- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
Возвращает значение соответствующего integer-свойства окружения mql5-программы.
int InfoInteger(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Возвращаемое значение
Значение типа int.
Примечание
Значение свойства определяется при помощи функции TerminalInfoInteger().