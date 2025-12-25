КалендарьРазделы

Решение Банка Кореи по процентной ставке (Bank of Korea Interest Rate Decision)

Страна:
Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Источник:
Банк Кореи (Bank of Korea)
Сектор:
Деньги
Низкая 2.50%
2.50%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Решение Банка Кореи по процентной ставке (BOK Interest Rate Decision) принимается на заседаниях совета по денежно-кредитной политике регулятора и публикуется сразу же после заседания. Решение по процентной ставке относится к важнейшим экономическим событиям Южной Кореи. Рост процентной ставки ведет к удорожанию южнокорейской воны, а снижение — к удешевлению.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Банка Кореи по процентной ставке (Bank of Korea Interest Rate Decision)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
