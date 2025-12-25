КалендарьРазделы

Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)

Страна:
Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Источник:
Банк Кореи (Bank of Korea)
Сектор:
Деньги
Низкая 7.1% 6.1%
7.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
6.3%
7.1%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Денежный агрегат M2 г/г (BOK M2 Money Supply y/y) представляет собой изменение общего объема южнокорейской валюты в виде банкнот и монет, циркулирующей в Южной Корее, а также средств на банковских счетах, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Рост денежного агрегата свидетельствует о повышении покупательной способности населения, что может благоприятно сказаться на котировках южнокорейской воны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
7.1%
6.1%
7.2%
сент. 2025
7.2%
6.0%
6.8%
авг. 2025
6.8%
5.7%
6.4%
июль 2025
6.4%
5.7%
5.4%
июнь 2025
5.4%
5.5%
6.0%
май 2025
6.0%
5.2%
5.8%
апр. 2025
5.8%
5.2%
4.9%
март 2025
4.9%
4.5%
5.7%
февр. 2025
5.6%
3.9%
5.7%
янв. 2025
4.0%
6.0%
5.1%
дек. 2024
5.6%
6.2%
6.1%
нояб. 2024
6.1%
5.5%
5.6%
окт. 2024
5.6%
5.3%
5.3%
сент. 2024
5.3%
5.3%
5.2%
авг. 2024
5.2%
5.2%
5.5%
июль 2024
5.5%
5.7%
5.2%
июнь 2024
5.2%
4.8%
4.6%
май 2024
4.6%
7.5%
5.6%
апр. 2024
5.6%
5.9%
4.6%
март 2024
4.6%
5.1%
4.4%
февр. 2024
4.4%
2.0%
4.0%
янв. 2024
4.0%
1.9%
3.0%
дек. 2023
2.8%
1.8%
2.4%
нояб. 2023
2.4%
1.3%
1.6%
окт. 2023
1.6%
1.0%
1.9%
сент. 2023
1.9%
1.2%
2.0%
авг. 2023
1.9%
2.2%
2.1%
июль 2023
2.1%
3.1%
2.7%
июнь 2023
2.9%
3.1%
2.2%
май 2023
2.1%
4.2%
2.8%
апр. 2023
4.1%
4.6%
4.4%
март 2023
4.5%
4.8%
4.6%
февр. 2023
4.4%
5.9%
4.3%
янв. 2023
5.1%
3.3%
4.8%
дек. 2022
4.4%
4.9%
5.7%
нояб. 2022
5.7%
6.5%
6.0%
окт. 2022
5.9%
6.6%
6.7%
сент. 2022
6.7%
6.8%
6.8%
авг. 2022
6.8%
6.4%
7.1%
июль 2022
7.1%
6.7%
7.5%
июнь 2022
7.5%
8.4%
8.6%
май 2022
8.6%
7.9%
7.4%
апр. 2022
7.4%
9.5%
8.5%
март 2022
8.5%
10.2%
9.5%
февр. 2022
9.5%
10.3%
10.0%
янв. 2022
10.0%
10.4%
10.5%
дек. 2021
10.2%
10.4%
9.8%
нояб. 2021
9.8%
10.4%
10.1%
окт. 2021
10.1%
10.3%
9.6%
сент. 2021
9.6%
10.5%
10.3%
