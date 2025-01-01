Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsX64 BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsX64 Получает информацию о типе клиентского терминала/агента. bool IsX64() const Возвращаемое значение true, если используется 64-битная версия терминала, иначе false. Примечание Тип терминала определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_X64). MemoryUsed OpenCLSupport