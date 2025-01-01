ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoCPUCores 

CPUCores

Получает информацию о количестве ядер процессора, установленных в системе.

int  CPUCores() const 

Возвращаемое значение

Количество ядер процессора.

Примечание

Количество ядер процессора определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_CPU_CORES).