMINAL_MEMORY_TOTAL, TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE, TERMINAL_MEMORY_USED, TERMINAL_X64, TERMINAL_OPENCL_SUPPORT, TERMINAL_DISK_SPACE, TERMINAL_CPU для TerminalInfoInteger.
    Новые свойства дают MQL5-программам возможность анализировать собственное окружение, в котором они запущены, и на основе этого принимать решения об использовании тех или иных ресурсов. Эти свойства будут полезны сложным экспертам, потребляющим большое количество ресурсов. Теперь при оптимизации в MQL5 Cloud Network эксперта, использующего большое количества памяти, в нем можно реализовать проверки в OnInit доступной памяти на агенте и в случае ее потенциальной нехватки не начинать процесс тестирования.
    Более подробное описание можно найти в документации. Также для упрощения доступа к новым свойствам добавлен класс CTerminalInfo.

  7. MQL5: Исправлена ошибка оптимизатора, приводящая в некоторых ситуациях к неверным вычислениям с плавающей точкой.
  8. MQL5: Исправлена ошибка падения терминала при использовании исключений внутри собственных DLL в системах Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.
  9. MQL5: Стандартная библиотека. Добавлен новый класс CTerminalInfo для доступа к новым свойствам окружения эксперта.
  10. MQL5: Стандартная библиотека. Исправлена ошибка самоудаления индикатора в методе CAppDialog::CreateIndicator.
  11. MQL5: Стандартная библиотека. Метод BackGround переименован в Background в объектах контролов.

  12. MetaTester: Изменена работа метода тестирования "по ценам открытия". Как и раньше, OnTick эксперта запускается только на открытии бара, но вместо тиков M1 OHLC проигрываются состояния high, low, close тестируемого бара. Из-за этого стопы и отложенные ордера могут сработать не по заявленной цене. Это позволило достичь многократного ускорения при тестировании.

  13. MetaTester: Ускорена общая скорость оптимизации.
  14. MetaTester: Алгоритм проверки ограничений на совокупный объем позиций ордеров приведен в точное соответствие с сервером.
  15. MetaTester: Включена проверка на огромные значения тиковых объёмов при генерации. Если минутный тиковый объём превышает 2000, то шаг моделирования тиков пропорционально увеличивается. При этом точность моделирования цен остаётся прежней.
  16. MetaEditor: В журнале изменений MQL5 Storage добавлена возможность сделать откат к указанной ревизии.




  17. MetaEditor: Исправлена ошибка в регистронезависимом поиске в Code Base и статьях для русского языка.
  18. MetaEditor: В навигаторе добавлено отображение .h и .cpp файлов.
  19. Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам.
  20. Обновлена документация.

