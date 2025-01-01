ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoMemoryPhysical 

MemoryPhysical

Получает информацию о размере физической памяти в системе (в Mb).

int  MemoryPhysical() const 

Возвращаемое значение

Размер физической памяти.

Примечание

Размер физической памяти определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL).