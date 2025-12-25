КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс цен на экспорт в Южной Корее г/г (South Korea Export Price Index y/y)

Страна:
Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Источник:
Банк Кореи (Bank of Korea)
Сектор:
Цены
Низкая 7.0% 5.8%
4.8%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
6.9%
7.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс цен на экспорт г/г (Export Price Index y/y) отражает изменение цен на товары, экспортируемые и реэкспортируемые из Южной Кореи, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Товары включаются в расчет индекса на основе их финансовой значимости для общего экспорта страны. Рост индекса цен на экспорт означает рост торговой активности в стране и может положительно отразиться на котировках южнокорейской воны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на экспорт в Южной Корее г/г (South Korea Export Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
7.0%
5.8%
4.8%
окт. 2025
4.8%
-0.4%
2.1%
сент. 2025
2.2%
0.4%
-1.1%
авг. 2025
-1.0%
0.0%
-4.5%
июль 2025
-4.3%
-8.6%
-4.5%
июнь 2025
-4.5%
-4.5%
-2.6%
май 2025
-2.4%
-4.0%
0.4%
апр. 2025
0.7%
7.7%
6.4%
март 2025
6.3%
8.4%
6.3%
февр. 2025
6.3%
3.2%
8.6%
янв. 2025
8.5%
6.0%
10.5%
дек. 2024
10.7%
3.2%
7.0%
нояб. 2024
7.0%
0.0%
1.7%
окт. 2024
2.0%
2.9%
1.0%
сент. 2024
1.2%
3.9%
5.5%
авг. 2024
5.7%
8.0%
13.0%
июль 2024
12.9%
16.5%
12.1%
июнь 2024
12.2%
7.6%
май 2024
7.5%
6.2%
апр. 2024
6.2%
3.1%
2.3%
март 2024
2.6%
6.0%
4.5%
февр. 2024
4.2%
7.5%
3.6%
янв. 2024
3.7%
1.7%
-2.4%
дек. 2023
-2.3%
-4.3%
-7.4%
нояб. 2023
-7.2%
-11.2%
-9.3%
окт. 2023
-9.5%
-9.3%
-8.9%
сент. 2023
-8.9%
-7.4%
-7.9%
авг. 2023
-7.9%
-12.5%
-12.8%
июль 2023
-12.8%
-16.5%
-15.0%
июнь 2023
-14.7%
-11.6%
-11.3%
май 2023
-11.2%
-13.4%
-7.2%
апр. 2023
-7.5%
-9.0%
-6.2%
март 2023
-6.4%
-2.4%
-2.6%
февр. 2023
-2.7%
-4.8%
-1.2%
янв. 2023
-1.3%
-2.4%
3.0%
дек. 2022
3.1%
5.6%
8.3%
нояб. 2022
8.6%
15.9%
13.5%
окт. 2022
13.7%
13.1%
14.7%
сент. 2022
15.2%
8.4%
13.0%
авг. 2022
13.4%
22.9%
15.9%
июль 2022
16.3%
22.0%
23.5%
июнь 2022
23.7%
22.0%
23.4%
май 2022
23.5%
21.5%
22.0%
апр. 2022
21.4%
23.4%
23.4%
март 2022
22.8%
18.3%
20.5%
февр. 2022
20.3%
20.4%
22.0%
янв. 2022
22.3%
22.6%
23.3%
дек. 2021
23.5%
28.6%
25.5%
нояб. 2021
25.5%
27.1%
26.1%
окт. 2021
25.3%
20.2%
20.4%
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания