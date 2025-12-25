Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Южной Кореи от S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Низкая
|49.4
|48.8
|
49.4
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|49.3
|
49.4
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в промышленной сфере Южной Кореи. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров производственных компаний. Они отвечают на вопросы о новых заказах, состоянии продаж в отрасли, объеме материальных запасов, работе с поставщиками, оценивают перспективы развития отрасли. Рост показателя может положительно отразиться на котировках южнокорейской воны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Южной Кореи от S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
