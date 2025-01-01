Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoCPUCores BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CPUCores Получает информацию о количестве ядер процессора, установленных в системе. int CPUCores() const Возвращаемое значение Количество ядер процессора. Примечание Количество ядер процессора определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_CPU_CORES). CodePage MemoryPhysical