Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoMemoryTotal 

MemoryTotal

Получает информацию о размере памяти, доступной процессу терминала/агента (в Mb).

int  MemoryTotal() const 

Возвращаемое значение

Размер памяти, доступный процессу терминала (агента).

Примечание

Размер памяти, доступный процессу терминала (агента), определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_MEMORY_TOTAL).