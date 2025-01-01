Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoMemoryPhysical BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryPhysical Получает информацию о размере физической памяти в системе (в Mb). int MemoryPhysical() const Возвращаемое значение Размер физической памяти. Примечание Размер физической памяти определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL). CPUCores MemoryTotal