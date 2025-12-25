КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Южной Кореи от S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
S&P Global
Бизнес
Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в промышленной сфере Южной Кореи. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров производственных компаний. Они отвечают на вопросы о новых заказах, состоянии продаж в отрасли, объеме материальных запасов, работе с поставщиками, оценивают перспективы развития отрасли. Рост показателя может положительно отразиться на котировках южнокорейской воны.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Южной Кореи от S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
49.4
48.8
49.4
окт. 2025
49.4
49.0
50.7
сент. 2025
50.7
48.7
48.3
авг. 2025
48.3
48.8
48.0
июль 2025
48.0
48.9
48.7
июнь 2025
48.7
48.5
47.7
май 2025
47.7
48.9
47.5
апр. 2025
47.5
49.6
49.1
март 2025
49.1
49.7
49.9
февр. 2025
49.9
49.8
50.3
янв. 2025
50.3
50.0
49.0
дек. 2024
49.0
49.6
50.6
нояб. 2024
50.6
50.3
48.3
окт. 2024
48.3
50.6
48.3
сент. 2024
48.3
50.7
51.9
авг. 2024
51.9
50.4
51.4
июль 2024
51.4
52.4
52.0
июнь 2024
52.0
50.1
51.6
май 2024
51.6
50.1
49.4
апр. 2024
49.4
50.1
49.8
март 2024
49.8
50.3
50.7
февр. 2024
50.7
50.5
51.2
янв. 2024
51.2
49.8
49.9
дек. 2023
49.9
49.5
50.0
нояб. 2023
50.0
49.7
49.8
окт. 2023
49.8
50.9
49.9
сент. 2023
49.9
50.8
50.0
авг. 2023
50.0
49.0
49.4
июль 2023
49.4
48.1
47.8
июнь 2023
47.8
49.4
48.4
май 2023
48.4
48.8
48.1
апр. 2023
48.1
47.5
47.6
март 2023
47.6
47.9
48.5
февр. 2023
48.5
48.0
48.5
янв. 2023
48.5
49.4
48.2
дек. 2022
48.2
51.0
49.0
нояб. 2022
49.0
47.7
48.2
окт. 2022
48.2
46.1
47.3
сент. 2022
47.3
48.0
47.6
авг. 2022
47.6
50.5
49.8
июль 2022
49.8
50.8
51.3
июнь 2022
51.3
51.5
51.8
май 2022
51.8
51.9
52.1
апр. 2022
52.1
51.0
51.2
март 2022
51.2
54.1
53.8
февр. 2022
53.8
54.3
52.8
янв. 2022
52.8
50.1
51.9
дек. 2021
51.9
49.7
50.9
нояб. 2021
50.9
50.2
50.2
окт. 2021
50.2
51.3
52.4
