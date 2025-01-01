ДокументацияРазделы
MemoryUsed

Получает информацию о размере памяти, используемой процессом терминала/агента (в Mb).

int  MemoryUsed() const 

Возвращаемое значение

Размер памяти, используемой процессом терминала (агента).

Примечание

Размер памяти, используемой процессом терминала (агента), определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_MEMORY_USED).