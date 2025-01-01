ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsX64 

IsX64

Получает информацию о типе клиентского терминала/агента.

bool  IsX64() const 

Возвращаемое значение

true, если используется 64-битная версия терминала, иначе false.

Примечание

Тип терминала определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_X64).