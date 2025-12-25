КалендарьРазделы

Индекс цен на импорт в Южной Корее г/г (South Korea Import Price Index y/y)

Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Банк Кореи (Bank of Korea)
Цены
Низкая 2.2% -1.2%
0.5%
1.6%
2.2%
Индекс цен на импорт г/г (Import Price Index y/y) демонстрирует изменение цен на импортируемые в Южную Корею товары и услуги в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Каждой категории товаров или услуг при расчете индекса присваивается весовой коэффициент. Рост индекса цен на импорт рассматривают как индикатор торговой активности и опережающий показатель потребительской инфляции в Южной Корее.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
2.2%
-1.2%
0.5%
окт. 2025
0.5%
0.0%
0.7%
сент. 2025
0.6%
-0.5%
-2.2%
авг. 2025
-2.2%
-1.2%
-5.9%
июль 2025
-5.9%
-8.1%
-6.2%
июнь 2025
-6.2%
-7.2%
-5.1%
май 2025
-5.0%
-5.2%
-2.6%
апр. 2025
-2.3%
2.8%
3.4%
март 2025
3.4%
3.2%
4.3%
февр. 2025
4.6%
7.4%
6.5%
янв. 2025
6.6%
3.3%
6.8%
дек. 2024
7.0%
10.4%
2.8%
нояб. 2024
3.0%
2.1%
-2.5%
окт. 2024
-2.5%
-3.4%
-3.7%
сент. 2024
-3.3%
-6.5%
1.8%
авг. 2024
1.8%
9.2%
9.9%
июль 2024
9.8%
11.4%
9.6%
июнь 2024
9.7%
4.7%
май 2024
4.6%
2.9%
апр. 2024
2.9%
2.8%
-0.5%
март 2024
-0.7%
1.8%
-0.4%
февр. 2024
-0.2%
6.9%
0.5%
янв. 2024
0.2%
2.4%
-4.0%
дек. 2023
-4.1%
-5.7%
-8.8%
нояб. 2023
-8.5%
-14.6%
-9.9%
окт. 2023
-10.2%
-7.8%
-9.6%
сент. 2023
-9.6%
-7.9%
-9.2%
авг. 2023
-9.0%
-14.5%
-13.6%
июль 2023
-13.5%
-20.8%
-16.1%
июнь 2023
-15.7%
-15.2%
-12.3%
май 2023
-12.0%
-9.1%
-6.0%
апр. 2023
-5.8%
-10.5%
-6.9%
март 2023
-6.9%
-0.5%
-0.7%
февр. 2023
-0.5%
-3.0%
1.9%
янв. 2023
1.7%
1.3%
8.7%
дек. 2022
9.1%
8.9%
14.0%
нояб. 2022
14.2%
18.6%
19.4%
окт. 2022
19.8%
27.5%
24.2%
сент. 2022
24.1%
20.8%
22.9%
авг. 2022
22.9%
23.1%
25.6%
июль 2022
27.9%
33.0%
33.6%
июнь 2022
33.6%
34.5%
36.5%
май 2022
36.3%
28.0%
35.4%
апр. 2022
35.0%
42.5%
35.9%
март 2022
35.5%
22.5%
30.7%
февр. 2022
29.4%
31.0%
30.5%
янв. 2022
30.1%
31.6%
29.6%
дек. 2021
29.7%
28.6%
35.0%
нояб. 2021
35.5%
42.7%
36.3%
окт. 2021
35.8%
33.2%
26.6%
