ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoInfoInteger 

InfoInteger

Возвращает значение соответствующего integer-свойства окружения mql5-программы.

int  InfoInteger(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Примечание

Значение свойства определяется при помощи функции TerminalInfoInteger().