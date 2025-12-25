КалендарьРазделы

Торговый баланс Южной Кореи (South Korea Trade Balance)

Страна:
Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Источник:
Таможенная служба Кореи (Korea Customs Service)
Сектор:
Торговля
Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом всех товаров и услуг в Южной Корее за отчетный месяц. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс южнокорейской воны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Южной Кореи (South Korea Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​9.740 млрд
$​9.735 млрд
$​9.735 млрд
нояб. 2025 предв.
$​9.735 млрд
$​6.940 млрд
$​5.995 млрд
окт. 2025
$​5.995 млрд
$​6.057 млрд
$​6.057 млрд
окт. 2025 предв.
$​6.057 млрд
$​9.626 млрд
$​9.531 млрд
сент. 2025
$​9.531 млрд
$​9.558 млрд
$​9.558 млрд
сент. 2025 предв.
$​9.558 млрд
$​9.943 млрд
$​6.512 млрд
авг. 2025
$​6.512 млрд
$​6.514 млрд
$​6.514 млрд
авг. 2025 предв.
$​6.514 млрд
$​6.607 млрд
июль 2025
$​6.607 млрд
$​6.610 млрд
$​6.610 млрд
июль 2025 предв.
$​6.610 млрд
$​6.630 млрд
$​9.082 млрд
июнь 2025
$​9.082 млрд
$​9.076 млрд
$​9.076 млрд
июнь 2025 предв.
$​9.076 млрд
$​6.953 млрд
$​6.931 млрд
май 2025
$​6.931 млрд
$​6.938 млрд
$​6.938 млрд
май 2025 предв.
$​6.938 млрд
$​1.304 млрд
$​4.881 млрд
апр. 2025
$​4.881 млрд
$​4.884 млрд
$​4.884 млрд
апр. 2025 предв.
$​4.884 млрд
$​0.430 млрд
$​4.922 млрд
март 2025
$​4.922 млрд
$​4.985 млрд
$​4.985 млрд
март 2025 предв.
$​4.985 млрд
$​7.719 млрд
$​4.152 млрд
февр. 2025
$​4.152 млрд
$​4.300 млрд
$​4.300 млрд
февр. 2025 предв.
$​4.300 млрд
$​1.230 млрд
$​-1.860 млрд
янв. 2025
$​-1.860 млрд
$​-1.900 млрд
$​-1.900 млрд
янв. 2025 предв.
$​-1.900 млрд
$​4.955 млрд
$​6.492 млрд
дек. 2024
$​6.492 млрд
$​6.491 млрд
$​6.491 млрд
дек. 2024 предв.
$​6.491 млрд
$​7.146 млрд
$​5.586 млрд
нояб. 2024
$​5.586 млрд
$​5.611 млрд
$​5.611 млрд
нояб. 2024 предв.
$​5.611 млрд
$​1.740 млрд
$​3.153 млрд
окт. 2024
$​3.153 млрд
$​3.167 млрд
$​3.167 млрд
окт. 2024 предв.
$​3.167 млрд
$​4.831 млрд
$​6.656 млрд
сент. 2024
$​6.656 млрд
$​6.658 млрд
$​6.658 млрд
сент. 2024 предв.
$​6.658 млрд
$​5.431 млрд
$​3.770 млрд
авг. 2024
$​3.770 млрд
$​3.829 млрд
$​3.829 млрд
авг. 2024 предв.
$​3.829 млрд
$​6.103 млрд
$​3.599 млрд
июль 2024
$​3.599 млрд
$​3.617 млрд
$​3.617 млрд
июль 2024 предв.
$​3.617 млрд
$​5.286 млрд
$​7.991 млрд
июнь 2024
$​7.991 млрд
$​7.999 млрд
$​7.999 млрд
июнь 2024 предв.
$​7.999 млрд
$​2.686 млрд
$​4.855 млрд
май 2024
$​4.855 млрд
$​4.957 млрд
$​4.957 млрд
май 2024 предв.
$​4.957 млрд
$​4.701 млрд
$​1.529 млрд
апр. 2024
$​1.529 млрд
$​1.529 млрд
$​1.529 млрд
апр. 2024 предв.
$​1.529 млрд
$​4.494 млрд
$​4.291 млрд
март 2024
$​4.291 млрд
$​4.279 млрд
$​4.279 млрд
март 2024 предв.
$​4.279 млрд
$​2.751 млрд
$​4.290 млрд
февр. 2024
$​4.290 млрд
$​4.291 млрд
февр. 2024 предв.
$​4.291 млрд
$​1.920 млрд
$​0.328 млрд
янв. 2024
$​0.328 млрд
$​0.298 млрд
$​0.298 млрд
янв. 2024 предв.
$​0.298 млрд
$​4.204 млрд
$​4.457 млрд
дек. 2023
$​4.457 млрд
$​4.480 млрд
$​4.480 млрд
дек. 2023 предв.
$​4.480 млрд
$​3.778 млрд
нояб. 2023
$​3.778 млрд
$​3.800 млрд
$​3.800 млрд
нояб. 2023 предв.
$​3.800 млрд
$​3.718 млрд
$​1.627 млрд
