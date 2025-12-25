Экономический календарь
Счет текущих операций Южной Кореи (South Korea Current Account)
|Низкая
|$6.81 млрд
|$10.14 млрд
|
$13.47 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$8.41 млрд
|
$6.81 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) представляет собой разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в отчетном месяце. Положительное значение свидетельствует о притоке средств капитала в экономику Южной Кореи. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс южнокорейской воны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Южной Кореи (South Korea Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
