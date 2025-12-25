Экономический календарь
Решение Банка Кореи по процентной ставке (Bank of Korea Interest Rate Decision)
|Низкая
|2.50%
|
2.50%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение Банка Кореи по процентной ставке (BOK Interest Rate Decision) принимается на заседаниях совета по денежно-кредитной политике регулятора и публикуется сразу же после заседания. Решение по процентной ставке относится к важнейшим экономическим событиям Южной Кореи. Рост процентной ставки ведет к удорожанию южнокорейской воны, а снижение — к удешевлению.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Банка Кореи по процентной ставке (Bank of Korea Interest Rate Decision)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress